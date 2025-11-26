റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നു? അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവച്ച സമാധാന കരാര്‍ അംഗീകരിച്ചു

റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നു? അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവച്ച സമാധാന കരാര് അംഗീകരിച്ചു
Published : November 26, 2025 at 8:53 AM IST
ജനീവ: റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി യുക്രെയ്ൻ. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവെച്ച സമാധാന കരാര് യുക്രെയ്ൻ അംഗീകരിച്ചു. ജനീവയിൽ നടന്ന ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷമാണ് അമേരിക്കയുടെയും യുക്രെയ്ന്റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥര് യുഎസ് തയ്യാറാക്കിയ സമാധാന കരാർ അംഗീകരിച്ചത്.
കരാര് അംഗീകരിച്ചതായും എന്നാൽ ഇതുവരെ പരിഹരിക്കാത്ത നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായും യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി വാദം ഉന്നയിച്ചതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സമാധാന കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി റഷ്യൻ പ്രതിനിധികളുമായി യുഎസ് ആർമി സെക്രട്ടറി ഡാൻ ഡ്രിസ്കോൾ അബുദാബിയിൽ ചർച്ച നടത്തി. " യുക്രെയ്ൻ സമാധാന കരാറിന് സമ്മതിച്ചു. എങ്കിലും ചെറിയ ചില പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാനുണ്ട്" എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ, ജനീവയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത കരാറിൻ്റെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ഇരുപക്ഷവും ഒരു പൊതു ധാരണയിലെത്തിയെന്ന് യുക്രെയിനിൻ്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ സെക്രട്ടറി റസ്റ്റം ഉമെറോവ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. "അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവസാന ഘട്ട നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി ഒരു കരാറിലെത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജനീവയില് നടന്ന ചർച്ച ഫലം കണ്ടെന്ന് സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇനിയും വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചർച്ചകൾ അന്തിമമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സായുധ സേനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നാറ്റോയിൽ ചേരാനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കാനും ചില പ്രദേശങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാനും യുക്രെയ്നിനോട് റഷ്യ ഉന്നയിക്കുന്ന ദീർഘകാല ആവശ്യങ്ങളാണ്.
റഷ്യ പിടിച്ചെടുത്തതായി അവകാശപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ പൂർണമായി നിയന്ത്രിക്കാത്തതുമായ ഡോൺബാസ് മേഖലയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് യുക്രെയ്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. യുക്രെയ്നിൻ്റെ പ്രതിരോധ തന്ത്രത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായ നഗരങ്ങളുടെയും പട്ടണങ്ങളുടെയും ഒരു കോട്ടയാണ് ഈ മേഖല.
ഖേർസണിലെയും സപോരിഷിയയിലെയും ചില റഷ്യൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം യുക്രെയ്ൻ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന റഷ്യയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സെലെൻസ്കി നിരസിച്ചു.
യുക്രെയ്നിൻ്റെ അതിർത്തികൾ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നും യുക്രെയ്നിൻ്റെ സായുധ സേനയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ഏതൊരു നീക്കത്തിനെതിരെയും തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്നും യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്ൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഭാവിയിലെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് യുക്രെയ്നിനെ വിധേയമാക്കുന്ന ഒരു കരാറും ഏർപ്പെടുത്തരുതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ പങ്ക് പൂർണമായും പ്രതിഫലിപ്പിക്കപ്പെടണമെന്ന് വോൺ ഡെർ ലെയ്ൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. യുക്രെയിനിന് സ്വന്തം ഭാവി തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം നിലനിർത്തണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
