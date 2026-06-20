ETV Bharat / international

ബ്രിട്ടനിൽ വൻ ട്രെയിൻ അപകടം; ഒരേ ട്രാക്കിൽ ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു, 90ലേറെ പേർക്ക് പരിക്ക്

തകരാർ പരിഹരിക്കുന്നതിനിടെ, ഇതേ ട്രാക്കിലൂടെ പിന്നാലെ വന്ന മറ്റൊരു ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് അതിശക്തമായി ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു

BEDFORDSHIRE TRAIN CRASH UK RAILWAY ACCIDENT EAST MIDLANDS RAILWAY LONDON TRAIN COLLISION
ലണ്ടൻ സെൻ്റ് സെപാൻക്രാസിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിനും നോട്ടിങ്ഹാമിൽ നിന്ന് ലണ്ടൻ സെൻ്റ് പാൻക്രാസിലേക്കുള്ള മറ്റൊരു ട്രെയിനും കൂട്ടിയിടിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്തിയ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 20, 2026 at 6:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടനിൽ ഒരേ ട്രാക്കിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് വൻ അപകടം. ലണ്ടന് വടക്ക് ബെഡ്ഫോഡ്ഷെയറിന് സമീപമുണ്ടായ ദാരുണമായ അപകടത്തിൽ ഒരു ലോക്കോ പൈലറ്റ് മരിച്ചു. തൊണ്ണൂറിലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഇതിൽ 11 പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം ഉണ്ടായത്.

സിഗ്നൽ തകരാറും കൂട്ടിയിടിയും
കോർബിയിൽ നിന്നും ലണ്ടനിലെ സെൻ്റ് പാൻക്രാസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഈസ്റ്റ് മിഡ്‌ലാൻഡ്സ് റെയിൽവേയുടെ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ബെഡ്ഫോഡിന് സമീപത്ത് എത്തിയപ്പോൾ സിഗ്നൽ സംവിധാനത്തിൽ തകരാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ലോക്കോ പൈലറ്റ് ട്രെയിൻ നിർത്തിയിടുകയായിരുന്നു. തകരാർ പരിഹരിക്കുന്നതിനിടെ, ഇതേ ട്രാക്കിലൂടെ പിന്നാലെ വന്ന മറ്റൊരു ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് അതിശക്തമായി ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ പിന്നിൽ വന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ ലോക്കോ പൈലറ്റാണ് മരിച്ചത്. ലണ്ടനിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് യുകെ എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ സബ്സിഡിയറിയായ ഈസ്റ്റ് മിഡ്‌ലാൻഡ്സ് റെയിൽവേയുടേതാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് ട്രെയിനുകളും.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു
അപകടത്തിൽ ഇരു ട്രെയിനുകളിലുമായി യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. അറുപതിലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഇതിൽ 22 പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നും 11 പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നുമാണ് ബിബിസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പരിക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറിന് മുകളിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. വൈകിട്ട് 6.45ഓടെ വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ ബെഡ്ഫോഡ്ഷെയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സംഘവും പൊലീസും ആംബുലൻസുകളും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.

പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. അമ്പതോളം പേരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ബെഡ്ഫോഡ് ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായി 'ടൈംസ് ഓഫ് ലണ്ടൻ' പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ അടിയന്തര സേവന വിഭാഗം ഉടനടി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

യാത്രക്കാരുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ
ബോംബ് സ്ഫോടനം നടന്നതുപോലുള്ള അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ട്രെയിനിൻ്റെ മുൻ കോച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരനായ പീറ്റർ നാപ്പ് ബിബിസിയോട് പറഞ്ഞു. എങ്ങും പുക നിറഞ്ഞിരുന്നതായും ചോരയൊലിക്കുന്ന മുഖങ്ങളുമായി നിരവധി പേരെ കണ്ടതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പലരുടെയും കാലുകൾ ഒടിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നുവെന്നും പീറ്റർ നാപ്പ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ തലയിൽ ബാൻഡേജ് ചുറ്റിയ നിലയിലുള്ള യാത്രക്കാരെയും ട്രാക്കിൽ തകർന്നുകിടക്കുന്ന ട്രെയിനുകളെയും കാണാം.

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ട്രെയിൻ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ബ്രിട്ടനിൽ ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചത് വലിയ ഞെട്ടലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മികച്ച സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ട്രാക്കിൽ രണ്ട് ട്രെയിനുകൾ എങ്ങനെ ഒരേസമയം വന്നുവെന്നത് സംബന്ധിച്ച് അധികൃതർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് മധ്യ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ മേഖലയിലെ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും താറുമാറായി. രാത്രി വൈകിയും പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അപകടത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Also Read:- ആകാശത്തിലെ 'വൈറ്റ് ഹൗസിന്' വിട; എയർഫോഴ്‌സ് വൺ അവസാന യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി, ഇനി ബോയിങ് 747

TAGGED:

BEDFORDSHIRE TRAIN CRASH
UK RAILWAY ACCIDENT
EAST MIDLANDS RAILWAY
LONDON TRAIN COLLISION
UK TRAIN COLLISION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.