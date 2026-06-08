ഇസ്രയേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷം; സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് ബ്രിട്ടൻ
ഇറാനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം പുനരാരംഭിക്കുന്നത് ആർക്കും ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഇവെറ്റ് കൂപ്പർ
By ANI
Published : June 8, 2026 at 8:05 AM IST
ലണ്ടൻ: വടക്കൻ ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഉടലെടുത്ത സംഘർഷാവസ്ഥ ലഘൂകരിക്കണമെന്ന് ഇസ്രയേലിനോടും ഇറാനോടും അഭ്യർഥിച്ച് ബ്രിട്ടൻ. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കണമെന്നും യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങരുതെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഇവെറ്റ് കൂപ്പർ വ്യക്തമാക്കി. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അപ്രതീക്ഷിതമായ മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ഇറാനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം പുനരാരംഭിക്കുന്നത് ആർക്കും ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് എക്സ് (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ ഇവെറ്റ് കൂപ്പർ വ്യക്തമാക്കി. ഇരുവിഭാഗവും സംയമനം പാലിക്കണമെന്നും എത്രയും വേഗം സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മേഖലയിൽ സമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ആഗോള വ്യാപാരം പൂർണമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ശാശ്വതമായ പരിഹാരത്തിലേക്ക് ചർച്ചകൾ തുടരേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകരുന്നത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ബ്രിട്ടൻ നൽകുന്നുണ്ട്.
The resumption of conflict between Iran and Israel is in no one’s interest. Both sides must show restraint and de-escalate immediately.— Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) June 7, 2026
Negotiations must continue towards the lasting settlement that we all need, for peace and stability in the region, and for the full restoration…
പ്രതിരോധം തീർത്ത് ഇസ്രയേൽ
ഏപ്രിൽ എട്ടിന് നടന്ന വെടിനിർത്തലിന് ശേഷം ഇസ്രയേലിന് നേരെ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാന ഇറാനിയൻ മിസൈൽ ആക്രമണമാണിത്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇറാൻ ഇസ്രയേലിന് നേരെ മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചത്. ഇറാനിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിന് നേരെ മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് സൈറണുകൾ മുഴക്കിയതായി ഇസ്രയേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് (ഐഡിഎഫ്) വ്യക്തമാക്കി. ഐഡിഎഫ് ഈ മിസൈലുകളെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുകയും, വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഭീഷണിയെ തടയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ ആളപായമോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് യൂറോ ന്യൂസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇറാനിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിലേക്ക് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ വ്യോമസേനയും (ഐഎഎഫ്) സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ സജീവമായി ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും, ഹോം ഫ്രണ്ട് കമാൻഡ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യോമസേന അറിയിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇസ്രയേൽ ഭരണകൂടം എല്ലാവിധ മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങളുമായി സൈന്യം
വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിന് മുൻപാണ് ഇറാനിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രദേശത്തേക്ക് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് ഐഡിഎഫ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹോം ഫ്രണ്ട് കമാൻഡ് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് പ്രാഥമിക നിർദേശങ്ങൾ നേരിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഐഎഎഫ് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറണമെന്നും ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി അധികൃതരുടെ നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും സൈന്യം അഭ്യർഥിച്ചു. മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറണം. പുതിയ അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ അവിടെ തന്നെ തുടരേണ്ടതാണ്. വ്യക്തമായ നിർദേശം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും വ്യോമസേനയുടെ അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഹിസ്ബുല്ല ഇസ്രയേൽ പ്രദേശത്തേക്ക് വെടിയുതിർത്തതിനെത്തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച ലബനൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂത്തിലെ ദാഹിയ ജില്ലയിലുള്ള ഭീകരരുടെ ആസ്ഥാനത്ത് ഇസ്രയേൽ കനത്ത ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഹിസ്ബുല്ല കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഈ ആക്രമണങ്ങൾ. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മേഖലയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം രൂക്ഷമായതും ഇറാൻ നേരിട്ട് ഇസ്രയേലിനെതിരെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതും. ഇതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ രൂപപ്പെട്ട യുദ്ധഭീതി കൂടുതൽ സങ്കീർണമായിരിക്കുകയാണ്. ലോകരാജ്യങ്ങൾ വലിയ ഉത്കണ്ഠയോടെയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്.
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