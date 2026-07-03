'മാനം കാക്കാന്' കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാന് നിര്ബന്ധിതരായ അവിവാഹിത അമ്മമാരോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി
1949 നും 1976 നും ഇടയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയിൽസിലും അവിവാഹിതരായ അമ്മമാരിൽ നിന്ന് 1,85,000 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദത്തെടുത്തതായി കണക്കുകള് പറയുന്നു. ഭരണകൂടം ഇതിനായി ശക്തമായി അമ്മമാരിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തിയിരുന്നു.
Published : July 3, 2026 at 12:25 PM IST
ലണ്ടൻ: രാജ്യത്ത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നിരുന്ന നീച പ്രവൃത്തിക്ക് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാമർ. പാര്ലമെന്റിന്റെ ജനപ്രാതിനിധ്യ സഭയിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരസ്യ മാപ്പു പറയല്. 1970കൾ വരെ അവിവാഹിതരായ അമ്മമാരിൽ നിന്ന് അവരുടെ കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്ത് അമ്മമാരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വേർപെടുത്തി പോന്ന സംഭവത്തിലാണ് ഔദ്യോഗികമായ ക്ഷമാപണം. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പങ്ക് വലുതായിരുന്നു. പാർലമെൻ്റിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ അഗാധമായി ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച സ്റ്റാർമർ ഇത് ചരിത്രത്തിലെതന്നെ ഒരു കളങ്കമാണെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചു.
നേരത്തെ, നിർബന്ധിത ദത്തെടുക്കലുകളിൽ പങ്കിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ക്രൈസ്തവസഭ ക്ഷമാപണം നടത്തിയിരുന്നു. കേവലം രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർമറുടെ ലേബർ പാർട്ടി സർക്കാർ ക്ഷമാപണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സഭയുടെ ചരിത്രപരമായ ദത്തെടുക്കൽ രീതികൾ കാരണം നിരവധി അമ്മമാർ അനുഭവിച്ച വേദന, ആഘാതം, കളങ്കം എന്നിവയിൽ ഞങ്ങൾ അഗാധമായി ഖേദിക്കുന്നു എന്ന് കാൻ്റർബറി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സാറാ മുല്ലല്ലി പറഞ്ഞിരുന്നു.
ദത്ത് സമ്പ്രദായത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പങ്ക്
1949 നും 1976 നും ഇടയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയിൽസിലും അവിവാഹിതരായ അമ്മമാരിൽ നിന്ന് 1,85,000 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദത്തെടുത്തതായി ചരിത്രത്തിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അമ്മമാരെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുന്നതിനായി അവരെ സമ്മർദത്തിലാക്കുകയും വഞ്ചിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുപോന്നു. സ്ത്രീകളെ നിർബന്ധിക്കുകയോ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു. അമ്മമാരിൽ നിന്ന് അവരുടെ കുട്ടികളെ അകറ്റുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ലെന്ന് ഭരണകൂടം കരുതിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അമ്മയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടുകഴിയുന്ന കുട്ടി തങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തവരായും അപമാനിക്കപ്പെട്ടവരായും കഴിഞ്ഞു പോന്നു. ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്മയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് നൽകിയിരുന്ന ഉപദേശം. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ഇരകളായിത്തീർന്ന ഓരോരുത്തരോടും അഗാധവും ഹൃദയംഗവുമായ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ക്ഷമാപണത്തോടൊപ്പം ദത്തെടുക്കൽ രേഖകൾ മികച്ച രീതിയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും അമ്മമാർക്കും കുട്ടികൾക്കും മാനസികാരോഗ്യ പിന്തുണയും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള അമ്മമാരുടെ ദുരിതം
അവിവാഹിത അമ്മമാരെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി അപമാനിക്കുകയും ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒളിപ്പിക്കുന്നതും ബ്രിട്ടണിൽ പതിവായിരുന്നു. ഈ അമ്മമാരുടെ കുട്ടികളെ വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾക്ക് ദത്ത് നൽകി രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ, മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ, സർക്കാർ നയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ ബ്രിട്ടൺ നിലനിർത്തിപ്പോന്നു എന്ന് സ്റ്റാർമർ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് നിരവധി അംഗങ്ങൾ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വൈകാരികമായി സംസാരിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായ റിഫോ യുകെയിലെ സാറാ പോച്ചിനാണ് ആദ്യം തൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവച്ചത്. അവിവാഹിതയായ അമ്മയ്ക്ക് തന്നെ ദത്ത് നൽകാൻ സമ്മർദം നേരിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വികാരാധീനയായി. സ്വന്തം അമ്മയുടെ മരണശേഷമാണ് താൻ ഒരു ദത്തുപുത്രിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞത്. പിന്നീട് ഏറെ പരിശ്രമപ്പെട്ട് തൻ്റെ സഹോദരനെയും അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, 1966 ൽ 17 വയസുള്ളപ്പോൾ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ദത്തുനൽകേണ്ടിവന്നു എന്ന് മുൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രി ആൻ കീനും വ്യക്തമാക്കി. അന്ന് തന്നെ 'നാണക്കേടിൽ' നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിനുള്ള ക്ഷമാപണമാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. ഈ ക്ഷമാപണം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കുട്ടികളെ വിട്ടുനൽകുന്നതിന് നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ തെറ്റ് തിരുത്താനുള്ള അവസരം ഇപ്പോഴാണ് ലഭിച്ചതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പിന്തുടർന്ന ക്ഷമാപണം
പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാർ ജീവനക്കാരും അവിവാഹിതരായ അമ്മമാരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദത്ത് നൽകാൻ നിർബന്ധിച്ചതിലും അതിലേയ്ക്ക് അവരെ തള്ളിവിട്ട് വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും സൃഷ്ടിച്ചതിലും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം ക്ഷമാപണം നടത്തണമെന്ന് 2022 ൽ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള സംയുക്ത സമിതി പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേസമയം, സ്കോട്ട്ലൻഡിലെയും വെയിൽസിലെയും അർദ്ധ സ്വയംഭരണ സർക്കാരുകൾ ക്ഷമാപണം നടത്തി. എന്നാൽ യുകെയിലെ കൺസർവേറ്റീവ് സർക്കാർ മാപ്പ് പറയാൻ വിസമ്മതിച്ചു.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മത സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ, സാമൂഹിക പരിപാലന സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിലുടനീളം ഉൾച്ചേർത്ത രീതികളുടെ ഫലമാണ് നിർബന്ധിത ദത്തെടുക്കലുകളെന്ന് സ്റ്റാർമർ പറഞ്ഞു. ഈ രീതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സഹായിച്ച സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുകയും നിയമാനുസൃതമാക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചരിത്രത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളെ യുഎസിൽ 'ബേബി സ്കൂപ്പ് യുഗം' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. 1945 നും 1973 നും ഇടയിൽ 15 ലക്ഷത്തിലധികം ശിശുക്കളെ ദത്തെടുക്കലിനായി അമ്മമാർ വിട്ടുകൊടുത്തു. 2013 ൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജൂലിയ ഗില്ലാർഡ്, ചരിത്രത്തിലെ നിർബന്ധിത ദത്തെടുക്കലുകൾ സൃഷ്ടിച്ച വേദനയുടെയും കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷമാപണം നടത്തി.
എന്നാൽ, അയർലൻഡിലെ കത്തോലിക്ക സഭ നടത്തിപ്പോരുന്ന അമ്മമാർക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളെയാണ് പലപ്പോഴും മോശമായ സാഹചര്യത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത്. 2021 ൽ നടത്തിയ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത്തരം സംരക്ഷണ ഭവനങ്ങളിലായി 9,000 കുട്ടികൾ മരിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. പിന്നീട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന അമ്മമാരെയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സന്ദർശിച്ച അയർലൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി മൈക്കൽ മാർട്ടിനും ക്ഷമാപണം നടത്തിയിരുന്നു.
Also Read: കപ്പലുകളിലെ വൈറസ് ബാധ: തുറമുഖങ്ങളിൽ ആശങ്കയും ആശ്വാസവും, യാത്രക്കാരെ വലച്ച് നോറോവൈറസും ഹൻ്റാവൈറസും