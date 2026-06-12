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ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ മരണം; അപലപിച്ച് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ്

സിവിലിയന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ഗുട്ടെറസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമാധാനപരമായ ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ യുഎസും ഇറാനും തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

UN CHIEF ANTONIO GUTERRES INDIAN SEAFARERS KILLED INDIAN SEAFARERS UNITED NATIONS
UN chief Antonio Guterres (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 12, 2026 at 3:10 PM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: ഒമാൻ തീരത്ത് 'എംടി സെറ്റെബെല്ലോ' (MT Settebello) എന്ന എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ യുഎസ് സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ. യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് സംഭവത്തിൽ കടുത്ത ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ വക്താവ് സ്റ്റെഫാൻ ഡുജാറിക് പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തെപ്പറ്റി ഐഎംഒ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആർസെനിയോ ഡൊമിംഗ്വസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

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ഗുട്ടറെസിൻ്റെ വാക്കുകൾ

ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളും കാരണം താൻ ആശങ്കാകുലനാണെന്നും വെടിനിർത്തൽ പൂർണമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും ഗുട്ടറെസ് രാജ്യങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. 'ഇത് മേഖലയ്ക്കും ലോകത്തിനും ദുർബല രാജ്യങ്ങൾക്കും പ്രവചനാതീതമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി അവകാശങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും മാനിക്കപ്പെടണമെന്നും യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പറഞ്ഞു.

അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള തങ്ങളുടെ കടമകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണമെന്നും സിവിലിയന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സാധ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുന്നോട്ടുള്ള ഏക മാർഗം സംഭാഷണത്തിലൂടെയും ചർച്ചകളിലൂടെയും പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുകയാണെന്നും പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ സമാധാനവും സുരക്ഷയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സമാധാന കരാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇരട്ടിയാക്കണമെന്നും ഗുട്ടെറസ് രാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഡൊമിൻ‌ഗ്യൂസ് പ്രസ്താവന

നാവികരുടെ ജീവനും അന്താരാഷ്ട്ര ചരക്ക് ഗതാഗത സുരക്ഷയ്ക്കും അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു കക്ഷിയുടെയും പ്രവൃത്തിയെ താൻ "ശക്തമായി" അപലപിക്കുന്നതായി ഡൊമിൻ‌ഗ്യൂസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

"അന്താരാഷ്ട്ര ഗതാഗതത്തെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികളേയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തെയും കടലിലെ ജീവൻ്റെ സുരക്ഷയെയും പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ മാനിക്കണം. നാവികരുടെ സംരക്ഷണം ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അത് പരമപ്രധാനമായിരിക്കണം" ഡൊമിൻ‌ഗ്യൂസ് പറഞ്ഞു. ഐഎംഒ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണവും സുതാര്യവുമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം

24 ഇന്ത്യൻ നാവികരുമായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന എണ്ണ ടാങ്കർ മാരിവെക്‌സിനെതിരെ ജൂൺ 8 ന് യുഎസ് സേന ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ജൂൺ 10 ന്, മറ്റൊരു ടാങ്കറായ സെറ്റെബെല്ലോയിൽ യുഎസ് ആക്രമണം നടത്തി, അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 24 ഇന്ത്യൻ നാവികരിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. 20 ഇന്ത്യക്കാരുള്ള ഗിനിയ-ബിസാവു പതാകയുള്ള ടാങ്കറായ 'ജൽവീർ' എന്ന മറ്റൊരു കപ്പലും അന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സെറ്റെബെല്ലോ, മാരിവെക്‌സ്, ജൽവീർ എന്നീ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ യുഎസ് നാവികസേനയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

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