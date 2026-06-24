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ലോകത്ത് അഭയാർഥികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുന്നു; വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടത് 11.78 കോടി ജനങ്ങൾക്ക്

ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളാണ് ഭവനരഹിതരായ ആളുകൾക്ക് കൂടുതലായി അഭയം നൽകിയത്.

UNHCR Refugee Report 2025 Global Forced Displacement Data Homelessness In India Statistics Israel Iran Conflict Refugees
Representative image (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 24, 2026 at 7:07 AM IST

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ജനീവ: ലോകത്ത് സംഘർഷങ്ങളെയും അതിക്രമങ്ങളെയും തുടർന്ന് സ്വന്തം കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെട്ട് പലായനം ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധന. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അഭയാർഥി ഏജൻസിയായ യുഎൻഎച്ച്സിആർ പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്താകമാനം 11.78 കോടി ആളുകൾക്കാണ് സ്വന്തം വീട് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി 2025ൽ അഭയാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മൂന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായ പുതിയ സംഘർഷങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു.

അഭയം നൽകുന്നതിൽ മുന്നിൽ ഏഷ്യയും ആഫ്രിക്കയും
ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളാണ് ഭവനരഹിതരായ ആളുകൾക്ക് കൂടുതലായി അഭയം നൽകിയത്. സാമ്പത്തികമായി മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്ന അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ പിന്നിലാണെങ്കിലും നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭയാർഥികൾ കഴിയുന്നത് യൂറോപ്പിലാണ്. 1.32 കോടി ആളുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അമേരിക്കയിൽ അഭയം തേടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായി. 2024ൽ 1.88 ലക്ഷം പേർ അഭയം തേടിയ സ്ഥാനത്ത് 2025ൽ കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, അമേരിക്ക, ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലായി 81,000 പേർ മാത്രമാണ് എത്തിയത്. ഇതിൽ കാനഡയിൽ 38,800, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 18,000, അമേരിക്കയിൽ 11,500, ഫ്രാൻസിൽ 3,100 എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്കുകൾ.

പലായനം ചെയ്ത് ഇറാൻ, ഇസ്രയേൽ ജനത
2026ൽ അമേരിക്ക, ഇസ്രയേൽ, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരംഭിച്ച സംഘർഷങ്ങൾ വലിയ തോതിലുള്ള പലായനത്തിന് കാരണമായി. സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങൾ തേടി ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷം പേരും ഇറാനിൽ നിന്ന് 32 ലക്ഷം പേരുമാണ് വീട് ഉപേക്ഷിച്ചത്. യുദ്ധം രൂക്ഷമായതോടെ ലെബനനിലും സമാനമായ സാഹചര്യമുണ്ടായി. ലോകത്തെ ആകെ അഭയാർഥികളിൽ 72 ശതമാനവും വെനസ്വേല, ഫലസ്തീൻ, യുക്രെയ്ൻ, സിറിയ, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ, സുഡാൻ, സൗത്ത് സുഡാൻ എന്നീ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.

സ്വന്തം രാജ്യത്ത് അഭയാർഥികളായവർ
ലോകജനസംഖ്യയുടെ 1.4 ശതമാനം വരുന്ന 11.73 കോടി ആളുകൾക്കാണ് സ്വന്തം വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ 6.86 കോടി ആളുകൾ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് തന്നെ ഭവനരഹിതരായവരാണ്. ഏകദേശം 90 ലക്ഷം പേർ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ അഭയത്തിനായി അപേക്ഷ നൽകി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. 2024നെ അപേക്ഷിച്ച് 2025ൽ 1.47 കോടിയിലധികം ആളുകൾ സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ലോകത്തെ മൂന്നിലൊന്ന് അഭയാർഥികളും കൊളംബിയ (28 ലക്ഷം), ജർമനി (27 ലക്ഷം), തുർക്കി (24 ലക്ഷം), ഉഗാണ്ട (19 ലക്ഷം), ഇറാൻ (17 ലക്ഷം), ചാഡ് (15 ലക്ഷം), പാകിസ്ഥാൻ (13 ലക്ഷം) എന്നീ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിലായാണ് കഴിയുന്നത്. പോളണ്ട്, ബംഗ്ലാദേശ്, എത്യോപ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലും വലിയ തോതിൽ അഭയാർഥികളുണ്ട്.

സുരക്ഷാ ഭീഷണിയും ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യവും
അഭയം ലഭിച്ചെങ്കിലും 72 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും അന്താരാഷ്ട്ര സുരക്ഷ ആവശ്യമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 60 ലക്ഷം ഫലസ്തീൻ അഭയാർഥികളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല യുഎൻആർഡബ്ലിയുഎ ആണ് വഹിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലും ഭവനരഹിതരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്. 2020 മാർച്ച് മുതൽ 2021 ജൂലൈ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ രാജ്യത്ത് 43,600 വീടുകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റിയതിലൂടെ 2.57 ലക്ഷം പേർക്ക് കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെട്ടു. 2022-23 കാലയളവിൽ വികസന പദ്ധതികൾ, വന്യജീവി സംരക്ഷണം, കൈയേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ എന്നിവയുടെ ഭാഗമായി 1.6 കോടി ആളുകളാണ് ഭവനരഹിതരാകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുടെ പട്ടികയിലുള്ളത്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, തൊഴിലില്ലായ്മ, കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയും ഇതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ അഭയാർഥികൾ
രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം അഭയാർഥികളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. മ്യാൻമർ, ശ്രീലങ്ക, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ, സൊമാലിയ, എത്യോപ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇവർ. 2021ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇതിൽ 47.3 ശതമാനം ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും 37.4 ശതമാനം ചൈനയിൽ നിന്നും 10.4 ശതമാനം മ്യാൻമറിൽ നിന്നുമുള്ളവരാണ്. 2015 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ലഭിച്ച അഭയാർഥി അപേക്ഷകളിൽ 16 ശതമാനം മാത്രമാണ് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചത്. ഇതിൽ 98 ശതമാനവും മ്യാൻമർ പൗരന്മാരുടേതായിരുന്നു.

അയൽരാജ്യങ്ങളിലെ അഭയം
പലായനം ചെയ്യുന്നവരിൽ 65 മുതൽ 73 ശതമാനം വരെ ആളുകളും അയൽരാജ്യങ്ങളിലാണ് അഭയം തേടുന്നത്. സ്വന്തം രാജ്യത്തെ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ മടങ്ങാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവർ കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ മൗറീഷ്യസ്, ബാർബഡോസ്, മംഗോളിയ, കംബോഡിയ, ഫിജി, വിയറ്റ്നാം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ അഭയാർഥികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. യുദ്ധമേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള അകലവും തൊഴിലില്ലായ്മയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവുമാണ് ഇതിന് കാരണം.

കുട്ടികളും ചരിത്രവും
2025 അവസാനത്തോടെ ലോകത്തുള്ള 4.16 കോടി അഭയാർഥികളിൽ 39 ശതമാനവും കുട്ടികളാണ്. മ്യാൻമറിലെ അതിക്രമങ്ങളെ തുടർന്ന് 12 ലക്ഷം പേരാണ് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തത്. സുരക്ഷയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാതെ പലരും വീണ്ടും സംഘർഷ മേഖലകളിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുന്നത് വലിയ അപകടസാധ്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎൻഎച്ച്സിആർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. 1951ൽ 21 ലക്ഷം മാത്രമായിരുന്ന അഭയാർഥികളുടെ എണ്ണം 1980ൽ ഒരു കോടിയായും 2021ൽ മൂന്ന് കോടിയായും വർധിച്ചു. നിലവിൽ ലോകത്ത് 280 കോടി ആളുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പാർപ്പിടമില്ലെന്നും ഇതിൽ 110 കോടി പേർ ചേരികളിലാണ് കഴിയുന്നതെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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TAGGED:

UNHCR REFUGEE REPORT 2025
GLOBAL FORCED DISPLACEMENT DATA
HOMELESSNESS IN INDIA STATISTICS
ISRAEL IRAN CONFLICT REFUGEES
GLOBAL REFUGEE CRISIS REPORT

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