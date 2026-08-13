ഡൽഹി ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം: പിന്നിൽ അൽ ഖ്വയ്ദയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് യു.എൻ റിപ്പോർട്ട്
2025 നവംബർ 10നാണ് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം നടന്നത്. ഐ.ഇ.ഡി ഘടിപ്പിച്ച വാഹനം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 11 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു
By ANI
Published : August 13, 2026 at 10:35 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം 11 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിൽ ഭീകരസംഘടനയായ അൽ ഖ്വയ്ദയുടെ ഉപവിഭാഗമാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സ്ഥിരീകരണം. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭാ രക്ഷാസമിതിയുടെ നിരീക്ഷണ സംഘം ഓഗസ്റ്റ് 10ന് പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ ബംഗ്ലാദേശിലും സ്വാധീനമുറപ്പിക്കാൻ അൽ ഖ്വയ്ദ തീവ്രശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
2025 നവംബർ 10നാണ് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം നടന്നത്. ഐ.ഇ.ഡി ഘടിപ്പിച്ച വാഹനം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 11 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ അൽ ഖ്വയ്ദ ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ സബ്കോണ്ടിനൻ്റ് (എ.ക്യു.ഐ.എസ്) എന്ന സംഘടനയാണെന്നാണ് യു.എൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ 10 പേർക്കും എ.ക്യു.ഐ.എസുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അൻസറുല്ല ഗസ്വത്തുൽ ഹിന്ദ് എന്ന സംഘടനയുമായും ഇവർക്ക് ബന്ധമുള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ബംഗ്ലാദേശിലെ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ
ജൈവായുധ ഭീഷണി
പരമ്പരാഗത ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് പുറമെ രാസ, ജൈവ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അൽ ഖ്വയ്ദയും ഐ.എസ്.ഐ.എസും താത്പര്യം കാണിക്കുന്നതായും യു.എൻ റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാരകമായ വിഷവസ്തുക്കൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. റിസിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷവസ്തുക്കൾ നിർമിക്കുന്നതിനായി ഓൺലൈൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി ഭീകരർ പരിശീലനം നൽകുന്നുണ്ടെന്നത് ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തലാണ്. രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾക്ക് കൃത്യമായ നിർദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
സമാനമായ രീതിയിൽ ജൈവായുധം നിർമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നാല് ഡോക്ടർമാരെ ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് നിന്ന് തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് (എ.ടി.എസ്) മുൻപ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. റിസിൻ എന്ന വിഷവസ്തു ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ കൂട്ടത്തോടെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഇവർ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഭീകരർ ഇത്തരം മാരകമായ ആയുധങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്നത്.
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രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും എ.ക്യു.ഐ.എസ് നടത്തുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ഭീകര സംഘടനകളുടെ ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ആശയപ്രചാരണം തടയാൻ കർശന നടപടികൾ ആവശ്യമാണെന്ന് യു.എൻ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രഹസ്യ ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും, യുവാക്കൾ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് തടയാനും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും രക്ഷാസമിതിയുടെ നിരീക്ഷണ സംഘം വിലയിരുത്തുന്നു.
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