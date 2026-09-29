'ഇസ്രയേൽ കടന്നുകയറ്റം അവസാനിപ്പിക്കണം'; യുഎൻ വേദിയിൽ പലസ്തീന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎഇ
നിയമവിരുദ്ധമായി ബലപ്രയോഗം നടത്തുന്നതിനെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനെയും യുഎഇ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുവെന്ന് യുഎഇ സഹമന്ത്രി ഖലീഫ ഷഹീൻ അൽ മരാർ
By IANS
Published : September 29, 2026 at 7:39 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും സുരക്ഷയെയും ബാധിക്കുന്ന ഗൾഫ് സംഘർഷങ്ങളുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ യുഎഇ, തർക്കങ്ങൾ സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് നയതന്ത്രത്തിനും സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും മുൻഗണന നൽകുന്നതായി വ്യക്തമാക്കി.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ എൺപത്തിയൊന്നാമത് പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു യുഎഇ സഹമന്ത്രി ഖലീഫ ഷഹീൻ അൽ മരാർ. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും, ആഗോളതലത്തിൽ സമാധാനം നിലനിർത്താൻ കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുക, ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക, നയതന്ത്രവും സംഭാഷണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, തർക്കങ്ങൾ സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കുക എന്നിവയിലാണ് തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സമീപനം വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഖലീഫ ഷഹീൻ അൽ മരാർ പൊതുസഭയിൽ പറഞ്ഞു. നിയമവിരുദ്ധമായി ബലപ്രയോഗം നടത്തുന്നതിനെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനെയും യുഎഇ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇറാൻ്റെ അധിനിവേശവും ദ്വീപ് തർക്കവും
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ ഗ്രേറ്റർ ടൺബ്, ലെസ്സർ ടൺബ്, അബു മൂസ എന്നീ മൂന്ന് യുഎഇ ദ്വീപുകളിൽ ഇറാൻ നടത്തുന്ന അധിനിവേശത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. ഈ മൂന്ന് എമിറേറ്റി ദ്വീപുകളിലെ ഇറാൻ്റെ അധിനിവേശം തുടരുകയാണ്. ഇതിനെ യുഎഇ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു. നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെയോ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ (ഐസിജെ) ഇടപെടലിലൂടെയോ ഈ സംഘർഷം സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കണമെന്ന് യുഎഇ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അൽ മരാർ വ്യക്തമാക്കി.
1971ലാണ് ഇറാൻ ഈ ദ്വീപുകളുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തത്. അന്ന് മുതൽ ഈ വിഷയം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിന് (ഐആർജിസി) അവിടെ താവളങ്ങളുണ്ട്. ഗൾഫ് സംഘർഷം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് അബു മൂസ, ഗ്രേറ്റർ ടൺബ് എന്നീ ദ്വീപുകളിൽ അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.
ഗതാഗത സ്വാതന്ത്ര്യവും സുരക്ഷയും
സംഘർഷത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ തന്നെ, ഗതാഗത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും സുരക്ഷിതമായ യാത്രാവകാശത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം അൽ മരാർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്കും സമുദ്ര നിയമങ്ങൾക്കും രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാര തത്വങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി വിതരണ ശൃംഖലകൾ, വ്യാപാരം, ഊർജം എന്നിവയുടെ സുരക്ഷിതമായ ഒഴുക്ക് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും യുഎഇ പുരോഗതിയിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വെല്ലുവിളികൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അവയെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇസ്രയേലിനെതിരായ വിമർശനം
ഇസ്രയേലുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന അറബ് രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് യുഎഇ എങ്കിലും, പലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ നടപടികളെ അൽ മരാർ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചു. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റം, കുടിയേറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അക്രമങ്ങൾ, തീവ്രവാദം, കിഴക്കൻ ജറുസലേമിലെയും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലെയും നിയമലംഘനങ്ങൾ എന്നിവ അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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അതേസമയം, ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഞായറാഴ്ച അബുദബിയിൽ വച്ച് യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് യുഎഇയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇസ്രയേലിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
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