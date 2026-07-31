യുക്രെയ്നിൽ പതിച്ചത് ഉത്തര കൊറിയൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ; റഷ്യക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സെലൻസ്കി
യുക്രെയ്നിലുടനീളം റഷ്യ നടത്തിയ വൻ വ്യോമാക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നത്
By ANI
Published : July 31, 2026 at 8:24 AM IST
കീവ്: റഷ്യൻ സൈന്യം യുക്രെയ്നിൽ നടത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ ആക്രമണത്തിൽ ഉത്തര കൊറിയൻ നിർമിത ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ചതായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കി. റഡുഷ്നെ ഗ്രാമത്തിൽ പതിച്ച മിസൈലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ ഉത്തര കൊറിയയുടെ ഇടപെടലിലേക്കാണ് വിരൽചൂണ്ടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഉത്തര കൊറിയൻ ഇടപെടൽ
ടെലിഗ്രാമിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിലാണ് സെലൻസ്കി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇതൊരു ഉത്തര കൊറിയൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മോസ്കോയും പ്യോങ്യാങ്ങും തമ്മിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന സൈനിക സഹകരണമാണ് ഈ ആയുധപ്രയോഗത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
In the strike on Radushne, for the first time in a while, the Russians used a North Korean missile, according to preliminary data. Of course, more examinations will follow, and everything will be verified, but as of now – it is a North Korean ballistic missile. The alliance… pic.twitter.com/UtTTNGwBUb— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 30, 2026
റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും സൈനികരെയും ഉത്തര കൊറിയ നേരിട്ട് നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പാശ്ചാത്യ പങ്കാളികൾ നൽകുന്ന പാട്രിയറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കായുള്ള ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ മിസൈലുകളും മറ്റ് വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള വെടിക്കോപ്പുകളും ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ വ്യോമ പ്രതിരോധ ശേഷി സ്വന്തമാക്കുന്നതിനാണ് കീവ് ഇപ്പോൾ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് സെലൻസ്കി വ്യക്തമാക്കി. വെറും സഹതാപവും അപലപിക്കലും മാത്രമല്ല, വ്യോമ പ്രതിരോധത്തിനുള്ള മിസൈലുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
La France condamne avec la plus grande fermeté les frappes russes qui ont tué des civils en Ukraine, ainsi que la violation de l’espace aérien polonais. Notre soutien à l’Ukraine et à nos alliés ne faiblira pas, @ZelenskyyUa @donaldtusk. Il en va de notre sécurité collective.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 30, 2026
വൻ വ്യോമാക്രമണം
യുക്രെയ്നിലുടനീളം റഷ്യ നടത്തിയ വൻ വ്യോമാക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആക്രമണത്തിൽ എട്ടുപേർക്കെങ്കിലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. വൻതോതിലുള്ള ആക്രമണം ആസന്നമാണെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് സെലൻസ്കി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം. പടിഞ്ഞാറൻ യുക്രെയ്നിലെ ലിവിവ് വരെ നീണ്ട ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന്, തങ്ങളുടെ വ്യോമാതിർത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അയൽരാജ്യമായ പോളണ്ട് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിന്യസിച്ചതായി സായുധ സേന എക്സിൽ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
Last night, during the massive missile attack on Ukraine, one of the cruise missiles Kh-101 violated the Polish airspace and fell 50 km away from the town of Lublin. The missile was armed. In all probability it was Russian. I would like to thank all EU and NATO leaders for their…— Donald Tusk (@donaldtusk) July 30, 2026
വ്യാഴാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം പുലർച്ചെ 1:00 മണിയോടെ യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനത്ത് ഒന്നിലധികം സ്ഫോടനങ്ങൾ മുഴങ്ങിയതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി എട്ടുപേർ മരിച്ചതായി സെലൻസ്കി പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കീവിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി അടിയന്തര സേനാ വിഭാഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഡിനിപ്രോപെട്രോവ്സ്കിൽ ആറുപേർക്കെങ്കിലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായും പോൾട്ടാവയിൽ ഒരാൾ മരിച്ചതായും അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
തുടരുന്ന ദുരന്തം
ഡിനിപ്രോപെട്രോവ്സ്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സെലൻസ്കിയുടെ ജന്മനാടായ ക്രിവി റിഹിൽ റഷ്യൻ ഇസ്കന്ദർ-എം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ നേരിട്ട് പതിച്ചു. അഞ്ചും 12 വയസ്സുമുള്ള രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ആറുപേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും എട്ടുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി നഗരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ കൗൺസിൽ തലവൻ ഒലെക്സാണ്ടർ വിൽകുൽ പറഞ്ഞു.
റഷ്യയിലെ വൊറോനെഷ് മേഖലയിൽ നിന്നാണ് മിസൈൽ വിക്ഷേപിച്ചതെന്നും ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ വസതിയിലാണ് ഇത് പതിച്ചതെന്നും ഇതൊരു ഇരുണ്ട രാത്രിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ടെലിഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു. അതേസമയം, പോളിഷ് അതിർത്തിയോട് ചേർന്നുള്ള ലിവിവിൽ റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിൽ 26 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും രണ്ട് പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ രക്ഷിക്കാൻ അടിയന്തര സേനാ വിഭാഗം കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
Zelenskyy claims preliminary data indicates Russia used North Korean ballistic missile to strike Ukraine— ANI Digital (@ani_digital) July 31, 2026
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കീവ് മുതൽ ലിവിവ്, ഡിനിപ്രോപെട്രോവ്സ്ക് വരെയുള്ള ഒന്നിലധികം പ്രദേശങ്ങളിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളാണ് തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ആയുധങ്ങളും സൈനിക ഉപകരണങ്ങളും വഹിച്ചിരുന്നതായി ആരോപിച്ച് കരിങ്കടൽ തുറമുഖ നഗരമായ ഒഡേസയിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന മൂന്ന് ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണം നടത്തിയതായി അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. റഷ്യൻ മിസൈൽ ഭീഷണിയിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണമാണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് ഈ റഷ്യൻ ഭീകരത വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നതായി സെലൻസ്കി വ്യാഴാഴ്ച എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഈ ഉദ്യമം യുക്രെയ്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യമോ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപെടൽ
റഷ്യൻ പ്രൊജക്റ്റൈൽ പോളിഷ് വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചതായി യുക്രെയ്ൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആൻഡ്രി സിബിഹ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതോടെ വ്യോമാക്രമണത്തിന് വലിയൊരു അന്താരാഷ്ട്ര മാനം കൈവന്നു. സ്ഫോടന റിപ്പോർട്ടുകളെത്തുടർന്ന് കിഴക്കൻ പോളിഷ് അധികൃതർ ഒരു വയലിൽ ഗർത്തവും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ഇത് റഷ്യൻ കെഎച്ച്-101 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണങ്ങൾ സജീവമായി നടക്കുകയാണെന്നും പോളിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഡൊണാൾഡ് ടസ്ക് വ്യക്തമാക്കി. ജനവാസമില്ലാത്ത പ്രദേശത്താണ് മിസൈൽ പതിച്ചതെന്നതിനാൽ നേരിട്ടുള്ള ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും, അതിൻ്റെ സഞ്ചാരം തുടരുകയായിരുന്നെങ്കിൽ വെടിവച്ചിടാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് നാറ്റോയുടെ സുപ്രീം അലൈഡ് കമാൻഡർ ജനറൽ അലക്സസ് ഗ്രിൻകെവിച്ച് പോളണ്ടിൻ്റെ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് ജനറൽ വിസ്ലാവ് കുക്കുലയുമായി നേരിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തി. യുക്രെയ്നിൽ സാധാരണക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ റഷ്യൻ ആക്രമണങ്ങളെയും പോളിഷ് വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ചതിനെയും ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ എക്സിലൂടെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു.
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