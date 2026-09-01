ലോകം വീണ്ടും ആണവ മുനമ്പിലേക്ക്? വൻശക്തികൾക്കെതിരെ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎൻ!
ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ദുരന്തഫലങ്ങൾ ഇന്നും അനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരോധനം ഉടൻ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് യു.എൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : September 1, 2026 at 10:32 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: ഭൂഗോളത്തെയാകെ ചാരമാക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള പുതിയ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് ആഗോള സുരക്ഷയ്ക്ക് വൻ ഭീഷണിയാകുമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കടുത്ത ഭാഷയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പിരിമുറുക്കവും പരസ്പര അവിശ്വാസവും ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ആശങ്ക.
അന്താരാഷ്ട്ര അണുവായുധ പരീക്ഷണ വിരുദ്ധ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചേർന്ന യുഎൻ പൊതുസഭയുടെ പ്രത്യേക യോഗത്തിലാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചയായത്. അമേരിക്ക, റഷ്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണുവായുധ ശക്തികൾ സമഗ്ര ആണവ പരീക്ഷണ നിരോധന കരാർ പൂർണമായി അംഗീകരിക്കാൻ ഇപ്പോഴും വിസമ്മതിക്കുകയാണ്. വൻശക്തികളുടെ ഈ കടുംപിടുത്തം ആഗോള സമാധാനത്തിന് കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തുന്നതായി യുഎൻ നിരായുധീകരണ വിഭാഗം മേധാവി ഇസുമി നകാമിത്സു സഭയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
പിരിമുറുക്കം കൂട്ടുന്ന വാഗ്വാദങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ വർഷാവസാനം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണുവായുധ ശേഖരമുള്ള അമേരിക്കയും റഷ്യയും ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനകൾ നൽകിയത് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ഉത്കണ്ഠ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. റഷ്യയും ചൈനയും രഹസ്യമായി ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആരോപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഇത് പൂർണമായും നിഷേധിച്ചു.
"ഇത്തരം ഒരു നടപടിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും അപകടകരമാണ്. ഏതൊരു പുതിയ പരീക്ഷണവും ദശകങ്ങളായി തുടരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളെ തകർക്കുകയും പരസ്പരമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ആയുധ മത്സരത്തിനും വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഒരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പാടില്ല," എന്ന് നകാമിത്സു വ്യക്തമാക്കി.
ലക്ഷ്യം കാണാതെ സി ടി ബി ടി കരാർ
1996-ൽ അംഗീകരിച്ച സമഗ്ര ആണവ പരീക്ഷണ നിരോധന കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ നിർദിഷ്ട 44 രാജ്യങ്ങൾ അത് നിയമപരമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് . എന്നാൽ നിർണായകമായ ഒമ്പത് രാജ്യങ്ങൾ ഇതുവരെ കരാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അമേരിക്ക, ചൈന, ഇറാൻ, ഈജിപ്ത്, ഇസ്രയേൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചെങ്കിലും അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ഉത്തരകൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. റഷ്യ മുൻപ് കരാർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും 2023-ൽ അത് പിൻവലിക്കുകയാണുണ്ടായത്.
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അതേസമയം, പസഫിക് ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമായ ടോംഗ അടുത്തിടെ കരാർ അംഗീകരിച്ചതോടെ കരാറിൽ പങ്കാളികളായ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം 179 ആയി ഉയർന്നതായി സി ടി ബി ടി മേധാവി റോബർട്ട് ഫ്ലോയ്ഡ് പറഞ്ഞു. പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൂതന ആയുധ ശേഖരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും പിഴവുകൾ മൂലമുള്ള ദുരന്ത സാധ്യതകൾ വർധിക്കാനും ഇടയാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ദുരന്ത പാരമ്പര്യം
1945 മുതൽ ലോകത്ത് രണ്ടായിരത്തിലധികം ആണവ പരീക്ഷണ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ 12-ൽ താഴെ പരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂവെന്നും ഫ്ലോയ്ഡ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. 1991 ഓഗസ്റ്റ് 29-ന് മുൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ കസാഖിസ്ഥാനിലുള്ള സെമിപലാറ്റിൻസ്ക ആണവ പരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അടച്ചുപൂട്ടിയതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് അന്താരാഷ്ട്ര അണുവായുധ പരീക്ഷണ വിരുദ്ധ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ മാത്രം 456 ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്.
ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഇരയായ ടിന കോർഡോവ യു എൻ പൊതുസഭയിൽ തങ്ങളുടെ ദുരനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. 1945 ജൂലൈ 16-ന് ന്യൂ മെക്സിക്കോയിൽ നടന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആറ്റംബോംബ് പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം അഞ്ച് തലമുറകളായി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ ബാധിതരാകുന്ന ദുരവസ്ഥ അവർ വിവരിച്ചു. യാതൊരു മുൻകരുതലുമില്ലാതെ റേഡിയേഷൻ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഗുവാം, താഹിതി, കസാഖിസ്ഥാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, യു എസിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജനങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഇരകളായി മാറിയെന്നും അവർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
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