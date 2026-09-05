ലോക ഭൂപടത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു; പുതിയ മാപ്പിന് അംഗീകാരം നൽകി യുഎൻ
164 അംഗരാജ്യങ്ങൾ പ്രമേയത്തിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു. അമേരിക്ക മാത്രമാണ് പ്രമേയത്തെ എതിർത്തത്. സെർബിയ, എസ്റ്റോണിയ, ജോർജിയ, ലിത്വാനിയ, മോൾഡോവ, യുക്രെയ്ൻ എന്നീ ആറ് രാജ്യങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു.
Published : September 5, 2026 at 12:59 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: ലോക ഭൂപടത്തിൽ വൻകരകളുടെ വലുപ്പം കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ മാപ്പിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അംഗീകാരം. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും വിവിധ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കാമ്പയിനുകൾക്കൊടുവിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ചേർന്ന യുഎൻ പൊതുസഭ പുതിയ ഭൂപടത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ലോക ഭൂപടത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള പ്രമേയത്തെ ഇന്ത്യയും അനുകൂലിച്ചു.
പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് 164 രാജ്യങ്ങൾ
ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ്റെ പിന്തുണയോടെ ടോഗോയാണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. 164 അംഗരാജ്യങ്ങൾ പ്രമേയത്തിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു. അമേരിക്ക മാത്രമാണ് പ്രമേയത്തെ എതിർത്തത്. സെർബിയ, എസ്റ്റോണിയ, ജോർജിയ, ലിത്വാനിയ, മോൾഡോവ, യുക്രെയ്ൻ എന്നീ ആറ് രാജ്യങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ലോകമെമ്പാടും ഉപയോഗിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത മെർക്കാറ്റർ ഭൂപടത്തിന് പകരം ഈക്വൽ എർത്ത് പ്രൊജക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർക്കാരുകളോടും സ്ഥാപനങ്ങളോടും വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ യുഎൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുതിയ ഭൂപടം ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെ കാണിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
On Friday, the United Nations General Assembly adopted an African proposal for a new world map, which shows countries’ true size relative to one another.— UN News (@UN_News_Centre) September 4, 2026
In favor: 164
Against: 1
Abstentions: 6 pic.twitter.com/5BE4LUiojH
മെർക്കാറ്ററും ഈക്വൽ എർത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെർക്കാറ്റർ ഭൂപടത്തിൽ ഗ്രീൻലാൻഡും ആഫ്രിക്കയും ഒരേ വലുപ്പത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വൻകരകളുടെ യഥാർഥ അനുപാതം കാണിക്കുന്ന ഈക്വൽ എർത്ത് ഭൂപടത്തിൽ ഗ്രീൻലാൻഡിനേക്കാൾ 14 മടങ്ങ് വലുതാണ് ആഫ്രിക്ക. അതേസമയം വെള്ളിയാഴ്ച പാസാക്കിയ പ്രമേയം മെർക്കാറ്റർ ഭൂപടം നിരോധിക്കുകയോ പകരം മറ്റൊന്ന് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ഈക്വൽ എർത്ത് ഭൂപടത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും യുഎൻ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്
ഭൂപട നിർമാണത്തിൽ കൂടുതൽ കൃത്യത കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രമേയത്തിന് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ ഇന്ത്യ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം മിഷൻ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി രഘു പുരി പൊതുസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ യഥാർഥ വലുപ്പത്തെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഭൂപടങ്ങൾ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈക്വൽ എർത്ത് പ്രൊജക്ഷനോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഭൂപടമോ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ഈക്വൽ ഏരിയ മാപ്പുകളുടെ വിശാലമായ ഉപയോഗത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായാണ് പ്രമേയത്തെ കാണേണ്ടതെന്ന് ഇന്ത്യ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി.
India welcomes the UN's " correct the map" resolution.— Sidhant Sibal (@sidhant) September 5, 2026
indian diplomat raghoo puri says, "equal area projections are relevant because they preserve the relative sizes, areas of continental="" territorial land masses" https://t.co/4Nox7Bjs6F pic.twitter.com/PIgmJdLGOV
മാറ്റത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ
മറ്റ് നിരവധി രാജ്യങ്ങളും പ്രമേയം പാസാക്കിയതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ഈക്വൽ എർത്ത് ഭൂപടം സ്വീകരിക്കാൻ അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൂപടം മാറ്റുന്നത് ലോകത്തെ മാറ്റില്ലെന്നും എന്നാൽ തെറ്റായ ചിത്രീകരണം തിരുത്തുന്നത് സത്യം അംഗീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം ഫ്രഞ്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജീൻ നോയൽ ബാരറ്റ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഭൂപടങ്ങൾ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അവ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നയിക്കുകയും ഭാവനയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും കൂട്ടായ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും ടോഗോയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി റോബർട്ട് ഡ്യൂസി വോട്ടെടുപ്പിന് മുൻപ് പറഞ്ഞതായി യുഎൻ ഉദ്ധരിച്ചു.
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പുതിയ ഭൂപടം അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രചാരണം നടത്തിയ പ്രധാന സംഘടനകളിലൊന്നായ ആഫ്രിക്ക നോ ഫിൽറ്റർ പ്രമേയത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. സ്കൂളുകൾ, പാഠപുസ്തകങ്ങൾ, വാർത്താമുറികൾ, ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലും കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും കൃത്യമായ ഭൂപടങ്ങൾ കാണാനാണ് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Une carte n’est jamais tout à fait neutre. Sur la projection de Mercator, le Groenland semble presque aussi vaste que l’Afrique, alors que l’Afrique est en réalité environ quatorze fois plus grande.— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) September 4, 2026
Les déformations finissent par s’installer dans les perceptions. Le moment est… pic.twitter.com/br0spJgJR3
മെർക്കാറ്റർ ഭൂപടത്തിൻ്റെ പോരായ്മകൾ
കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന യൂറോപ്യൻ നാവികരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഫ്ലെമിഷ് ഭൂപട നിർമാതാവായ ജെറാർഡസ് മെർക്കാറ്ററാണ് മെർക്കാറ്റർ ഭൂപടം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. എന്നാൽ വടക്കേ അമേരിക്ക, ഗ്രീൻലാൻഡ് തുടങ്ങിയ ധ്രുവങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുകയും ആഫ്രിക്ക, തെക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവയെ ചെറുതാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൂപടം ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ വികലമാക്കിയെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മറുവശത്ത് 2018ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈക്വൽ എർത്ത് പ്രൊജക്ഷൻ ഭൂമിയുടെ വക്രത പിന്തുടരുകയും വൻകരകളെ അവയുടെ യഥാർഥ അനുപാതത്തിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പരമ്പരാഗത ഭൂപടം നാവിഗേഷന് മാത്രമേ ഉപയോഗപ്രദമാകൂ എന്നാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്. നാവിഗേഷൻ എന്ന വളരെ ഇടുങ്ങിയ ആവശ്യത്തിന് പുറത്ത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അർഥമില്ലെന്ന് സിറാക്കൂസ് സർവകലാശാലയിലെ ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറായ മാർക്ക് മോൺമോണിയർ വ്യക്തമാക്കി.
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