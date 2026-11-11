ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ സംരക്ഷിക്കാൻ യുകെ; ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തെഴുതി എംപിമാർ
ഷെയ്ഖ് ഹസീന ധാക്കയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് വധശിക്ഷ ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഏകോപിതമായ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ നടത്തണമെന്നാണ് അവശ്യം.
By PTI
Published : November 11, 2026 at 2:38 PM IST
ലണ്ടൻ: ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ സംരക്ഷിക്കാൻ യു കെ പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങള്. ഷെയ്ഖ് ഹസീന ധാക്കയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് വധശിക്ഷ ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഏകോപിതമായ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആറ് യു കെ പാർലമെന്റംഗങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി എഡ് മിലിബാൻഡിന് കത്തെഴുതി.
കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി എം പി ബോബ് ബ്ലാക്ക്മാൻ, ഡെമോക്രാറ്റിക് യൂണിയനിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ (DUP) ജിം ഷാനൻ, സ്കോട്ടിഷ് നാഷണൽ പാർട്ടിയിലെ (SNP) സീമസ് ലോഗൻ എന്നിവരാണ് കത്ത് നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ മാസം യുകെ വിദേശകാര്യ, കോമൺവെൽത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസിലേക്ക് (FCDO) അയച്ച കത്തിലാണ് ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
ഇവർക്ക് പുറമെ, സ്കോട്ടിഷ് പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളായ (MSPs) മാർട്ടിൻ ഡേ, പോൾ മക്ലെനൻ, അലൻ ബ്രൗൺ, യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻ്റിലെ (MEP) മുൻ അംഗം ഡോ. ചാൾസ് ടാനോക്ക് എന്നിവരും കത്തിൽ ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുണ്ട്.
"ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയയാക്കില്ലെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പ് ലഭിക്കണം. കൂടാതെ, ഈ ഉറപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിയമനടപടികളും സ്വീകരിക്കണം. രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ തീർക്കാൻ ക്രിമിനൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ആശങ്ക," എന്ന് പ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്കെതിരായ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണവും നീതിയുക്തമായ വിചാരണയും നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. പകവീട്ടാനോ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ഒഴിവാക്കാനോ ഉള്ള ഒരു മാർഗമായി ഇത് മാറാൻ പാടില്ല എന്നും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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വധശിക്ഷയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുക, സ്വതന്ത്രമായ പരിശോധനയും ഫലപ്രദമായ നിയമപരിഹാരങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുക, അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തുക, മധ്യസ്ഥതയ്ക്കും രാഷ്ട്രീയ അനുരഞ്ജനത്തിനുമുള്ള പിന്തുണ നൽകുക എന്നിങ്ങനെ നാല് പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ യുകെ നേതൃത്വം നൽകണമെന്ന് നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
ഡിസംബറിൽ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങി നിയമനടപടികളെ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്കായി, പുതിയ പാസ്പോർട്ടും ദേശിയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും ആവശ്യപ്പെട്ട് ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു നിയമ സ്ഥാപനം ന്യൂഡൽഹിയിലെ ബംഗ്ലാദേശ് ഹൈക്കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
2024 ലെ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാര്ക്ക് നേരെ നടന്ന ക്രൂരമായ അടിച്ചമര്ത്തലില് ബംഗ്ലാദേശിലെ പ്രത്യേക ട്രിബ്യൂണല് ഹസീനയുടെ അസാന്നിധ്യത്തില് അവര്ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി കടുത്ത നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികളാണ് ഹസീന ജന്മനാട്ടില് നേരിടുന്നത്.
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