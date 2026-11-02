യുക്രെയ്നും റഷ്യയ്ക്കും നേരെ സൈബര് ആക്രമണം; ജനങ്ങള്ക്ക് വ്യാജ സന്ദേശങ്ങള്, ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് സര്ക്കാര്
യുക്രെയ്നിലെ വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനത്തിന് നേരെയും റഷ്യയുടെ എമർജൻസി മിനിസ്ട്രി ആപ്പിന് നേരെയുമാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.
By ANI
Published : November 2, 2026 at 8:41 AM IST
കീവ്: തങ്ങളുടെ അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നേരെ സൈബര് ആക്രമണങ്ങള് നടന്നതായി യുക്രെയ്നും റഷ്യയും. യുക്രെയ്നിലെ വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനത്തിന് നേരെയും റഷ്യയുടെ എമർജൻസി മിനിസ്ട്രി ആപ്പിന് നേരെയുമാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. സംവിധാനങ്ങള് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ യുക്രെയ്ന് രാസ-വികിരണ ഭീഷണികളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാജ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പ്രചരിക്കാന് തുടങ്ങി. അതേസമയം റഷ്യയുടെ മിനിസ്ട്രി ആപ്പിലൂടെ പൊതുസുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ വിവരങ്ങളും പ്രചരിച്ചു. ഇത് പൊതുജനങ്ങളില് ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായി.
മാധ്യമങ്ങളും വ്യോമസേനയും പറയുന്നതിങ്ങനെ
'യുക്രെയ്നിലെ വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് രാസ-വികിരണ ഭീഷണികൾ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്ട്ടുകള് അയക്കുകയും ചെയ്തൂവെന്ന്' വിദേശ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. സംഭവത്തിന് പിന്നില് ഇരുരാജ്യങ്ങള്ക്ക് പുറത്ത് നിന്നുള്ള സംഘമാകാമെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നതെന്ന് വ്യോമസേന അറിയിച്ചു. മാത്രമല്ല ജനങ്ങള് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് സാധ്യതയല്ലെന്നും സന്ദേശങ്ങള് വ്യാജമാണെന്നും ടെലിഗ്രാമിലൂടെ വ്യോമസേന അറിയിച്ചു. "റേഡിയേഷൻ ഭീഷണിയില്ല! പരിഭ്രാന്തരാകാതെ ശാന്തരായിരിക്കുക, ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലൂടെ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക!" എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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എന്നാല് സംഭവത്തിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകള്ക്ക് പിന്നാലെ രാജ്യവ്യാപകമായ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യുക്രെയ്ന് ഡിജിറ്റല് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മന്ത്രാലയം പിന്നീട് എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. യുക്രെയ്ന് പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമിര് സെലന്സ്കി അടിയന്തര വെടിനിര്ത്തലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സംഭവം. നിലവിലുള്ള സംഘർഷം ആഗോള ഊർജ്ജ വിലയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് സെലന്സ്കി ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിനോട് പറഞ്ഞു.
പ്രതികരിച്ച് റഷ്യന് എമര്ജന്സി മന്ത്രാലയം
അതേസമയം റഷ്യന് മൊബൈല് ആപ്പിന് നേരെയുണ്ടായ സൈബര് ആക്രമണം സംബന്ധിച്ച് റഷ്യയുടെ എമര്ജന്സി മന്ത്രാലയം പ്രതികരണവുമായെത്തി. മൊബൈൽ ആപ്പിന് നേരെ വലിയ സൈബർ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായും ഇതിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതായും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ആപ്പിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച പരിഹരിക്കാനും പ്രവർത്തനം സാധാരണ നിലയിലാക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് ടാസ് വാര്ത്താ ഏജന്സി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
യുക്രെയ്ന്- റഷ്യ വെടിനിര്ത്തലിനെ അഭിനന്ദിച്ച് യുഎസ് പ്രഥമ വനിത മെലാനിയ ട്രംപ്. ഖേഴ്സൺ മേഖലയിലുള്ള ഒലെഷ്കിയിലെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ മാനുഷിക വെടിനിർത്തലിന് സഹകരിച്ചതിന് മോസ്കോയെയും കീവിനെയും അവര് അഭിനന്ദിച്ചു. നടപടിയിലൂടെ മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാനും ഏകദേശം 800 ആളുകളെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചുവെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. എക്സിലൂടെയായിരുന്നു മെലാനിയ ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം.
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