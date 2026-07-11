അമേരിക്കൻ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഇറാനിൽ വീണ്ടും വ്യോമാക്രമണം; ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാതെ രാജ്യങ്ങൾ
അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് യുഎഇ സഹായം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് അംഗവും മുൻ സൈനിക കമാൻഡറുമായ ഇസ്മായിൽ കൗസാരി രംഗത്തെത്തി. അമേരിക്കയുമായി സഹകരിക്കുന്നതിന് യുഎഇ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി
Published : July 11, 2026 at 7:51 AM IST
ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഇറാനിൽ വീണ്ടും വ്യോമാക്രമണം. തെക്കൻ ഇറാനിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇതുവരെ ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. ഇതോടെ ഇറാനെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മറ്റാരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ദുരൂഹത തുടരുകയാണ്.
അന്തരിച്ച പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ കബറടക്കത്തിന് രാജ്യം തയാറെടുക്കുന്നതിനിടെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് തെക്കൻ ഇറാനിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ബുഷെർ, സിസ്താൻ-ബലൂചിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യകൾക്കും അഹ്വാസ്, ഛബഹാർ നഗരങ്ങൾക്കും നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ ഇറാൻ ഭരണകൂടം ആരെയും നേരിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് യുഎഇ സഹായം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇറാൻ പാർലമെൻ്റ് അംഗവും മുൻ സൈനിക കമാൻഡറുമായ ഇസ്മായിൽ കൗസാരി രംഗത്തെത്തി. അമേരിക്കയുമായി സഹകരിക്കുന്നതിന് യുഎഇ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഫെബ്രുവരി 28ന് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ ഇറാൻ്റെ നിരന്തര ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പുതിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ലോക ഊർജ വിപണിയിൽ നിർണായകമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം സ്വതന്ത്രമാക്കണമെന്ന് അമേരിക്കയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ. പതിറ്റാണ്ടുകളായി അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതയായി കണക്കാക്കുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണം തങ്ങൾക്കാണെന്നും, ഇതുവഴി പോകുന്ന കപ്പലുകൾ ടെഹ്റാന് ഫീസ് നൽകണമെന്നുമാണ് ഇറാൻ്റെ നിലപാട്. യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് ലോകത്തെ എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക വ്യാപാരത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്നും ഈ കടലിടുക്കിലൂടെയാണ് നടന്നിരുന്നത്. യുദ്ധസമയത്ത് ഇറാൻ കടലിടുക്കിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആഗോള ഊർജ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായിരുന്നു. എന്നാൽ ബാരലിന് 120 ഡോളർ എന്ന യുദ്ധകാലത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ നിന്ന് എണ്ണവില ഇപ്പോൾ കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
വെടിനിർത്തൽ പ്രതിസന്ധിയിൽ
വ്യാഴാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ 6.30ഓടെ 90 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം പൂർത്തിയാക്കിയതായി അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇറാനിലെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽ വീണ്ടും സ്ഫോടനങ്ങളും വ്യോമാക്രമണങ്ങളും നടന്നതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഈ അധിക ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് തയാറായിട്ടില്ല. അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ബഹ്റൈൻ, ജോർദാൻ, കുവൈറ്റ്, ഖത്തർ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ വ്യാഴാഴ്ച ഇറാൻ വ്യാപക ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. നാല് രാജ്യങ്ങളിലും മിസൈൽ മുന്നറിയിപ്പ് സൈറണുകൾ മുഴങ്ങിയതോടെ ജനങ്ങൾ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറി. കുവൈറ്റിൽ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ മിസൈലുകൾ തടയുന്നതിനിടെ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾ ടെഹ്റാനും വാഷിങ്ടണും തമ്മിലുള്ള താത്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാറിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. താത്കാലിക കരാർ അവസാനിച്ചതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വെള്ളിയാഴ്ച സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ യുദ്ധം ശാശ്വതമായി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ അമേരിക്ക തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങളില്ലെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് വക്താവ് ക്യാപ്റ്റൻ ടിം ഹോക്കിൻസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ്റെ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ യുഎഇ ഭരണാധികാരി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ കുവൈറ്റിലെത്തി അവിടുത്തെ അമീറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായും ഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാനൊപ്പം ഇറാൻ-അമേരിക്ക ചർച്ചകളിൽ ഖത്തർ സജീവമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ, ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽതാനി എന്നിവരുമായി വെള്ളിയാഴ്ച വെവ്വേറെ ഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി. സംയമനത്തിൻ്റെയും നയതന്ത്രത്തിൻ്റെയും ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ഇരുവരേയും അറിയിച്ചു.
മുന്നറിയിപ്പുമായി അമേരിക്ക
യുദ്ധസമയത്ത് തങ്ങളുടെ ഊർജ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ സൗദി അറേബ്യയും യുഎഇയും ഇറാനിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇസ്രയേൽ ജൂണിന് ശേഷം ആക്രമണങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി നെതന്യാഹു ട്രംപുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ഗൾഫിലെ അമേരിക്കൻ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് നെതന്യാഹുവിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇറാനെ നേരിടാൻ രാജ്യം സജ്ജമാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഇസ്രയേൽ കാറ്റ്സ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. തിരികെ വരണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു സൈനിക ചടങ്ങിൽ വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കൻ യുദ്ധനീക്കങ്ങൾക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ സജീവ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ ആവർത്തിച്ച് ആരോപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യങ്ങൾ ഇത് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1991ലെ ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ബഹ്റൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് വലിയ സൈനിക താവളങ്ങളുണ്ട്. അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ അഞ്ചാം കപ്പൽപ്പടയുടെ ആസ്ഥാനം ബഹ്റൈനിലാണ്. അതിനിടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണം തങ്ങൾക്കാണെന്ന് ഇറാൻ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും, ഇറാനെ ഒഴിവാക്കി ഒമാൻ്റെ സമുദ്രാതിർത്തിയിലൂടെയുള്ള തെക്കൻ പാത ഉപയോഗിക്കാൻ അമേരിക്ക നാവികർക്ക് നിർദേശം നൽകി. അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ജോയിൻ്റ് മാരിടൈം ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്റർ വെള്ളിയാഴ്ച പുതിയ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. സമാനമായ നിർദേശം വന്നതിന് പിന്നാലെ ചൊവ്വാഴ്ച ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് കപ്പലുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച 22 കപ്പലുകൾ കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോയതായി ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്സ് കമ്പനിയായ കെപ്ലർ അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ച ഇത് 30ഉം ചൊവ്വാഴ്ച 41ഉം ആയിരുന്നു.
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