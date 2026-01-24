ETV Bharat / international

'9/11' ആക്രമണത്തിൽ നാറ്റോ സൈന്യം വിട്ടുനിന്നവെന്ന പരാമർശത്തിൽ ട്രംപ് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് കെയർ സ്റ്റാർമർ

വേള്‍ഡ് ട്രേഡ് സെൻ്റർ ആക്രമണത്തിൽ നാറ്റോ സൈന്യം അമേരിക്കയെ സഹായിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നുവെന്ന ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയ്‌ക്കെതിരെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ തുറന്നടിച്ചത്.

Relatives of British Army Private Douglas Halliday (AP)
Published : January 24, 2026 at 11:47 AM IST

ലണ്ടൻ: വേള്‍ഡ് ട്രേഡ് സെൻ്റർ ആക്രമണത്തിൽ അമേരിക്കയെ സഹായിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നാറ്റോ സൈന്യം വിട്ടുനിന്നുവെന്ന ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയ്‌ക്കെതിരെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ. ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശം അപമാനകരവും ഭയപ്പെത്തുന്നതുമാണെന്നും അദ്ദേഹം മാപ്പ് പറയണമെന്നും സ്റ്റാർമർ വ്യക്തമാക്കി. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലെ സംഘർഷത്തിൽ നാറ്റോ സൈന്യം മുൻ നിരയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നുവെന്നായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശം.

ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവരോട് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ലെന്നും സൈനികരെ പരാമർശിച്ച് ട്രംപ് തുറന്നടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പരാമർശം സംഘർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയോ പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്‌ത സൈനികരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കി. പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ അപമാനകരമാണ്. തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങള്‍ ട്രംപ് നടത്തുന്നുവെന്നും സ്റ്റാർമർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

വേള്‍ഡ് ട്രേഡ് സെൻ്റർ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ അൽ-ക്വയ്‌ദയെയും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ താലിബാൻ ആതിഥേയരെയും നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുഎസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യം അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോള്‍ നാറ്റൊ വിട്ടുനിന്നു എന്നതടക്കം ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്.

എന്നാൽ നാറ്റോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ സൈനികർ യുഎസിനൊപ്പം നിന്നുവെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തി.

''സെപ്‌തംബർ 11ന് നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2001 ഒക്‌ടോബറിൽ രാജ്യത്തെ തങ്ങളുടെ താവളമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അൽ-ക്വൊയ്‌ദയെയും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ താലിബാൻ ആതിഥേയരെയും നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുഎസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യം അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ അധിനിവേഷം ആരംഭിച്ചു.

ന്യൂയോർക്കിലും വാഷിങ്ടണിലും നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി പരസ്‌പര പ്രതിരോധ നടപടികൾ ആരംഭിച്ച നാറ്റോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ സൈനികർ യുഎസിനൊപ്പം നിന്നു. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട 457 ബ്രിട്ടീഷ് സൈനികരോടും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് മാപ്പ് പറയണം. അവരുടെ ധൈര്യവും രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി അവർ ചെയ്‌ത ത്യാഗവും ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല.

അന്നത്തെ സംഭവത്തിന് ശേഷം അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ടോണി ബ്ലെയർ അമേരിക്കയുമായി തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തിരുന്നു. 2014 ൽ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നതുവരെ ഹെൽമണ്ട് പ്രവിശ്യയിൽ ബ്രട്ടീഷ് സൈന്യം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു.'' - കെയർ സ്റ്റാർമർ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം നാറ്റോ പങ്കാളികളുടെയും ത്യാഗത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് വിലക്കുറച്ച് കാണുന്നത് വളരെ സങ്കടകരമാണെന്ന് റോയൽ യോർക്ഷയർ റെജിമെൻ്റിൽ ക്യാപ്റ്റനായി അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് നിയമനിർമ്മാതാവായ ബെൻ ഒബീസ്-ജെക്റ്റി പറഞ്ഞു. ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്‌താവന അങ്ങേയറ്റം വിരോധാഭാസമാണെന്ന് ദി ആക്‌സിഡൻ്റൽ സോൾജിയർ എന്ന പുസ്‌തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ സ്റ്റീഫൻ സ്റ്റുവർട്ട് പ്രതികരിച്ചു.

വിയറ്റ്നാം‌ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയവരാണ് ഇത്രയും അപമാനകരമായ പ്രസ്‌താവന നടത്തുന്നതെന്നും സ്റ്റുവർട്ട് വിമർശിച്ചു. ഇതാദ്യമായല്ല നാറ്റോക്കെതിരെയുള്ള ട്രംപിൻ്റെ പരാമർശം. ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ സ്വയംഭരണം പ്രദേശമായ ഗ്രീൻലാൻ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭീഷണികളിലും ട്രംപ് നാറ്റോക്കെതിരെ പരാമർശവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

