യുക്രെയ്ൻ തടവുകാരെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് റഷ്യ; ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് യുഎൻ
യുക്രെയ്നിൽ നിന്നുള്ള യുദ്ധത്തടവുകാർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും നേരെ റഷ്യൻ സൈന്യം വ്യാപകമായ പീഡനങ്ങളും ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളും തുടരുകയാണെന്ന് ക്ലോഡിയ ഫ്യൂൻ്റസ് ജൂലിയോ
Published : August 12, 2026 at 11:03 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: റഷ്യൻ തടവിലുള്ള പതിനാറായിരത്തിലധികം യുക്രെയ്ൻ പൗരന്മാർ കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ നേരിടുന്നതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ. രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തിയാണ് റഷ്യ ഇവരെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ക്ലോഡിയ ഫ്യൂൻ്റസ് ജൂലിയോ വ്യക്തമാക്കി. യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ അനൗദ്യോഗിക യോഗത്തിലാണ് റഷ്യക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നത്.
ലാത്വിയയുടെയും ബ്രിട്ടൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് യുഎൻ രക്ഷാസമിതി യോഗം ചേർന്നത്. 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ നടത്തിയ അധിനിവേശത്തിന് ശേഷം തടവിലാക്കപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരുടെയും സൈനികരുടെയും ദുരിതങ്ങൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. യുക്രെയ്നിൽ നിന്നുള്ള യുദ്ധത്തടവുകാർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും നേരെ റഷ്യൻ സൈന്യം വ്യാപകമായ പീഡനങ്ങളും ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളും തുടരുകയാണെന്ന് ക്ലോഡിയ ഫ്യൂൻ്റസ് ജൂലിയോ യോഗത്തെ അറിയിച്ചു.
തടവിൽ നിന്ന് മോചിതരായ തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് യുദ്ധത്തടവുകാരോടും നാനൂറ്റി മൂന്ന് സാധാരണക്കാരോടും യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ വിഭാഗം വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ റഷ്യയിലെ തടവുകേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് ഇതുവരെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തടവിലാക്കപ്പെട്ട പതിനാറായിരത്തിലധികം പേരിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്കുകളും ലഭ്യമല്ല.
ക്രൂരപീഡനമെന്ന് യുഎൻ
തടവിലാക്കപ്പെട്ട യുക്രെയ്ൻ സൈനികരിൽ 95 ശതമാനത്തിലധികം പേരും സാധാരണക്കാരിൽ 85 ശതമാനവും ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയായതായി യുഎൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്കും ഇവർ ഇരയായിട്ടുണ്ട്. മതിയായ ഭക്ഷണമോ വൈദ്യസഹായമോ നൽകാതെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇവരെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജനീവ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ഓഫിസിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 129 യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തടവുകാരെ റഷ്യൻ സൈന്യം വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ ക്രൂരമായ മർദനത്തെയും ചികിത്സ നിഷേധിച്ചതിനെയും തുടർന്ന് 48 പേർ തടവുകേന്ദ്രങ്ങളിൽ മരിച്ചതായും ക്ലോഡിയ ഫ്യൂൻ്റസ് ജൂലിയോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തടവുകാരുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ
റഷ്യൻ തടവുകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായവരുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്കും യുഎൻ രക്ഷാസമിതി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. മരിയുപോളിലെ അസോവ്സ്റ്റൽ സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റിൽ മാസങ്ങളോളം കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ശേഷം 2022 മെയ് മാസത്തിൽ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന് കീഴടങ്ങിയ യുക്രെയ്ൻ സൈനികൻ ഖുവാൻ ലെയ്വ ഗാർസിയ തൻ്റെ ദുരനുഭവങ്ങൾ യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ സ്വദേശിയായ അമ്മയുടെയും ക്യൂബൻ സ്വദേശിയായ അച്ഛൻ്റെയും മകനായ ഗാർസിയ 1,183 ദിവസമാണ് തടവിൽ കഴിഞ്ഞത്.
മോചിതനാകുമ്പോൾ തനിക്ക് വെറും 55 കിലോഗ്രാം മാത്രമായിരുന്നു ഭാരമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം തൻ്റെ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ശരീരത്തിൻ്റെ ചിത്രം യോഗത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അമേരിക്കയിൽ പഠിച്ചതിനാലും ക്യൂബൻ പശ്ചാത്തലമുള്ളതിനാലും തന്നെ വിദേശ ചാരനെന്ന് മുദ്രകുത്തി റഷ്യൻ സൈന്യം ക്രൂരമായി മർദിച്ചതായി ഗാർസിയ പറഞ്ഞു. കൊടുംതണുപ്പിലിട്ടും ഷോക്കടിപ്പിച്ചും ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചും ഇല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾ സമ്മതിപ്പിക്കാൻ സൈന്യം ശ്രമിച്ചു. തൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഡോണെറ്റ്സ്ക് മേഖലയിലെ തടവുകേന്ദ്രത്തിൽ മർദനമേറ്റ് മരിച്ചതായും മറ്റ് രണ്ട് പേർ റഷ്യൻ ജയിലുകളിലെ മോശം സാഹചര്യം കാരണം മരിച്ചതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.
ക്രിമിയൻ ടാറ്റർ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയായ ലെനി ഉമെറോവയും തൻ്റെ ദുരനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. 2014 മുതൽ റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ക്രിമിയയിലുള്ള രോഗിയായ പിതാവിനെ കാണാൻ ജോർജിയയിൽ നിന്ന് റഷ്യയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇവർ അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. കെട്ടിച്ചമച്ച കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് തന്നെ തടവിലാക്കിയതെന്ന് ഉമെറോവ പറഞ്ഞു. അഭിഭാഷകൻ്റെ സഹായത്തോടെ മൂന്നാം മാസം കോടതി ഉത്തരവിലൂടെ മോചിതയായെങ്കിലും ജയിലിന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ തലയിൽ ചാക്കിട്ട് വീണ്ടും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഏഴ് വ്യത്യസ്ത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കാണ് തന്നെ മാറ്റിയതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. റഷ്യൻ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന ആറ് സ്ത്രീകളുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയ ഉമെറോവ, കുറഞ്ഞത് 84 സ്ത്രീകൾക്കെങ്കിലും ക്രിമിനൽ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
റഷ്യൻ സൈനികർക്കും മർദനം
യുക്രെയ്ൻ തടവിലാക്കിയ 816 റഷ്യൻ സൈനികരുമായും 57 മറ്റ് രാജ്യക്കാരുമായും യുഎൻ പ്രതിനിധികൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇവരിൽ പകുതിയോളം പേരും ചോദ്യം ചെയ്യൽ സമയത്ത് മർദനമേറ്റതായി വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ യുക്രെയ്നിലെ തടവുകേന്ദ്രങ്ങൾ രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും 2022ന് ശേഷം അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും യുഎൻ നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം റഷ്യൻ സൈന്യം രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റഷ്യയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി യുഎൻ അംബാസഡർ മരിയ സബൊലോത്സ്കയ അവകാശപ്പെട്ടു.
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യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ തടവുകാർ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് റഷ്യക്കെതിരെ നടക്കുന്ന വ്യാജ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് രക്ഷാസമിതി യോഗമെന്നും മരിയ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ സ്വന്തം സൈനികരെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കുട്ടികളെയും തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും റഷ്യ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് യുക്രെയ്ൻ ഡെപ്യൂട്ടി യുഎൻ അംബാസഡർ വൊളോഡിമർ പാവ്ലിചെങ്കോ തിരിച്ചടിച്ചു.
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