എ.ഐ സുരക്ഷയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ല; ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി യു.എൻ
എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികസനം അതിൻ്റെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് കുതിക്കുകയാണെന്ന വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഗുട്ടെറസ് വ്യക്തമാക്കി
Published : September 17, 2026 at 11:07 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: നിർമിത ബുദ്ധി (എ.ഐ) സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഗോളതലത്തിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അനാരോഗ്യകരമായ മത്സരം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ (യു.എൻ) സെക്രട്ടറി ജനറൽ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ്. എ.ഐ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണികൾ നേരിടാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഏകോപനം അനിവാര്യം
എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികസനം അതിൻ്റെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് കുതിക്കുകയാണെന്ന വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഗുട്ടെറസ് വ്യക്തമാക്കി. എ.ഐ ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരുകളുടെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തം. ഇതിനായി ദേശീയതലത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ അനിവാര്യമാണെങ്കിലും ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഏകോപനവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം യു.എൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. മനുഷ്യൻ്റെ അന്തസ്സിന് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് എ.ഐ സുരക്ഷിതവും സുതാര്യവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമാക്കി മാറ്റാൻ കൃത്യമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുൻനിര സാങ്കേതിക കമ്പനികളും സർക്കാരുകളും ഏകോപിപ്പിച്ച് എ.ഐ വികസനത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കണമെന്ന ആന്ത്രോപിക് സി.ഇ.ഒ ഡാരിയോ അമോഡിയുടെ നിർദേശത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗുട്ടെറസ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഓപ്പൺ എ.ഐയുടെ സാം ആൾട്ട്മാൻ, സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ ഇലോൺ മസ്ക് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ വ്യവസായ പ്രമുഖരും എ.ഐ വികസനത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയ്ക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഓരോ എ.ഐ കമ്പനിയും തങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മെറ്റാ സി.ഇ.ഒ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ഈ ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിന്മാറിയിരുന്നു.
വെല്ലുവിളികളും എതിർപ്പുകളും
എ.ഐ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഗോള ഏകോപനത്തിന് നിരവധി തടസങ്ങളുണ്ട്. ആഭ്യന്തര-ആഗോള തലങ്ങളിലുള്ള മത്സരം, പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള വെല്ലുവിളികൾ, ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള കമ്പനികളുടെ താത്പര്യം എന്നിവ ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. ഇതിനുപുറമെ, യു.എസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൽ നിന്നുള്ള എതിർപ്പും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. എ.ഐ മനുഷ്യരാശിയെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന ഭീഷണികൾ വെറും തട്ടിപ്പാണെന്നും, സാങ്കേതികവിദ്യയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്നുമാണ് ട്രംപ് ഈ ആഴ്ച പ്രതികരിച്ചത്.
സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും എ.ഐ നൽകുന്ന വലിയ സാധ്യതകളെ ഗുട്ടെറസ് പ്രശംസിച്ചു. എന്നാൽ, നിയന്ത്രണാതീതമായ നിർമിത ബുദ്ധി മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അടുത്ത ആഴ്ച നടക്കുന്ന യു.എൻ പൊതുസഭയുടെ ഉന്നതതല സമ്മേളനത്തിൽ ലോകനേതാക്കളുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ എ.ഐ പ്രധാന വിഷയമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷിതവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതുമായ എ.ഐ വികസനം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൊതുവായ ധാരണ ആവശ്യമാണ്. കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ശക്തമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വേണ്ടിവരികയെന്ന് തിരിച്ചറിയണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ശാസ്ത്ര സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട്
ഗുട്ടെറസിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം 2025-ൽ യു.എൻ പൊതുസഭ എ.ഐക്കായി ആദ്യത്തെ ആഗോള ശാസ്ത്ര സമിതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ജൂലായിൽ പുറത്തിറക്കിയ 40 അംഗ സമിതിയുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ എ.ഐയുടെ അനിയന്ത്രിതമായ ഉപയോഗം ഉപയോക്താക്കളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ, ഇതൊരു വിനാശകരമായ ഉപകരണമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും, സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക-പാരിസ്ഥിതിക സംവിധാനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികളും സമിതി എടുത്തുകാണിച്ചു.
ഭൗമരാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാമെന്ന് തനിക്കറിയാമെന്ന് സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, എ.ഐ വികസനത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുകയും വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയും പൊതുവായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. അല്ലാത്തപക്ഷം, ഈ അനാരോഗ്യകരമായ മത്സരം ഭാവിയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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193 അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുക്കുന്ന അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ യോഗം എ.ഐ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള മികച്ച അവസരമല്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, അത്തരമൊരു യോഗം കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കാൻ മതിയായ സമയമില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി. എന്നാൽ, അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് നിർമിത ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമേറിയ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഉച്ചകോടി നടത്തുന്നത് പൂർണമായും അർഥവത്താണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരുകൾ, കമ്പനികൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, സിവിൽ സമൂഹം തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉച്ചകോടി സാധ്യമാകുമെന്ന് താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഗുട്ടെറസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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