വിശപ്പിൻ്റെ വിളി: യുദ്ധം പട്ടിണിയിലാക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങളെ; ഗസയിലും യെമനിലും ദുരിതം വർധിക്കുമെന്ന് യുഎൻ റിപ്പോർട്ട്
പുതിയ നിരീക്ഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ യുദ്ധം മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക ആഘാതം കാരണം സൊമാലിയയിൽ 25 ലക്ഷം പേരും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ 23 ലക്ഷം പേരും ശ്രീലങ്കയിൽ 13 ലക്ഷം പേരും ഭക്ഷ്യാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയിൽ
Published : June 6, 2026 at 8:51 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: മധ്യപൂർവദേശത്തെ സംഘർഷങ്ങളും ഇറാൻ യുദ്ധവും ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ഭക്ഷ്യപ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. യുദ്ധം രൂക്ഷമാകുകയും ഇന്ധനവില ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുകയും ചെയ്താൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കടുത്ത പട്ടിണിയിലേക്ക് വീഴുമെന്ന് ഡബ്ല്യുഎഫ്പി ആക്ടിങ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കാൾ സ്കൗ വ്യക്തമാക്കി.
യുഎൻ ഭക്ഷ്യ ഏജൻസിയായ ലോക ഭക്ഷ്യ പരിപാടി (ഡബ്ല്യുഎഫ്പി) തയ്യാറാക്കിയ പുതിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്. സാധാരണക്കാർക്ക് അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നിറവേറ്റാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഈ മേഖലകളിൽ നിലവിലുള്ളത്.
⚠️ A new report shows the global fallout from the Middle East crisis is pushing millions more people deeper into hunger.— World Food Programme (@WFP) June 5, 2026
🔴 +2.5M in Somalia
🔴 +2.3M in Afghanistan
🔴 +1.3M in Sri Lanka
The impacts are expected to intensify in the coming months, even if the crisis… pic.twitter.com/WNGvjHBspY
പ്രതിസന്ധിയിലായി ദുർബല രാജ്യങ്ങൾ
ഏറ്റവും അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലുള്ള മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ ഡബ്ല്യുഎഫ്പി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. സൊമാലിയയിൽ 25 ലക്ഷം ആളുകളും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ 23 ലക്ഷം ആളുകളും അടിയന്തര ഭക്ഷ്യസഹായം ആവശ്യമുള്ളവരാണ്. സാമ്പത്തിക തകർച്ച നേരിടുന്ന ശ്രീലങ്കയിൽ 13 ലക്ഷം ആളുകളും ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിനായി കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നു.
ജൂൺ അവസാനത്തോടെ ലോകത്താകമാനം നാലര കോടി ആളുകൾ കൂടി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ തന്നെ ഡബ്ല്യുഎഫ്പി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. നിലവിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 31.8 കോടി ആളുകൾ പട്ടിണിയിലാണെന്നാണ് കണക്ക്. ഇതിന് പുറമെയാണ് പുതിയതായി ഇത്രയും പേർ കൂടി പട്ടിണിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്.
മാർച്ചിലെ പ്രവചനം അതേപടി തുടരുകയാണെന്ന് കാൾ സ്കൗ യുഎന്നിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വിശദീകരിച്ചു. രാജ്യങ്ങളിലെ ഊർജവിലയും പട്ടിണിയും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമാണുള്ളത്. ഇന്ധനവില വർധിക്കുന്നത് ജീവിതച്ചെലവിനൊപ്പം അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില കുത്തനെ ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നു. ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ സിംഹഭാഗവും ഭക്ഷണത്തിനാണ് ചെലവാക്കുന്നത്. അതിനാൽ വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം വെട്ടിച്ചുരുക്കേണ്ടി വരുന്ന അടിയന്തര സാഹചര്യമാണെന്നും കാൾ സ്കൗ കൂട്ടിചേർത്തു.
വ്യാപാരങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ ഡബ്ല്യുഎഫ്പിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മധ്യപൂർവദേശത്തെ പ്രതിസന്ധി മറ്റ് മേഖലകളിലേക്കും വെല്ലുവിളിയാകുകയാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ ചരക്കുനീക്കത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ഇന്ധനവിലയും ഭക്ഷ്യവിലയും വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത് പ്രധാന കാരണമായി. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ദുർബല രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി അതിവേഗം ബാധിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരുടെ ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം പട്ടിണി ക്രമാതീതമായി വർധിക്കാനും ഇത് ഇടയാക്കും.
മധ്യപൂർവദേശത്തെ യുദ്ധത്തിന് ശമനമുണ്ടായാലും വരും മാസങ്ങളിൽ ഈ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് ലോക ഭക്ഷ്യ പരിപാടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഗസ, തെക്കൻ ലബനാൻ, യെമൻ, സുഡാൻ, ഹെയ്തി തുടങ്ങിയ മേഖലകളും വലിയ ഭക്ഷ്യപ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളായി കാൾ സ്കൗ എടുത്തുകാട്ടി. യുഎൻ ഫണ്ടുകളിലെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിലുണ്ടായ വലിയ കുറവുമൂലം ഈ മേഖലകളിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് നൽകിവന്ന ഭക്ഷണവിതരണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ ലോക ഭക്ഷ്യ പരിപാടി നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ്.
ഈ രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളെയും ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങളെയും സഹായിക്കാൻ ലോകരാജ്യങ്ങളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും അടിയന്തരമായി മുന്നോട്ടുവരണമെന്ന് സ്കൗ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സൊമാലിയ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സഹായം ലഭ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കനത്ത യുദ്ധത്തെക്കാൾ വലിയ മാനുഷിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
Also read: ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ വീണ്ടുമൊരു ഇന്ത്യൻ യോഗ വസന്തം; ടൈംസ് സ്വകയറിലെ പരിപാടികള്ക്ക് മോദിയുടെ ഗുരു നേതൃത്വം നൽകും