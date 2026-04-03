ETV Bharat / international

സൈനിക നീക്കമില്ല, പ്രതിരോധം മാത്രം; ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പുതിയ യുഎൻ പ്രമേയത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ്

റഷ്യ, ചൈന, ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്നാണ് കരട് പ്രമേയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത്. കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷിത യാത്രയ്ക്കായി ആറ് മാസത്തേക്ക് പ്രതിരോധ നടപടികൾക്ക് അനുമതി നൽകും.

UN SECURITY COUNCIL STRAIT OF HORMUZ IRAN ISRAEL US WAR BAHRAIN
Members of the Security Council vote on a resolution at United Nations headquarters (AP Photo/Seth Wenig)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 3, 2026 at 3:17 PM IST

|

Updated : April 3, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂയോർക്ക്: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള പുതിയ പ്രമേയത്തിൽ യുഎൻ രക്ഷാസമിതി വെള്ളിയാഴ്ച വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തും. ഇറാൻ അടച്ചുപൂട്ടിയ സുപ്രധാന ജലപാത തുറക്കാൻ ബലപ്രയോഗം നിർദേശിക്കുന്ന ബഹ്റൈൻ്റെ കരട് പ്രമേയത്തിൽ ചൈനയും റഷ്യയും ഫ്രാൻസും എതിർപ്പറിയിച്ചതോടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് പുതിയ വോട്ടെടുപ്പ്.

കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോകാൻ പ്രതിരോധ നടപടികൾക്ക് മാത്രമാണ് പുതിയ കരട് പ്രമേയം അനുമതി നൽകുന്നത്. ആക്രമണാത്മക നടപടികൾക്ക് ഇതിൽ അനുമതിയില്ല. വ്യാഴാഴ്ച ലഭ്യമായ അന്തിമ കരട് രേഖയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ലോകത്തെ എണ്ണയുടെ അഞ്ചിലൊന്നും കടന്നുപോകുന്ന ജലപാതയാണിത്. യുദ്ധസമയത്ത് ഇറാൻ ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എണ്ണവില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

കരടിൽ മാറ്റം

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലും ഗൾഫിലും ഒമാൻ ഉൾക്കടലിലും യാത്രാതടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാമെന്നായിരുന്നു ബഹ്റൈൻ അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ കരടിലെ നിർദേശം. സൈനിക നടപടിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രയോഗത്തെ രക്ഷാസമിതിയിൽ വീറ്റോ അധികാരമുള്ള റഷ്യ, ചൈന, ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ശക്തമായി എതിർത്തു. ഇതോടെയാണ് അന്തിമ കരടിൽനിന്ന് സൈനിക ആക്രമണത്തിനുള്ള അനുമതി ഒഴിവാക്കിയത്. പുതിയ പ്രമേയത്തോടുള്ള ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയും നിലപാട് വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാൽ വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പ് ഏറെ നിർണായകമാണ്.

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലും സമീപത്തെ സമുദ്രഭാഗങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പുതിയ പ്രമേയം രാജ്യങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്നു. സുരക്ഷിത യാത്ര ഉറപ്പാക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര നാവിക ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചെറുക്കാനുമാണിത്. കുറഞ്ഞത് ആറ് മാസത്തേക്കാണ് അനുമതി നൽകുക. ഒറ്റയ്ക്കോ ബഹുരാഷ്ട്ര നാവിക പങ്കാളിത്തത്തിലോ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്നും എന്നാൽ ഇതിനായി രക്ഷാസമിതിയെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കണമെന്നും പ്രമേയം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

യുഎസ് നിലപാടും നയതന്ത്ര പ്രതികരണങ്ങളും

അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചത്തേക്ക് യുഎസും ഇസ്രയേലും ചേർന്ന് ഇറാനിൽ അതിശക്തമായ ബോംബാക്രമണം തുടരുമെന്ന് ബുധനാഴ്ച അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ യുദ്ധം എന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മേഖലയിൽ ഇറാനും തിരിച്ചടികൾ തുടരുകയാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എണ്ണവില വർധന ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നത് ട്രംപിനും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള ഏക പോംവഴിയെന്ന് റഷ്യയുടെ യുഎൻ അംബാസഡർ വസിലി നെബെൻസിയ പ്രതികരിച്ചു. ആദ്യ കരടിലെ ബലപ്രയോഗം നിയമവിരുദ്ധവും വിവേചനരഹിതവുമാണെന്നും ഇത് ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്നും ചൈനയുടെ യുഎൻ അംബാസഡർ ഫു കോങ് സമിതിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. വ്യാപകമായ ബലപ്രയോഗം ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രതിരോധ നടപടികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് ഫ്രാൻസിൻ്റെ യുഎൻ അംബാസഡർ ജെറോം ബൊണഫോണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മുൻ പ്രമേയം

ഫെബ്രുവരി 28ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ആരംഭിച്ച യുദ്ധത്തിന് പിന്നാലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് മാർച്ച് 11ന് രക്ഷാസമിതി മറ്റൊരു പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ആക്രമണങ്ങൾ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ബഹ്റൈൻ്റെ പ്രമേയം 13-0 എന്ന വോട്ടിനാണ് പാസാക്കിയത്. റഷ്യയും ചൈനയും അന്ന് വോട്ടെടുപ്പിൽനിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയായ ഇറാൻ്റെ നടപടികളെ അപലപിച്ച പ്രമേയം കപ്പൽ ഗതാഗതം തടയുന്നത് ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ALSO READ: "ഇന്ത്യൻ സുഹൃത്തുക്കൾ സുരക്ഷിതരാണ്, പേടി വേണ്ട", ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പൽ വിലക്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇളവ് നൽകി ഇറാൻ!

Last Updated : April 3, 2026 at 3:23 PM IST

TAGGED:

UN SECURITY COUNCIL
STRAIT OF HORMUZ
IRAN ISRAEL US WAR
BAHRAIN
UN HORMUZ STRAIT VOTE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.