ലണ്ടനിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വീരസ്വാമി റെസ്റ്റോറൻ്റ് കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണിയിൽ; ഇന്ത്യ ഇടപെടണമെന്ന് മാനേജ്മെൻ്റ്
വീരസ്വാമി റെസ്റ്റോറൻ്റിനെയാണ് ഒഴുപ്പിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് അധികൃതർ നീക്കം നടത്തുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ സഹായം മാനേജ്മെൻ്റ് തേടുന്നത്.
By PTI
Published : June 17, 2026 at 5:55 PM IST
ലണ്ടൻ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും പഴക്കം ചെന്നതുമായ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻ്റായ വീരസ്വാമി കുടിയൊഴുപ്പിക്കലിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ സഹായം തേടി മാനേജ്മെൻ്റ്. റെസ്റ്റോറൻ്റിനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് അധികൃതർ നീക്കം നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ സഹായം തേടുന്നത്.
അടുത്തിടെ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച ഈ മിഷെലിൻ സ്റ്റാർ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ലണ്ടനിലെ റീജൻ്റ് സ്ട്രീറ്റിലൂള്ള വിക്ടറി ഹൗസിൽ നിന്നാണ് ഒഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ മാസം അവസാനം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ പോരാട്ടം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് റെസ്റ്റോറൻ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ബ്രിട്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന അടയാളമായ വീരസ്വാമിയെ നിലനിർത്താൻ, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധവും നിലവിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറും മുൻനിർത്തി ഇന്ത്യ ഇടപെടണമെന്ന് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഗ്രൂപ്പായ എം.ഡബ്ല്യു ഈറ്റിൻ്റെ രഞ്ജിത് മത്രാനി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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മഹാത്മഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി, രാജകുമാരി റോയൽ പ്രിൻസസ് മറ്റ് വിദേശ രാജകുടുംബങ്ങളടക്കം നിരവധി പേരാണ് ഞങ്ങളുടെ അതിഥികൾ. പൈതൃകം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനോ ചരിത്രത്തിന് പകരം വയ്ക്കാനോ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലണ്ടൻ്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഈ സുപ്രധാന ഭാഗം ഇല്ലാതാകുന്നത് നിരാശാജനകമായിരിക്കുമെന്നും രഞ്ജിത്ത് മത്രാനി പറഞ്ഞു. കെട്ടിടം വിപുലമായ രീതിയിൽ നവീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ലീസ് പുതുക്കി നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് ഉടമസ്ഥരായ ക്രൗൺ എസ്റ്ററ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വത്തുക്കളുടെ ഭാഗമാണെങ്കിലും ഈ കെട്ടിടം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ക്രൗൺ എസ്റററ്റാണ. എന്നാൽ, നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്താമെന്നും നിലവിലെ വാടക തുകയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാമെന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എം.ഡബ്ല്യു ഈറ്റ് മുന്നോട്ടുവെച്ചെങ്കിലും അധികൃതർ അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.
റെസ്റ്റോറൻ്റ് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഒപ്പിട്ട നിവേദനം കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ജീവനക്കാർ ബക്കിങ്ഹാം കൊട്ടാരത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാനാകില്ലെന്നാണ് മാനേജ്മെൻ്റ് പറയുന്നത്.
അതേസമയം എംഡബ്ല്യു ഈറ്റിൻ്റെ വാടക അവകാശൾ സംബന്ധിച്ച കേസിൻ്റെ വാദം ജൂൺ 29 മുതൽ സെൻട്രൽ ലണ്ടൻ കൗണ്ടി കോടതിയിൽ വച്ച് നടക്കും. അഞ്ച് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിൽകുന്ന വാദമായിരിക്കും കേസിൽ നടക്കുക.
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