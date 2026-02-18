ETV Bharat / international

ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കാനിരിക്കേ വീണ്ടും ആക്രമണം; യുക്രെയ്‌നില്‍ രോഷം തീര്‍ത്ത് റഷ്യ

റഷ്യയുടെ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഞങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ആവശ്യമില്ലെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനവും സംരക്ഷണവും നിലനിർത്താനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും സെലൻസ്‌കി പറഞ്ഞു.

ukranian president volodymyr zelenskyy (screengrab@zelenskyyUa) (ANI)
കീവ്: യുക്രെയ്‌നില്‍ വീണ്ടും റഷ്യയുടെ ആക്രമണം. റഷ്യ തൊടുത്തുവിട്ട 29 മിസൈലുകളും 400 ഡ്രോണുകളുമാണ് യുക്രെയ്‌നുമേൽ പതിച്ചത്. ഇതിൽ 29 മിസൈലുകളിൽ 25 എണ്ണവും യുക്രെയ്‌ൻ വെടിവച്ചിട്ടതായി പ്രസിഡന്‍റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്‌കി പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 9 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

യുദ്ധം സംബന്ധിച്ച് ജനീവയില്‍ ത്രികക്ഷി ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കാനിരിക്കേയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. "റഷ്യ ആക്രമണത്തിലൂടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള 29 മിസൈലുകൾ തൊടുത്തുവിടുകയും അതിൽ 25 എണ്ണം യുക്രെയ്‌ൻ വെടിവച്ചിടുകയും ചെയ്‌തു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ ശക്തിയെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

നിലവിലെ വ്യോമ പ്രതിരോധം ഇപ്പോൾ ദൈനംദിന ആവശ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. റഷ്യ-യുക്രെയ്‌ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് റഷ്യ ആക്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ റഷ്യ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് യുക്രെയ്‌നിലേയ്‌ക്ക് 400 ഡ്രോണുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന്" വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്‌കി എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിലെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കരാറിന് യുക്രെയ്‌ൻ തയ്യാറാണെന്നും സെലൻസ്‌കി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം (ഫെബ്രുവരി 18) ജനീവയിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ റൗണ്ട് ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും. റഷ്യൻ ആക്രമണത്തെപ്പറ്റി കൃത്യമായി വിലയിരുത്തും.

യുക്രെയ്‌നും റഷ്യയും ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം എന്നതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച നടത്തുന്നതിന് അമേരിക്കൻ പക്ഷവുമായി യോജിക്കുന്നതിന് തയാറാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ആവശ്യമില്ല. രാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനവും സംരക്ഷണവും നിലനിർത്താനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും സെലൻസ്‌കി പറഞ്ഞു.

അതുപോലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നീതിയുക്തമായ ഒരു കരാറിലേക്ക് വേഗത്തിൽ നീങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ തയാറാണ്. റഷ്യയ്ക്ക്‌ എന്താണ് വേണ്ടത്? യഥാർഥ നയതന്ത്രത്തേക്കാളും ശാശ്വതമായ സമാധാനത്തേക്കാളും റഷ്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റ് പലതുമാണെന്നു അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച യുക്രെയ്‌നും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് യുഎസിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ചർച്ചകൾ. യുഎസിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടന്ന രണ്ട് റൗണ്ട് ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ജനീവയിൽ ചർച്ചകൾ നടത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.

