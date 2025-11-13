ETV Bharat / international

ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്കെതിരായ കേസിൽ ട്രൈബ്യൂണൽ വിധി 17ന്; ബംഗ്ലാദേശില്‍ ലോക്ക്ഡൗൺ

ധാക്ക: ബം​ഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്കെതിരായ കേസിൽ 17ന് വിധി പറയുമെന്ന് ഐസിടി. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രൈംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ വിധിയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ അവാമി ലീഗ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യ ട്രൈബ്യൂണൽ (ഐസിടി) വിധി വരുന്നതിന് ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ശേഷിക്കെ കലാപ സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിലുടനീളം ജാഗ്രത നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അന്താരാഷ്ട്ര ക്രൈംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ (ഐസിടി-ബിഡി) സമുച്ചയത്തിനും പരിസരത്തും അതീവ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ടീം അംഗം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. "ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രൈംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ (ഐസിടി-ബിഡി) ദൗത്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രൈംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ (ഐസിടി-ബിഡി) സമുച്ചയത്തിനും പരിസരത്തും അതീവ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അർധസൈനിക ബോർഡർ ഗാർഡ് ബംഗ്ലാദേശിനെയും (ബിജിബി) പൊലീസിനെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി പൊതുജനങ്ങള്‍ വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയുകയും ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്'' - പ്രോസിക്യൂഷൻ ടീം അംഗം വ്യക്തമാക്കി.

പല സർവകലാശാലകളും ഓണ്‍ലൈനായി ക്ലാസുകള്‍ നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചു. ദീർഘദൂര ബസുകളിലെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കുറഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. തലസ്ഥാന നഗരിയായ മുൻഷിഗഞ്ചിലെ സബർബൻ, സെൻട്രൽ ടാൻഗൈൽ എന്നിവിടങ്ങളിലും അജ്ഞാതർ അഞ്ച് ഒഴിഞ്ഞ ബസുകൾക്ക് തീയിട്ടതായി മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സംഭവത്തിൽ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല.

അതേസമയം ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപനത്തിനിടയിലും ആളുകള്‍ ഓഫിസുകളിലും കുട്ടികള്‍ സ്‌കളുകളിലേക്കും പോകുന്നു. എന്നാൽ ധാക്കയിലെ തെരുവുകള്‍ പതിവിന് വിപരീതമായി തിരക്കില്ലാതെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെയും തെരുവുകളിൽ കാണാം.

"ഞങ്ങൾ പലതരം വാർത്തകള്‍ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റേതൊരു ദിവസത്തെയും പോലെ, ആളുകൾ തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ല" - ഓഫിസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ ഒരു സ്വകാര്യ ടിവി ചാനലിനോട് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിൽ നടന്ന കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെ മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്‌ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2024 ലെ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ അക്രമാസക്തമായി അടിച്ചമർത്തിയതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്കും രണ്ട് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്.

വിനാശകരമായ ആക്രമണം നടത്താൻ സുരക്ഷാ സേനയോടും അവാമി ലീ​ഗ് പ്രവർത്തകരോടും ഷെയ്ഖ് ഹസീന നേരിട്ട് ഉത്തരവിട്ടതായി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ജൂൺ ഒന്നിന് ട്രൈബ്യൂണലിൽ അഞ്ച് കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ താജുൽ ഇസ്ലാമും സഹപ്രവർത്തകരും ഹസീനയ്ക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു.

കൊലപാതകം, കൊലപാതകശ്രമം, പീഡനം, മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവൃത്തികൾ എന്നീ കുറ്റങ്ങളും ഹസീനയ്‌ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ഹസീനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ താഴെവീഴുകയായിരുന്നു.

ജൂൺ ആദ്യവാരത്തിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ സംവരണവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം ബം​ഗ്ലാദേശിൽ പൊട്ടിപുറപ്പെടുകയും പിന്നീട്‌ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഷെയ്‌ഖ്‌ ഹസീനയുടെ അവാമി ലീ​ഗ് സർക്കാർ നിലംപൊത്തുകയുമായിരുന്നു. വിമോചനയുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ പിന്മുറക്കാർക്കുള്ള 30 ശതമാനം സംവരണം പുനസ്ഥാപിച്ച ​ഹൈക്കോടതി വിധിയാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മൂലകാരണം. 1972 മുതൽ തുടരുന്ന സംവരണം താത്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ച് 2018ൽ ഹസീന സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനമാണ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. ഇത് വൻ വിദ്യാർഥി രോഷത്തിനിടയാക്കിയത്.

