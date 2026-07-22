ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി സെലൻസ്കി; യുക്രെയ്ൻ സൈനിക മേധാവിയെ പുറത്താക്കി
അഴിമതി വിരുദ്ധ നിരീക്ഷണ ഏജൻസികളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന നിയമം കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്ത് ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സെലൻസ്കിക്ക് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു
Published : July 22, 2026 at 9:38 AM IST
കീവ്: യുക്രെയ്ൻ സായുധ സേനയുടെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ജനറൽ ഒലക്സാണ്ടർ സിർസ്കിയെ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കി പുറത്താക്കി. രാജ്യതലസ്ഥാനമായ കീവിലും മറ്റ് നഗരങ്ങളിലും ദിവസങ്ങളായി നടന്നുവന്ന വൻ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. മിഖായ്ലോ ഡ്രപാറ്റിയെ പുതിയ സൈനിക മേധാവിയായി നിയമിച്ചു.
അഴിമതി വിരുദ്ധ നിരീക്ഷണ ഏജൻസികളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന നിയമം കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്ത് ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സെലൻസ്കിക്ക് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം തെരുവിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭരണപരിഷ്കാരമാണിത്. ശത്രുവിനുമേൽ വിജയം നേടുകയെന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യമെന്നും, റഷ്യയെ സമാധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തക്കവിധമുള്ള സമ്മർദം ചെലുത്താൻ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നും സെലൻസ്കി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
I have decided that Mykhailo Drapatyi will become the new Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine. Together with Mykhailo, Yevhenii Khmara, and Pavlo Palisa, we determined how the General Staff of the Armed Forces of Ukraine should be reconfigured. It is a fact that… pic.twitter.com/spK2B2ppHP— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2026
സൈനിക കമാൻഡർമാരുമായി നടത്തിയ തുടർച്ചയായ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് അറിയിച്ചു. മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി മിഖായ്ലോ ഫെദൊറോവിനെ സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നും, പഴയ സോവിയറ്റ് ശൈലിയിലുള്ള കമാൻഡ് സംസ്കാരം പിന്തുടരുന്ന സിർസ്കിയെ പുറത്താക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ചർച്ചകൾ. സൈനിക നവീകരണത്തിൻ്റെ വക്താവായാണ് ഫെദൊറോവിനെ പ്രതിഷേധക്കാർ കാണുന്നത്.
റഷ്യക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ സിർസ്കി നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് സെലൻസ്കി നന്ദി അറിയിച്ചു. കീവ് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലും, ഖാർകീവ്, കുർസ്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങളിലും അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്ക് വലുതാണെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യുക്രെയ്ൻ്റെ മുൻനിര പോരാട്ടങ്ങളെ ശക്തമാക്കിയ സിർസ്കിയോടും സൈനികരോടും കടപ്പാടുണ്ടെന്നും, ഇതേ കാഴ്ച്ചപ്പാട് പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് പുതിയ മേധാവി മിഖായ്ലോ ഡ്രപാറ്റിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യുക്രെയ്നെ സേവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ അംഗീകാരമാണെന്നും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിൽ അത് പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും ഡ്രപാറ്റി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. സൈന്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സിർസ്കി നടത്തിയ നിരന്തര ശ്രമങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു. സൈന്യത്തിലാണ് താൻ വളർന്നതെന്നും, രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ജനങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനത്തോടെയും പൂർണ ശ്രദ്ധയോടെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
I have decided that Mykhailo Drapatyi will become the new Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine. Together with Mykhailo, Yevhenii Khmara, and Pavlo Palisa, we determined how the General Staff of the Armed Forces of Ukraine should be reconfigured. It is a fact that… pic.twitter.com/spK2B2ppHP— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2026
കോർപ്സ് സംവിധാനത്തിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, വേഗത്തിലുള്ള ആയുധ-ഡ്രോൺ വിതരണം, റഷ്യൻ ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടാൻ ശക്തമായ വ്യോമപ്രതിരോധം, കൃത്യമായ മൊബിലൈസേഷൻ പ്ലാൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പുതിയ പ്രതിരോധ തന്ത്രം ഡ്രപാറ്റിയും മറ്റ് കമാൻഡർമാരും അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് സെലൻസ്കി നിർദേശിച്ചു.
മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ
ഫെദൊറോവുമായി ചൊവ്വാഴ്ച പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ സെലൻസ്കി, രാജ്യത്തെ സാങ്കേതിക മേഖലയെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന പദവി അദ്ദേഹത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഫെദൊറോവ് ഈ വാഗ്ദാനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതിഷേധക്കാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമോ എന്നതിലും ഉറപ്പില്ല. അതേസമയം, ഡ്രപാറ്റിയുടെ നിയമനത്തെ ഫെദൊറോവ് അഭിനന്ദിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലെ പുതിയ പ്രതീക്ഷയാണിതെന്നും, മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശബ്ദമാണ് ഇതിലൂടെ കേൾക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സിർസ്കിയെ പുറത്താക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഫെദൊറോവ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പരസ്യവിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ നവീകരണ ശ്രമങ്ങളെ ജനറൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും, റഷ്യക്കെതിരായ പ്രതിരോധം പരാജയപ്പെടാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റണമെന്നുമായിരുന്നു ആവശ്യം. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ കാഴ്ച്ചപ്പാട്, സൈനികരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള നിർണായക ഇടപെടലുകൾ, റോബോട്ടിക് യുദ്ധമുറകളുടെ വിപുലീകരണം, റഷ്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കീവ്, ഖാർകീവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളെ പ്രതിരോധിച്ചതിന് സിർസ്കിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഫെദൊറോവ് നന്ദി അറിയിച്ചു. ഇത് യുക്രെയ്ൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, മുൻകാല തെറ്റുകൾ തിരുത്തി രാജ്യം കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
പുറത്താക്കലിലേക്ക് നയിച്ചത് ജനകീയ പ്രതിഷേധം
കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പ്രതിസന്ധികളുടെ തുടക്കം. യുദ്ധകാല സർക്കാരിൽ വലിയ അഴിച്ചുപണി നടത്തിയ സെലൻസ്കി, പ്രധാനമന്ത്രിയെ മാറ്റുകയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഫെദൊറോവിനെ വെറും ആറുമാസത്തിന് ശേഷം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കുകയും ചെയ്തു. ഫെദൊറോവും സിർസ്കിയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് തനിക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വന്നതെന്ന് സെലൻസ്കി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വിശദീകരിച്ചു.
പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ, സൈനിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ സിർസ്കി തടയുകയാണെന്നും മേൽത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള കമാൻഡ് സംസ്കാരമാണ് അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഫെദൊറോവ് പരസ്യമായി ആരോപിച്ചു. മുന്നണിപ്പോരാട്ടങ്ങളിൽ സൈനികർക്ക് വലിയ തോതിൽ ജീവഹാനി സംഭവിക്കുന്നതിൽ സൈനികർക്കും വിമുക്തഭടന്മാർക്കുമുള്ള അതൃപ്തി ശരിവയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ വിമർശനം. ഇതോടെ നവീകരണത്തിന് ശ്രമിച്ച വ്യക്തിയെ ഒഴിവാക്കി പഴയ സൈനിക നേതൃത്വത്തെ സെലൻസ്കി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കീവിലും മറ്റ് നഗരങ്ങളിലും തെരുവിലിറങ്ങി.
പ്രതിഷേധം സൈന്യത്തിനുള്ളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ്റെ വ്യോമപ്രതിരോധത്തെ ഈ നീക്കം ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി വ്യോമസേന ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡർ രാജിവച്ചു. അവധിയിലായിരുന്ന സൈനികരും വിമുക്തഭടന്മാരും പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നു. സൈന്യത്തിലെ നിരവധി പ്രമുഖർ സിർസ്കിക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തി.
സൈനിക മേധാവിക്കെതിരായ വിമർശനങ്ങൾ
സോവിയറ്റ് ശൈലിയിലുള്ള കമാൻഡ് സംസ്കാരവുമായി ഏറെക്കാലമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സിർസ്കി. സൈനികരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന പുതിയ തലമുറയിലെ ജനറൽമാരെയാണ് തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. യുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതും നഷ്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമായ ബഖ്മുത് പ്രതിരോധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സമയത്ത്, സൈന്യത്തിനുള്ളിൽ 'കശാപ്പുകാരൻ' എന്ന വിളിപ്പേരും സിർസ്കിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു.
സിർസ്കിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള സ്കെലിയ അസാൾട്ട് റെജിമെൻ്റിലെ പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജൂണിൽ യുക്രേനിയൻ മാധ്യമമായ ബാബേൽ ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. യുദ്ധമുഖത്ത് ശരാശരിയിലും ഉയർന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഈ യൂണിറ്റിന് നേരിടേണ്ടി വന്നതായും, നിരവധി പുതിയ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ ജനരോഷം കൂടുതൽ ശക്തമായത്.
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