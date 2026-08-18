യുദ്ധവിരാമ കരാർ അവസാനിച്ചു; യുഎഇക്ക് നേരെ ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം, ജാഗ്രതാ നിർദേശം
ഇറാനിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം
By PTI
Published : August 18, 2026 at 11:20 PM IST
അബുദബി: മാസങ്ങൾ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം രാജ്യത്ത് വീണ്ടും മിസൈൽ ആക്രമണ മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎഇ. ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള മിസൈൽ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് ജനങ്ങളോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശം നൽകി. പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ധാരണാപത്രത്തിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ.
രാജ്യത്തിന് നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഔദ്യോഗിക ചാനലുകളിലൂടെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി (എൻസിഇഎംഎ) എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും ഫോൺ സന്ദേശത്തിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എന്നാൽ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് പിന്നീട് പിൻവലിച്ചു.
UAE air defence systems detected a missile threat targeting the county. Please remain in a safe location and follow warnings and updates issued through official channels. pic.twitter.com/aobFA9WRdw— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) August 18, 2026
ഇറാനിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൽ ഒന്ന് യുഎഇയുടെ സമുദ്രാതിർത്തിക്കുള്ളിലും മറ്റൊന്ന് പുറത്തുമാണ് പതിച്ചത്. ഏത് ഭീഷണിയും നേരിടാൻ രാജ്യം സജ്ജമാണെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ പോവുകയായിരുന്ന അബുദബി നാഷണൽ ഓയിൽ കമ്പനിയുടെ (അഡ്നോക്) കപ്പലിന് നേരെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതായി യുഎഇ ശനിയാഴ്ച വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രകോപനമില്ലാതെയുള്ള ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണമായും തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്നും യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇറാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ മേയ് മാസത്തിലാണ് രാജ്യത്ത് അവസാനമായി മിസൈൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ജൂണിൽ ദേശീയ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അബദ്ധത്തിൽ സന്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 28ന് പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇറാൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളുടെ പ്രധാന ഇര യുഎഇ ആയിരുന്നു. മൂവായിരത്തോളം മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളുമാണ് രാജ്യത്തിന് നേരെ പ്രയോഗിച്ചത്. എന്നാൽ ജൂണിൽ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രം നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം യുഎഇക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
എന്തായിരുന്നു ധാരണാപത്രം?
ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവനെടുക്കുകയും ഗൾഫ് മേഖലയിലെ വാണിജ്യ ഇടപാടുകളെയും എണ്ണ കയറ്റുമതിയെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയും ചെയ്ത യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജൂൺ 17നാണ് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാനും ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. ഇറാൻ്റെ ആണവപദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങൾ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന വ്യവസ്ഥയോടെ തയ്യാറാക്കിയ 14 ഇന ധാരണാപത്രം, യുദ്ധം അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്.
ലബനൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മുന്നണികളിലെയും സൈനിക നീക്കങ്ങൾ അടിയന്തരമായും ശാശ്വതമായും അവസാനിപ്പിക്കുക, പരസ്പരം ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താതിരിക്കുക, ലബനൻ്റെ പരമാധികാരം ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ധാരണാപത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അന്തിമ കരാർ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ രക്ഷാസമിതി അംഗീകരിക്കണമെന്നും പരമാവധി 60 ദിവസത്തിനകം ഇത് നടപ്പിലാക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു.
അന്തിമ കരാർ നിലവിൽ വന്ന് 30 ദിവസത്തിനകം അമേരിക്ക നാവിക ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഇറാൻ്റെ പുനർനിർമാണത്തിനായി കുറഞ്ഞത് 300 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ പാക്കേജ് നടപ്പിലാക്കണമെന്നും ധാരണാപത്രത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഇറാനുമേലുള്ള ഉപരോധങ്ങൾ നീക്കാനും എണ്ണ കയറ്റുമതിക്ക് അനുമതി നൽകാനും മരവിപ്പിച്ച ഫണ്ടുകൾ വിട്ടുനൽകാനും അമേരിക്കയോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. മറുഭാഗത്ത്, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കുഴിബോംബുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും 60 ദിവസത്തേക്ക് കപ്പലുകൾക്ക് സൗജന്യമായി കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കാനും ഇറാനും സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ആണവായുധങ്ങൾ നിർമിക്കില്ലെന്നും നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരുമെന്നും ഇറാൻ ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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