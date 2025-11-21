ഡോൺബാസ് റഷ്യയ്ക്ക് വിട്ടു നൽകാൻ ഒരുങ്ങി യുക്രെയ്ൻ; സമാധാന പദ്ധതി റഷ്യയ്ക്ക് അനുകൂലമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ
നിർദിഷ്ട കരാറിന് കീഴിൽ, ഏകദേശം നാല് വർഷത്തെ കടുത്ത ഉപരോധങ്ങൾക്ക് ശേഷം റഷ്യ ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് പുനഃസംയോജിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. ജി8 ലേക്ക് തിരികെ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും.
Published : November 21, 2025 at 11:46 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: കിഴക്കൻ ഡോൺബാസ് മേഖല റഷ്യയ്ക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് യുക്രെയ്ൻ. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പിന്തുണയോടു കൂടി കൊണ്ടു വന്ന 8 പോയിൻ്റ് സമാധാന പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് പ്രദേശം വിട്ടു കൊടുക്കാമെന്ന ധാരണയിലെത്തിയത്. പദ്ധതി പ്രകാരം, യുക്രെയ്ൻ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ 600,000 ആളുകളായി പരിമിതപ്പെടുത്താൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ യുക്രെയ്ൻ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂറോപ്യൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പോളണ്ടിലായിരിക്കും വിന്യസിക്കുക, ഒരു നാറ്റോ സൈനികരേയും യുക്രെയ്നിൽ വിന്യസിക്കില്ല. അതേസമയം, റഷ്യയെ ജി8 ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും പദ്ധതി പ്രകാരം ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് തിരികെ സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
"പ്രസിഡൻ്റ് ഈ പദ്ധതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. റഷ്യയ്ക്കും യുക്രെയ്നും ഇത് ഒരു നല്ല പദ്ധതിയാണ്," വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎസ് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയും ഒരു മാസത്തോളമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മോസ്കോയുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ് പദ്ധതി പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്നതെന്ന ആരോപണങ്ങളും അവർ നിഷേധിച്ചു.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ ട്രംപുമായി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു. ഏതൊരു കരാറും തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും നമ്മുടെ പരമാധികാരത്തെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു സമാധാനം കൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുഎസ് ആർമി സെക്രട്ടറി ഡാനിയേൽ ഡ്രിസ്കോളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പെൻ്റഗൺ പ്രതിനിധി സംഘത്തേയും സെലെൻസ്കി കണ്ടു.
യുഎസ് പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
നിലവിൽ യുക്രെയ്നിലുള്ള ക്രിമിയ, ലുഗാൻസ്ക്, ഡൊനെറ്റ്സ്ക് എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ യഥാർഥ റഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളായി അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും. ലുഗാൻസ്കും ഡൊനെറ്റ്സ്കും ഇപ്പോഴും റഷ്യ ഭാഗികമായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2014 ലാണ് റഷ്യ ക്രിമിയയെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. റഷ്യൻ സൈന്യം പ്രവേശിക്കാത്ത സൈനികരഹിത മേഖലയായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു.
റഷ്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തുവെന്ന് തെറ്റായി അവകാശപ്പെടുന്ന കെർസണിൻ്റേയും സപോരിഷിയയുടെയും തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ "സമ്പർക്ക രേഖയിൽ മരവിപ്പിക്കും" എന്ന് പദ്ധതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഡോൺബാസ്, കെർസൺ, സാപൊറീഷ്യ എന്നിവ മുൻ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവയാണ്.
2022 മാർച്ച് മുതൽ റഷ്യൻ സൈന്യം കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന യുക്രെയ്നിൻ്റെ സാപൊറീഷ്യ ആണവ നിലയം അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ അതോറിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കുമെന്നും അത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിൽ പങ്കിടുമെന്നും പദ്ധതി പറയുന്നു. റഷ്യൻ സൈന്യം യുക്രെയ്നിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ഭാഗത്തോളം കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും യുദ്ധത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ.
തങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെ മേലുള്ള റഷ്യൻ നിയന്ത്രണം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് യുക്രെയ്ൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും നയതന്ത്ര മാർഗങ്ങളിലൂടെ അത് തിരികെ ലഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യുക്രെയ്നിന് "വിശ്വസനീയമായ സുരക്ഷാ ഗ്യാരണ്ടികൾ" ലഭിക്കുമെന്നാണ് പദ്ധതിയിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ യൂറോപ്യൻ ജെറ്റുകൾ അയൽരാജ്യമായ പോളണ്ടിലായിരിക്കും വിന്യസിക്കുക.
ആരുടെ പദ്ധതി?
"റഷ്യ ഇത് അമേരിക്കക്ക് നിർദേശിച്ചതായി തോന്നുന്നു, അവർ അത് സ്വീകരിച്ചു," -മുതിർന്ന യുക്രേനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എഎഫ്പിയോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത് ഒരു റഷ്യൻ പദ്ധതിയല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. വിറ്റ്കോഫ്, റൂബിയോ എന്നിവർ യുക്രെയ്ൻ, റഷ്യ രാജ്യങ്ങളുമായി ആഴ്ചകളോളം നടത്തിയ കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയതെന്നും യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മോസ്കോയിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ കാര്യമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ട്രംപ് റഷ്യയിൽ കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
