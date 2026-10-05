'സിയോണിസം വംശീയത, പലസ്തീന് പൂർണ പിന്തുണ'; ഗ്രീൻ പാർട്ടി നേതാവിന് ഇസ്രയേലിൽ പ്രവേശന വിലക്ക്
ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ഗ്രീൻ പാർട്ടിയുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പ്രകാരം 813നെതിരെ 1022 വോട്ടുകൾക്കാണ് പ്രമേയം പാസായത്
By ANI
Published : October 5, 2026 at 10:23 AM IST
ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടനിലെ ഗ്രീൻ പാർട്ടി തങ്ങളുടെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി സിയോണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ പാർട്ടി നേതാവിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ഇസ്രയേൽ. ഗ്രീൻ പാർട്ടി നേതാവ് സാക്ക് പോളൻസ്കിക്കാണ് ഇസ്രയേലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഗിദിയോൻ സാർ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്.
ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ഗ്രീൻ പാർട്ടിയുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പ്രകാരം 813നെതിരെ 1022 വോട്ടുകൾക്കാണ് പ്രമേയം പാസായത്. സിയോണിസത്തെ ഒരു വംശീയ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയായാണ് പ്രമേയം നിർവചിക്കുന്നത്. കൂടാതെ സിയോണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധതയെ ഒരിക്കലും ജൂതവിരുദ്ധതയായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്നും പ്രമേയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ ഉയർന്നുവന്ന ഒരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് സിയോണിസം. ജൂതന്മാർക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു മാതൃരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ഈ ആശയത്തെ പൂർണമായും തള്ളിക്കളയുന്നതാണ് ഗ്രീൻ പാർട്ടിയുടെ പുതിയ നയം.
പലസ്തീന് പൂർണ പിന്തുണ
പലസ്തീൻ വിമോചനത്തിനും അവരുടെ മടങ്ങിവരവിനുള്ള അവകാശത്തിനും പാർട്ടി പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇസ്രയേലിനെതിരായ ബഹിഷ്കരണം, നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കൽ, ഉപരോധം എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇസ്രയേലിന് മേൽ പൂർണമായ ആയുധ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചരിത്രപരമായ പലസ്തീൻ ഭൂമിയിൽ ഒരൊറ്റ ജനാധിപത്യ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കണമെന്നും സ്വയം നിർണയാവകാശത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായും നയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗാസയിലെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബ്രിട്ടനിൽ ഗ്രീൻ പാർട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന ശക്തമായ പലസ്തീൻ അനുകൂല നിലപാടുകളുടെ തുടർച്ചയായാണ് പുതിയ പ്രമേയത്തെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
Amazing to be out on the doorsteps of Holborn & St Pancras for our final Sunday! Speaking to voters today about rent controls, Thames water nationalisation and keeping oil & gas in the ground. Just 4 days until people vote on Thursday! Join us: https://t.co/rl6k2v62lr https://t.co/BliH9zDjEb— Zack Polanski (@ZackPolanski) October 4, 2026
പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്ന ഗൗരവമേറിയതും ആഴത്തിലുള്ളതുമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ഗ്രീൻ പാർട്ടി വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനും തീരുമാനിക്കാനുമുള്ള അംഗങ്ങളുടെ കഴിവിനെ വിലമതിക്കുന്നുവെന്നും സമ്മേളനം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വംശീയതയോടുള്ള എതിർപ്പും സമത്വം, നീതി, മനുഷ്യാവകാശം എന്നിവയോടുള്ള പിന്തുണയുമാണ് തങ്ങളുടെ നിലപാടിന് അടിസ്ഥാനമെന്ന് പാർട്ടി വിശദീകരിച്ചു.
ഗ്രീൻ പാർട്ടി ഒരു വംശീയ വിരുദ്ധ പാർട്ടിയാണെന്നും പലസ്തീൻ, സിറിയൻ ഭൂമികളിലെ അനധികൃത അധിനിവേശത്തെ തുടർച്ചയായി എതിർത്തിട്ടുണ്ടെന്നും വക്താവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇസ്രയേൽ സർക്കാരിനുള്ള ആയുധ വിൽപ്പന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട പാർട്ടി, ഗാസയിലെയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെയും വിനാശകരമായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭയമില്ലാതെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ നിലപാടുകൾ തങ്ങളുടെ സമീപനത്തിൽ പ്രധാനമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രതികരണം
നയം അംഗീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഗ്രീൻ പാർട്ടിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം രംഗത്തെത്തി. ഇസ്രയേലിനെതിരായ സായുധ പോരാട്ടത്തെ ഗ്രീൻ പാർട്ടി നിയമവിധേയമാക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രാലയം ആരോപിച്ചു. സിയോണിസത്തെ വംശീയതയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന പ്രമേയം ഇസ്രയേലിനെതിരായ സായുധ പോരാട്ടത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നതാണെന്നും നദി മുതൽ കടൽ വരെ എന്ന ആശയത്തിലൂന്നിയുള്ള പലസ്തീൻ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണം ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നാശമാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതെന്നും ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
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ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹോളോകോസ്റ്റ് റിമെംബറൻസ് അലയൻസ് നിർവചനപ്രകാരം ഈ പ്രമേയം ജൂതവിരുദ്ധമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം വിലയിരുത്തി. ജൂത ജനതയുടെ സ്വയം നിർണയാവകാശത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് വ്യക്തമായ ജൂതവിരുദ്ധ വാചകമാണെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗ്രീൻ പാർട്ടി നേതാവ് സാക്ക് പോളൻസ്കിക്ക് ഇസ്രയേലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഗിദിയോൻ സാർ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് ആദ്യപടിയായി ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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