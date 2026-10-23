യെമനിൽ സംയമനം അനിവാര്യം; സൗദിക്ക് നേരെയുള്ള ഹൂതി ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് യുഎൻ
സൗദി അറേബ്യയിലെ ഹൂതി ആക്രമണങ്ങളെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് അപലപിച്ചു.
Published : October 23, 2026 at 9:48 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: യെമനിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങളിൽ സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ്. സൗദി അറേബ്യയിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെയുള്ള ഹൂതി ആക്രമണങ്ങളെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. യെമനിലെ സമാധാനത്തിനായി രാഷ്ട്രീയപരമായ പരിഹാരം അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എക്സിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. യെമനിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ശത്രുതയും സൗദി അറേബ്യയിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെയുള്ള ഹൂതികളുടെ തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളും തികച്ചും അസ്വീകാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ദുരിതമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
ترحب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى إدراج مليشيا الحوثي، بجناحيها السياسي والعسكري، على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، وتعدّه خطوة مهمة لحماية المدنيين وصون أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية. وتثمّن الوزارة تجديد البرلمان دعمه للحكومة اليمنية وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وتتطلع إلى استجابة مجلس الاتحاد الأوروبي لهذه الدعوة بإجراءات عملية تسهم في تجفيف مصادر تمويل المليشيا ووقف تدفق الأسلحة إليها، والحد من تهديداتها للشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي.— وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) October 22, 2026
ഇത് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ വലിയ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ അടിയന്തരമായി സംയമനം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. യെമന് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ആഭ്യന്തരയുദ്ധം യെമനെ വലിയൊരു മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് ഇതിനകം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്.
യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ പ്രമേയം
അതിനിടെ, ഹൂതികളെ ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ പ്രമേയത്തെ യെമൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഹൂതി മിലിഷ്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ, സൈനിക വിഭാഗങ്ങളെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭീകര സംഘടനകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി മന്ത്രാലയം എക്സിൽ കുറിച്ചു. സാധാരണക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക സുരക്ഷ നിലനിർത്തുന്നതിനും അന്താരാഷ്ട്ര നാവിഗേഷൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
വ്യാഴാഴ്ച അംഗീകരിച്ച പ്രമേയത്തിൽ, ഹൂതികളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമങ്ങളുടെയും നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്ന് യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു. വലിയ തോതിൽ യെമൻ പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും പലായനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ വഷളായെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ഇസ്രയേലിനും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിനും നേരെ ഹൂതികൾ നടത്തിയ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെയും പാർലമെൻ്റ് അപലപിച്ചു. ചെങ്കടലിലൂടെയുള്ള വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ വിദേശകാര്യ, സുരക്ഷാ നയങ്ങളുടെ ഹൈ റെപ്രസെൻ്റേറ്റീവ് കാജ കല്ലാസിൻ്റെ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന്, ഹൂതി പ്രസ്ഥാനത്തെ ഭീകര സംഘടനകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാർലമെൻ്റ് കൗൺസിലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവരുടെ സൈനിക, രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗങ്ങൾ, നേതൃത്വം, സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഹൂതികൾക്കുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളും ഇല്ലാതാക്കണമെന്നും, അവർക്കും അവരെ സഹായിക്കുന്നവർക്കും അവകാശപ്പെട്ട എല്ലാ ഫണ്ടുകളും സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങളും മരവിപ്പിക്കണമെന്നും യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ച് ഇറാഖ്
സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ ഇറാഖും ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ആക്രമണങ്ങൾക്കായി തങ്ങളുടെ പ്രദേശം യാതൊരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഇറാഖ് വ്യക്തമാക്കി. അൽ ജസീറയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, സൗദി അറേബ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പ്രിൻസ് ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ അൽ സൗദുമായി ഇറാഖ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഫുവാദ് ഹുസൈൻ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. ഈ സംഭാഷണത്തിനിടെയാണ് സൗദിക്ക് നേരെയുള്ള സമീപകാല ആക്രമണങ്ങളെ ഇറാഖ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അപലപിച്ചത്. സാധാരണക്കാർക്കും പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും വരുത്തിയ നാശനഷ്ടങ്ങളെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി അപലപിച്ചതായി സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
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