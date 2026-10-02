ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാന ആക്രമണം ഭീകരപ്രവർത്തനം തന്നെ; ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റന് സ്മിത് മച്ചാറിന് അഭിനന്ദങ്ങളുമായി യുഎഇ ഉപദേഷ്ടാവ്
വിമാനം യുഎഇയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും രാജ്യത്തിൻ്റെ പതാക വഹിക്കുന്നതുമായതിനാൽ, സംഭവത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും കാരണങ്ങളും അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
By PTI
Published : October 2, 2026 at 8:47 PM IST
അബുദാബി: ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനം FZ1073-ൽ നടന്ന ആക്രമണത്തെ "ഭീകരപ്രവർത്തനം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് അന്വർ ഗർഗാഷ്. വിമാനത്തിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തെ ധീരമായി നേരിട്ട പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിൻ്റെ ഇടപെടലുകളെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. ഭീകരപ്രവർത്തനത്തെ നേരിടുകയും വലിയൊരു ദുരന്തസാധ്യതയെ ധീരമായി നേരിടുകയും ചെയ്തതിന് ക്യാപ്റ്റൻ മച്ചാർ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഗർഗാഷ് പറഞ്ഞു.
തീവ്രവാദത്തെയും ഭീകരവാദത്തെയും നേരിടുന്നതിൽ ജാഗ്രതയും മുൻകരുതലും അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. സംഭവത്തിന് ശേഷം കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാരോപിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവത്തെ, ആദ്യമായാണ് യുഎഇയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭീകരാക്രമണമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനത്തിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ വ്യാഴാഴ്ച യുഎഇ ഉത്തരവിട്ടു. സംഭവത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 'ഭീകരവാദ' ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വിമാനം യുഎഇയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും രാജ്യത്തിൻ്റെ പതാക വഹിക്കുന്നതുമായതിനാൽ, സംഭവത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും കാരണങ്ങളും അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
يستحق الطيار الهندي في "فلاي دبي" سميت ماتشهار كل التقدير، فقد جسّد في مواجهة عمل ارهابي خطير وكارثة محتملة معنى الشجاعة والمسؤولية. مهنيته وحسّه الأخلاقي في أحلك الظروف يجعلان منه بطلاً حقيقياً.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 2, 2026
بعيدا عن الاختزال السهل لما جرى أو تبني وترويج نظريات المؤامرة، تبقى اليقظة…
ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനം FZ1073 വഴിതിരിച്ചുവിട്ട് സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കിയ സംഭവത്തെ യുഎഇ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
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സംഭവത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളും കാരണങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷനിലെ വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കാൻ യുഎഇ അറ്റോർണി ജനറൽ ഡോ. ഹമദ് അൽ ഷംസി ഉത്തരവിട്ടതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (MOFA) എക്സിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
വിമാനം യുഎഇയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും യുഎഇയുടെ പതാക വഹിക്കുന്നതുമായതിനാൽ, നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ സംഭവം അന്വേഷിക്കാനുള്ള അധികാരം യുഎഇ അധികൃതർക്കുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അതിനാൽ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ യുഎഇയുടെ അതിർത്തിക്ക് പുറത്താണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവയിൽ യുഎഇ നിയമം ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഏകദേശം 180 യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്ന വിമാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ക്യാപ്റ്റനായ സ്മിത് മച്ചാറിനെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒമാനിയായ ഫ്ലൈദുബായ് സഹപൈലറ്റിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ യുഎഇ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഏതാനും യാത്രക്കാരും പൈലറ്റുമാരും ചേർന്ന് സഹപൈലറ്റിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും വിമാനം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഈ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടത്.
ദുബായിൽ നിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ ബുധനാഴ്ചയുണ്ടായ സംഭവത്തിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം, സഹപൈലറ്റ് ഒമാൻ സ്വദേശിയാണെന്ന് ചില ഇസ്രായേലി ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാധ്യമങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കിടെ സഹപൈലറ്റ് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടനായിരുന്നെന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു ഫോക്സ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.
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