പലസ്തീനിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്നത് യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ; വംശഹത്യ തുടരുന്നതായി യുഎൻ റിപ്പോർട്ട്
ഒക്ടോബർ 26ന് പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടിൽ, പലസ്തീനിലെ സാധാരണക്കാരെ ഇസ്രയേൽ ബോധപൂർവം ലക്ഷ്യമിട്ടുവെന്നും ഗാസയിൽ വംശഹത്യ തുടരുകയാണെന്നും കമ്മിഷൻ ആരോപിച്ചു.
By ANI
Published : October 27, 2026 at 7:34 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: പലസ്തീനിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്നത് കടുത്ത യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങളും മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധ നടപടികളുമാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്. ഗാസയിലും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെ ബോധപൂർവമായ ആക്രമണങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്നും, വംശഹത്യ തുടരുകയാണെന്നും യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ സമർപ്പിച്ച പുതിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കിഴക്കൻ ജറുസലേം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധിനിവേശ പലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇസ്രയേൽ നടപടികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര രാജ്യാന്തര കമ്മിഷനാണ് ഒക്ടോബർ 26ന് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. കൂട്ടക്കൊല, പീഡനം, ബലാത്സംഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം വ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ഗാസയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിന് ശേഷവും പലസ്തീൻ ജനതയെ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇസ്രയേൽ ഭരണകൂടവും സൈന്യവും വംശഹത്യ തുടരുകയാണെന്ന് കമ്മിഷൻ കണ്ടെത്തി.
വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ കൂട്ടക്കുരുതി
2023 അവസാനത്തോടെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടെയുള്ള അക്രമങ്ങളിലും മരണങ്ങളിലും അഭൂതപൂർവമായ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ശേഷം വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ സാഹചര്യം ഗുരുതരമായി വഷളായി. വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവാണുണ്ടായത്.
2008 മുതൽ 2023 ഒക്ടോബർ ആറ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ ആറ് പലസ്തീനികൾ മാത്രമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെങ്കിൽ, 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴ് മുതൽ 2026 സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയുള്ള സമയത്ത് 254 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ദേശീയത, വംശം, ലിംഗം, പ്രായം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ പലസ്തീനികൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് കമ്മിഷൻ വിലയിരുത്തുന്നു.
ഗാസയിലെന്നപോലെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും കുട്ടികളെ ബോധപൂർവം കൊലപ്പെടുത്തുകയും അവർക്ക് ഗുരുതരമായ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പരിക്കുകൾ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളാണ് പലസ്തീൻ കുട്ടികൾ നേരിടുന്നത്.
ഉപരോധിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശത്തെ മാനുഷിക ദുരന്തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്, സാധാരണക്കാരെ നശിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സൈനിക നടപടികൾ ഇസ്രയേൽ അധികാരികൾ ആസൂത്രിതമായി തുടരുകയാണെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണവും മരുന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം വിഷയത്തിൽ നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കുകയാണെന്നും വിമർശനമുണ്ട്.
തുടരുന്ന ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം
യുഎൻ കണ്ടെത്തലുകൾ പുറത്തുവരുമ്പോഴും ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. ഗാസ മുനമ്പിലുടനീളം നടത്തിയ ലക്ഷ്യാധിഷ്ഠിത ആക്രമണങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ ഹമാസ്, പലസ്തീൻ ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് എന്നിവയുമായി ബന്ധമുള്ള നാല് പ്രവർത്തകരെ വധിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേന തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഞായറാഴ്ച നടന്ന ഓപ്പറേഷനുകളിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം എക്സിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
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ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് പ്രവർത്തകരായ അലാ അബു സായിദ്, ഹംദാൻ സുലൈമാൻ ഇബ്രാഹിം അബു അമ്ര, ഹമാസ് സ്നൈപ്പർ ഫൗസി സലാം ഒദാത് അല്ലാഹ് സവാർഹ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഗാസയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭവനരഹിതരായി. ആശുപത്രികളും വിദ്യാലയങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പൂർണമായും തകർക്കപ്പെട്ടു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് മേഖലയിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
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