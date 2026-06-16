അഫ്ഗാനിലെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ തിരുത്തണം; താലിബാനെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കി യുഎൻ രക്ഷാസമിതി
കർശനമായ വസ്ത്രധാരണ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഈ മാസം പടിഞ്ഞാറൻ നഗരമായ ഹെറാത്തിൽ 30 സ്ത്രീകളെ താലിബാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ചൈനയാണ് ഈ പ്രമേയം രക്ഷാസമിതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.
Published : June 16, 2026 at 11:51 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്നും രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരസംഘടനകളെ അടിച്ചമർത്തണമെന്നും താലിബാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രക്ഷാസമിതി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമേയം രക്ഷാസമിതി ഐകകണ്ഠേന പാസാക്കി.
ചൈനയാണ് ഈ പ്രമേയം രക്ഷാസമിതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അഫ്ഗാൻ ഭരണകൂടം മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ചൈനയുടെ യുഎൻ അംബാസഡർ ഫു കോങ് വ്യക്തമാക്കി. തുറന്ന സമീപനവും ഉത്തരവാദിത്തവുമുള്ള ഒരു ഭരണകൂടമായി അവർ മാറണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യുഎൻ ദൗത്യം നീട്ടി
പുതിയ പ്രമേയത്തിലൂടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎൻ രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യത്തിൻ്റെ (യുനാമ) കാലാവധി 2027 ജൂൺ 17 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യാതൊരു വിവേചനവുമില്ലാതെ രാജ്യത്ത് മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനും ലിംഗം, മതം, വംശം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പ്രാദേശിക ഭരണനിർവഹണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും യുനാമയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടാകും. സ്ത്രീകൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, യുവാക്കൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവരുടെ പൂർണവും തുല്യവും സുരക്ഷിതവുമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാനും പ്രമേയം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
തുടരുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ
കർശനമായ വസ്ത്രധാരണ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഈ മാസം പടിഞ്ഞാറൻ നഗരമായ ഹെറാത്തിൽ 30 സ്ത്രീകളെ താലിബാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് യുഎൻ പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നടന്ന അപൂർവമായ പ്രകടനത്തെ താലിബാൻ പൊലീസ് അക്രമാസക്തമായാണ് നേരിട്ടത്. പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ നടന്ന വെടിവയ്പിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി യുഎൻ മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
അമേരിക്കൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സേനയുടെ പിന്മാറ്റത്തിന് പിന്നാലെ 2021ലാണ് താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തത്. തുടർന്ന് ഇസ്ലാമിക നിയമമായ ശരിയത്ത് കർശനമായി നടപ്പിലാക്കിയ അവർ, സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമെതിരെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. പ്രൈമറി സ്കൂളിന് മുകളിലേക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഭൂരിഭാഗം തൊഴിലുകൾക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് വിലക്കുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ഈ ഭരണമാറ്റം വലിയ തിരിച്ചടിയായി.
താലിബാനും പ്രാദേശിക രാജ്യങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനും പുതിയ പ്രമേയം യുഎൻ മിഷനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ താലിബാൻ കൃത്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് യുഎസ് ഡെപ്യൂട്ടി അംബാസഡർ ജെന്നിഫർ ലൊസെറ്റ പറഞ്ഞു. ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര ബാധ്യതകൾ മാനിക്കാനും അവർ തയാറാകണം. ബന്ദികളെ വച്ചുള്ള വിലപേശൽ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമെതിരായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ നിർത്തണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആശങ്ക
പാകിസ്ഥാനിൽ മാരകമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഭീകരർക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അഭയം നൽകുന്നുവെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രധാന ആരോപണം. എന്നാൽ താലിബാൻ ഇത് നിഷേധിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ഫെബ്രുവരിയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തിരിച്ചടിച്ചിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇതിനകം നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഭീകരസംഘടനകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രക്ഷാസമിതിക്കുള്ള കടുത്ത ആശങ്കയാണ് പ്രമേയം വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ്റെ യുഎൻ അംബാസഡർ അസിം അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വലിയ ഭീഷണിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ സാമ്പത്തിക വികസനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും യുനാമയ്ക്ക് പ്രമേയം അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട്. വാണിജ്യ, സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനൊപ്പം അഫ്ഗാൻ ജനതയുടെ പ്രയോജനത്തിനായി സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്തികൾ തിരികെ നൽകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
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