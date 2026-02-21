ETV Bharat / international

എപ്‌സ്റ്റീൻ ബന്ധം, പെൺകുട്ടികളെ കടത്തൽ, ലൈംഗിക പീഡനം; ആൻഡ്രൂ മൗണ്ട് ബാറ്റണിനെ പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമത്തിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ നീക്കം

ലൈംഗിക കുറ്റവാളി ജെഫ്രി എപ്‌സ്റ്റീനുയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു. എപ്സ്റ്റീനിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആൻഡ്രൂ മൗണ്ട് ബാറ്റണിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

ANDREW FROM LINE OF SUCCESSION EX PRINCE ANDREW LINE OF SUCCESSION ANDREW MOUNTBATTEN WINDSOR LATEST NEWS IN MALAYALAM
Prince Andrew leaves after attending the Christmas day service at St Mary Magdalene Church in Sandringham in Norfolk, England, Dec. 25, 2022. (AP)
ലണ്ടൻ: എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ പുത്രനും ബ്രിട്ടൻ്റെ രാജ്യാന്തര വ്യാപാര പ്രതിനിധിയുമായിരുന്ന ആൻഡ്രൂ മൗണ്ട് ബാറ്റണിനെ പിന്തുടർച്ചാവകാശത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള നിയമം പാസാക്കാൻ തീരുമാനവുമായി ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ. എപ്സ്റ്റീനിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായതിനെ തുടർന്നാണ് ആൻഡ്രൂവിനെ പിന്തുടർച്ചാവകാശത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്.

ലൈംഗിക കുറ്റവാളി ജെഫ്രി എപ്‌സ്റ്റീനുയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും ലണ്ടനിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കാൻ ആൻഡ്രൂ സഹായിച്ചുവെന്ന ആരോപണവും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ജെഫ്രി എപ്‌സ്റ്റീനുയുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ആൻഡ്രൂ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ഏറെക്കാലമായി ആരോപണമുനയിലായിരുന്നു.

പൊലീസ് അന്വേഷണം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം മൗണ്ട് ബാറ്റൺ വിൻഡ്‌സറിനെ പിന്തുടർച്ചാവകാശത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം യുകെ സർക്കാർ പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍.

എന്നാൽ പിന്തുടർച്ചാവകാശ രേഖ മാറ്റുന്നതിന് മുൻപ്, രാഷ്‌ട്ര തലവനായ ചാൾസ് രാജാവ് 14 യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെയും പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമം മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ലണ്ടൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജിലെ ഭരണഘടനാ വിദഗ്‌ധൻ റോബർട്ട് ഹാസൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആൻഡ്രൂ മൗണ്ട് ബാറ്റണിനോട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്രിയമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

അതേസമയം നിയമത്തിന് ആരും അതീതരല്ല എന്നതിൽ ശരിക്കും സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്നും എല്ലാവർക്കും രാജ്യത്തെ നിയമം ഒരുപോലെ ബാധകമാണെന്നും നോർഫോക്കിലെ ഐൽഷാമിൽ സ്വദേശിയായ ജോ മോർട്ടിമർ പറഞ്ഞു.

വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ റോയൽ വ്യോമ സേനയുടെ പൈലറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അർജൻ്റീനയുമായുള്ള ഫോക്‌ലൻഡ് സംഘർഷത്തിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നയാളാണ് ആൻഡ്രൂ. 2001 ലാണ് യുകെയുടെ പ്രത്യേക വ്യാപാര പ്രതിനിധിയായി ആൻഡ്രൂവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. 2008 ലാണ് ജെഫ്രി എപ്‌സ്റ്റീനുമായുള്ള ആൻഡ്രൂവിൻ്റെ പങ്കിനെ ചൊല്ലി ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്നത്.

അതേ വർഷം തന്നെ തെളിവുകൾ സഹിതം വസ്‌തുത വെളിച്ചം കാണുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എപ്‌സ്റ്റീനുമായി നയതന്ത്ര വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു എന്നുള്ള ഗുരുതര ആരോപണവും ആൻഡ്രൂവിന് എതിരെ ഉയർന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് 2011ൽ പ്രത്യേക വ്യാപാര പ്രതിനിധി എന്ന പദവിയിൽ നിന്നും ആൻഡ്രുവിനെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

2011ലാണ് ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനുമായി ആൻഡ്രൂ മൗണ്ട് ബാറ്റണിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആദ്യമായി തെളിയുന്നത്. ഇതേ തുടർന്ന് ചാൾസ് മൂന്നാമൻ തൻ്റെ സഹോദരനായ ആൻഡ്രൂവിൻ്റെ എല്ലാ പദവികളും എടുത്തു കളയുകയും രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ജെഫ്രി എപ്‌സ്റ്റീനുമായി 2010 നു ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ടില്ലെന്നുള്ള വാദം പൊള്ളയായിരുന്നു എന്ന് തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് ആൻഡ്രൂ മൗണ്ട് ബാറ്റണിലേയ്ക്ക് അന്വേഷണ മുനകൾ മൂർച്‌ഛിക്കുന്നത്.

