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'റഷ്യൻ വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചിടും'; ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കും, വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി സെലെൻസ്‌കി

യുക്രെയ്‌നിലുടനീളം റഷ്യ നടത്തുന്ന വ്യോമാക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിമാനക്കമ്പനികൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കും യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്‌കി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.

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Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy (ANI)
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By ANI

Published : September 2, 2026 at 1:41 PM IST

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കീവ്: ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റഷ്യൻ വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചിടുമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്‌കി. ഇതേ തുടർന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനക്കമ്പനികൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. റഷ്യയുടെ ആകാശപാത കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമല്ലാതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്‌നിലെ മോസ്കോയുടെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി യുക്രെയ്‌ൻ റഷ്യൻ സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചൊവ്വാഴ്‌ച നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ, റഷ്യ യുക്രെയ്‌നിനെതിരായ ആക്രമണങ്ങളുടെ തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുകയും നഗരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ഊർജ്ജ സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തതായി സെലെൻസ്‌കി പറഞ്ഞു. റഷ്യൻ വ്യോമാതിർത്തി പൂർണമായും സുരക്ഷിതമല്ലാതായി മാറുകയാണെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു.

റഷ്യയുടെ ആകാശത്ത് ഡ്രോണുകൾ വിന്യസിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ റഷ്യൻ വ്യോമാതിർത്തി പൂർണമായി അടയ്‌ക്കും. റഷ്യൻ സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങളും യുദ്ധശ്രമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന റഷ്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങളും ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് യുക്രെയ്‌ൻ സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനുള്ള അവകാശം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ യുക്രെയ്ൻ സിവിലിയൻ വ്യോമയാനത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും ഒരു വിമാനത്തെ പോലും ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കുന്നില്ലെന്നും സെലെൻസ്‌കി പറഞ്ഞു.

പ്രധാന റഷ്യൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് മോസ്കോയിലേക്കും സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗിലേക്കും പോകുന്ന വിമാനക്കമ്പനികൾ മുന്നറിയിപ്പ് ഗൗരവമായി എടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റഷ്യൻ വ്യോമാതിർത്തിയിലെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾക്ക് നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെയും മറ്റ് ആഗോള ശക്തിയുടെയും അഭ്യർത്ഥനകളെ തുടർന്ന് യുക്രെയ്‌നിയൻ ആക്രമണങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക വിരാമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾക്ക് യുക്രെയ്ൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

ഓഗസ്റ്റ് 25, 26, 27 തീയതികളിൽ മോസ്കോയിലും സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബർഗിലും നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്താൻ അമേരിക്ക ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 'സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള ഓരോ ചുവടും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നിരുന്നാലും, സിവിലിയൻ വ്യോമയാന സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സെലെൻസ്‌കിയുടെ മുന്നറിയിപ്പിനെ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ വിമർശിച്ചു. അതിനെ 'സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരത' എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചതായി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. തീവ്രവാദികളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെലെൻസ്‌കിയുടെ ചർച്ചകൾക്കുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളും റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിരസിച്ചു.

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യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കെതിരെ വൻതോതിലുള്ള ആക്രമണം നടത്താൻ റഷ്യയുടെ സൈന്യത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു. അവിടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുമെന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് അവർക്ക് ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്‌ളാഡിമിർ പുടിൻ സംസാരിച്ചു. യുഎസ് പ്രത്യേക പ്രതിനിധികളായ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്‌കാഫ്, ജാരെഡ് കുഷ്‌നർ എന്നിവരുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

'ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്നവരും പൊതുവെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുമായ ആളുകളുമായി ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട,' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രണ്ട് പ്രതിനിധികളെയും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി അടുപ്പമുള്ള ആളുകളായി പരാമർശിച്ചു. സിഐഎ ഡയറക്‌ടർ ജോൺ റാറ്റ്ക്ലിഫിൻ്റെ ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഇൻ്റലിജൻസ് മേധാവികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് അംഗീകരിച്ചു. അതേസമയം ചർച്ചകൾ നിലവിൽ ഒരു പരിധിവരെ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചു.

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