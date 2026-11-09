എഐ യുഗത്തില് കുട്ടികള്ക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങള്ക്ക് പുതിയ രൂപങ്ങള്; യുനെസ്കോയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ (AI) കടന്നുവരവ് കുട്ടികൾക്കെതിരായ ഡിജിറ്റൽ അതിക്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
By PTI
Published : November 9, 2026 at 6:40 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ആഗോളതലത്തില് മൂന്നില് ഒന്ന് വിദ്യാര്ഥികള് പ്രതിമാസം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭീഷണികള്ക്ക് ഇരയാകുന്നുണ്ടെന്നും, പത്തില് ഒരാള് സൈബര് ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും യുനെസ്കോയുടെ (UNESCO) പുതിയ നയരേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സിന്റെ (AI) അതിവേഗ വളര്ച്ച കുട്ടികള്ക്കെതിരായ സാങ്കേതികവിദ്യ അധിഷ്ഠിത അതിക്രമങ്ങള്ക്കും (TFV) പുതിയ രൂപങ്ങള്ക്കും ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ടെന്നും യുനെസ്കോ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. സ്കൂള് തലങ്ങളില് നടക്കുന്ന ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങള് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും മാനസികാരോഗ്യത്തെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ഡിജിറ്റല് അതിക്രമങ്ങളും നുഡിഫിക്കേഷന് ആപ്പുകളും
യുനെസ്കോ പുറത്തിറക്കിയ 'കണക്ടഡ് ആന്ഡ് സേഫ്' (Connected and Safe) എന്ന പുതിയ നയരേഖ പ്രകാരം, നുഡിഫിക്കേഷന് ആപ്പുകള്, വോയ്സ് ക്ലോണിങ്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഹരാസ്മെന്റ് തുടങ്ങിയവ സ്കൂള് തല സംഭവങ്ങളില് വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. യൂറോപ്പ്, സെന്ട്രല് ഏഷ്യ, വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ 44 രാജ്യങ്ങളില് 2018 നും 2022 നും ഇടയില് സൈബര് ഭീഷണി നേരിടുന്ന കുട്ടികളുടെ നിരക്ക് 12 ശതമാനത്തില് നിന്ന് 15 ശതമാനമായി ഉയര്ന്നു. ഡിജിറ്റല് ഇടങ്ങളിലെ ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങള് വിദ്യാര്ഥികളുടെ സുരക്ഷയെയും പഠനാന്തരീക്ഷത്തെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
ലിംഗവ്യത്യാസവും മറ്റ് ദുര്ബല വിഭാഗങ്ങളും
ചില വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട വിദ്യാര്ഥികള് മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തരം ഭീഷണികള്ക്ക് കൂടുതല് ഇരയാകുന്നുണ്ട്. പെണ്കുട്ടികള്, ഭിന്നശേഷിക്കാര്, പാര്ശ്വവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ട സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലത്തില് നിന്നുള്ള കുട്ടികള് എന്നിവര് കടുത്ത ദോഷകരമായ അനുഭവങ്ങള് നേരിടുന്നു. ആണ്കുട്ടികള് പൊതുവെ ശാരീരികമായ ഭീഷണികള്ക്ക് വിധേയരാകുമ്പോള്, പെണ്കുട്ടികള് സൈബര് ഭീഷണി, രൂപഭാവങ്ങളെച്ചൊല്ലിയുള്ള പരിഹാസങ്ങള് തുടങ്ങിയ മാനസികമായ അതിക്രമങ്ങള്ക്കാണ് കൂടുതല് ഇരയാകുന്നത്. ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളും ലിംഗവ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ശിക്ഷാ രീതികളും കുട്ടികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളില് ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സര്ക്കാരുകളും സാങ്കേതിക കമ്പനികളും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കണം
സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഡിജിറ്റല് അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സര്ക്കാരുകള്, സാങ്കേതിക കമ്പനികള്, റെഗുലേറ്റര്മാര് എന്നിവര് സംയുക്തമായി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് യുനെസ്കോ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അധ്യാപകരുടെ പരിശീലനം, മാനസികാരോഗ്യ പിന്തുണ, കൃത്യമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങള് എന്നിവയ്ക്കായി തുടര്ച്ചയായ നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ്. കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി എഐ യുഗത്തിലെ യുവജനങ്ങള്ക്കായുള്ള പുതിയ ആഗോള ശുപാര്ശകള്ക്ക് യുനെസ്കോ തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Also Read: 48 മണിക്കൂറില് കൂടുതല് ജീവനക്കാര് കസ്റ്റഡിയില് കഴിഞ്ഞാല് 'ഡീംഡ് സസ്പെൻഷൻ'; പ്രത്യേക ഉത്തരവ് വേണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി