'വിനാശത്തിനല്ല, വികസനത്തില് നിക്ഷേപിക്കൂ'; ഹിന്ദിയിലും ഉറുദുവിലും അടക്കം പുതുവത്സര സന്ദേശവുമായി യുഎൻ മേധാവി
Published : December 30, 2025 at 12:57 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: പുതുവത്സര സന്ദേശം പുറത്തിറക്കി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ മേധാവി അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ്. ഹിന്ദി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഭാഷകളിലാണ് പുതുവത്സര സന്ദേശം പുറത്തിറക്കിയത്. ലോക നേതാക്കളോട്, നാശത്തിനല്ലാതെ വികസനത്തിലേയ്ക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ അദ്ദേഹം സന്ദേശത്തിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
അറബി, ചൈനീസ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, റഷ്യൻ, സപാനിഷ് എന്നീ ആറ് ഔദ്യോഗിക യുഎൻ ഭാഷകളും ഹിന്ദി, ഉറുദു എന്നീ ഭാഷകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ് സന്ദേശം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതുവത്സര സന്ദേശ വീഡിയോയും ഹിന്ദി സബ്ടൈറ്റിലുകളോടെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
"നമ്മൾ പുതുവർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, ലോകം ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ്. നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളും പ്രിതിസന്ധികളും നിലവിലുണ്ട്" എന്ന് 2026-ലെ തൻ്റെ സന്ദേശത്തിൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് പറഞ്ഞു.
നേതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? അവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്നും ലോകരാജ്യങ്ങളോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. "മനുഷ്യരാശിയുടെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗവും സംഘർഷം ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമായി 200 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് മാനുഷിക സഹായം ഇപ്പോൾ ആവശ്യമാണ്. യുദ്ധം, പ്രതിസന്ധികൾ, ദുരന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പീഡനങ്ങൾ എന്നീ കാരണങ്ങളാൽ ഏകദേശം 120 ദശലക്ഷം ആളുകൾ നിർബന്ധിതമായി കുടിയിറക്കപ്പെട്ടു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആഗോള സൈനിക ചെലവ് ഏകദേശം 10 ശതമാനം വർധിച്ച് 2.7 ട്രില്യൺ ഡോളറായി ഉയർന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാനുഷിക പ്രതിസന്ധികൾ രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ, ആഗോള സൈനിക ചെലവ് കൂടുതൽ വർധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2024 ലെ 2.7 ട്രില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 2035 ആകുമ്പോഴേക്കും 6.6 ട്രില്യൺ ഡോളറായി ഉയരാനാണ് സാധ്യത.
"ഈ പുതുവത്സരത്തിൽ, ദൃഢനിശ്ചയം എടുക്കാം. ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നതിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപിച്ചും യുദ്ധങ്ങളില് കുറച്ച് നിക്ഷേപിച്ചും സുരക്ഷിതമായ ഒരു ലോകത്തെ രൂപീകരിക്കാം. ഒപ്പം സമാധാനം നിലനിർത്തുകയും വേണം" അദ്ദേഹം സന്ദേശ വാക്യത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2018-ൽ, ഇന്ത്യയും യുഎൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും ഒത്തുചേർന്ന് 'Hindi@UN' എന്ന പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരു ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. യുഎൻ വാർത്തകൾ ഹിന്ദിയിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കരാർ. അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പ്രതിവർഷം 1.5 ദശലക്ഷം ഡോളർ നൽകുമെന്ന് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ഇതിനായി 6.8 ദശലക്ഷം ഡോളറിൽ കൂടുതൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
2018ലെ കരാർ പുതുക്കി കൊണ്ട് യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി പി ഹരീഷും ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വകുപ്പ് (ഡിജിസി) അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മെലിസ ഫ്ലെമിംഗും വീണ്ടും ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. ഈ വർഷം ആദ്യമാണ് ഇരുവരും പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ടത്. 2025 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2030 മാർച്ച് 31 വരെ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് ഹിന്ദി@UN പദ്ധതി പുതുക്കിയത്.
"ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ അനൗദ്യോഗിക ഭാഷകളിൽ ഒന്നായി ഉൾപ്പെടുത്തി ഹിന്ദിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാനുള്ള ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ധാരണാപത്രത്തിൻ്റെ പുതുക്കൽ" എന്ന് ഹരീഷ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
