പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധഭീതിയിൽ കടുത്ത ആശങ്കയുമായി യുഎൻ; ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ്

പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധഭീതിയിൽ കടുത്ത ആശങ്കയുമായി യുഎൻ; ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ്
ഇറാനുമേൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പൂർണ്ണ വിജയം നേടുമെന്നും പുതിയ ആണവക്കരാർ തൊട്ടരികിലാണെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
Published : June 9, 2026 at 3:06 PM IST
ജനീവ : പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇസ്രായേലും ഇറാനും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കടുത്ത സൈനിക സംഘർഷങ്ങളിൽ അതീവ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ. മേഖലയിലെ യുദ്ധാന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ കക്ഷികളും ഉടനടി പിന്മാറണമെന്ന് യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലെബനൻ, ഇറാൻ, ഗാസ എന്നിവടങ്ങളിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാറുകൾ പൂർണമായി പാലിക്കാൻ എല്ലാ പക്ഷവും തയ്യാറാകണമെന്നും നിലവിലെ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളെ തകർക്കുന്ന നടപടികൾ ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകരുതെന്നും യു എൻ വ്യക്തമാക്കി.
യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിൻ്റെ വക്താവ് ഫർഹാൻ ഹഖ് പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് ലോകത്തെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയ പശ്ചിമേഷ്യൻ സാഹചര്യത്തിലുള്ള നിലപാട് യുഎൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. തർക്കങ്ങൾക്ക് സൈനികപരമായ ഒരു പരിഹാരമില്ലെന്നും ചർച്ചകളിലൂടെ മാത്രമേ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും ഗുട്ടെറസ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ഗാസ അതിർത്തികൾ തുറക്കണം; അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ആഹ്വാനം
ഗാസയിലേക്കുള്ള അതിർത്തികൾ അടച്ചിടാനുള്ള ഇസ്രായേലിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ യുഎൻ മേധാവി കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഗാസയിലെ ദുരിതബാധിതരായ ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായും തടസ്സമില്ലാതെയും മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ അതിർത്തികളും അടിയന്തരമായി തുറന്നുനൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗത സ്വാതന്ത്യ്രവും അവകാശങ്ങളും പരസ്പരം മാനിക്കപ്പെടണം. യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ ഇരുപക്ഷവും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും യു എൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
'ഇറാൻ എല്ലാം തരാൻ തയ്യാറാണ്'; പ്രചാരണ റാലിയിൽ ട്രംപിൻ്റെ വൻ അവകാശവാദം
ഇസ്രായേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളും താൽക്കാലികമായി പിൻവാങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്തുവരുന്നത്. അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇറാനുമേൽ അമേരിക്ക 'പൂർണ വിജയം'നേടുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇറാനുമായി ഒരു പുതിയ ആണവക്കരാർ തൊട്ടരികിലാണെന്ന വലിയ ആത്മവിശ്വാസവും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. സിഎൻഎൻ ആണ് ട്രംപിന്റെ ഈ നിർണായക പ്രസ്താവന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രൈമറി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കടുത്ത മത്സരം നേരിടുന്ന സെനറ്റർ ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാമിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ ടെലി റാലിയിലാണ് ട്രംപ് ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്.
"ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവരുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്. വളരെ നല്ലൊരു കരാറിലേക്ക് വരാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന തന്ത്രപ്രധാനമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കീഴടങ്ങാൻ അവർ തയ്യാറാണ്. ആണവായുധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെന്തും തരാൻ ഇറാൻ ഇപ്പോൾ സന്നദ്ധരാണ്." ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ഇറാനുമായി അണിയറയിൽ നടക്കുന്ന രഹസ്യ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ വലിയ രീതിയിൽ ഫലം കാണുന്നുണ്ടെന്ന ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഈ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്ക് വിജയകരമായ പരിഹാരം കാണുന്നതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ്ജ വിപണിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും അത് രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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