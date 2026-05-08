ഇറാൻ്റെ മിസൈലാക്രമണം; ഡ്രോണുകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ് യുഎഇ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ
വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കർശന ജാഗ്രത നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ച് മന്ത്രാലയം.
Published : May 8, 2026 at 12:41 PM IST
അബുദബി: ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ യുഎഇ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ സജീവമായി നേരിടുന്നതായി യുഎഇ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്ന ഉഗ്രശബ്ദങ്ങൾ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ മിസൈലുകൾ തകർക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം എക്സിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ, ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ, സായുധ ഡ്രോണുകൾ എന്നിവയാണ് ഇറാൻ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധമാണ് യുഎഇ വ്യോമസേന തീർത്തിരിക്കുന്നത്.
ആക്രമണം പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ആകാശത്തുവച്ച് തകർത്ത മിസൈലുകളുടെയോ ഡ്രോണുകളുടെയോ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അരികിലേക്ക് പോകുന്നതും അവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്നതും സ്പർശിക്കുന്നതും കർശനമായി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കണമെന്നും വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഇടപെടലിലൂടെ ഒഴിവായതെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران وتؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 8, 2026
അമേരിക്കൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണം
യുഎഇക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ മൂന്ന് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയും ഇറാൻ്റെ ആക്രമണമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആക്രമണങ്ങളെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വിജയകരമായി തടഞ്ഞു. ഇതിന് മറുപടിയായി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇറാൻ്റെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അമേരിക്കൻ സൈന്യം പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പ്രകോപനമില്ലാതെയുള്ള ഇറാൻ്റെ നീക്കങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് അമേരിക്കൻ സെൻട്രൽ കമാൻഡ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിശദീകരിച്ചു.
ആക്രമണത്തിൽ സുരക്ഷാ സേനയുടെ കപ്പലുകൾക്കൊന്നും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. മേഖലയിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന് പൂർണ്ണമായും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ അമേരിക്കൻ സൈനികരെ സംരക്ഷിക്കാൻ രാജ്യം സുസജ്ജമാണെന്നും സൈന്യം അറിയിച്ചു. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമുദ്ര വ്യാപാര പാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലുണ്ടായ ആക്രമണം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെയും കടുത്ത ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിലെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വാഷിങ്ടണിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചു. നിലവിലെ ആക്രമണങ്ങൾക്കിടയിലും ഇറാനുമായുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഫെബ്രുവരി 28ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി ഇറാനിൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തോടെയാണ് മേഖലയിൽ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഉടലെടുത്തത്.
May 7, 2026
തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ എട്ട് മുതലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. നിലവിൽ ചെറിയ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും വെടിനിർത്തൽ കരാർ പൂർണ്ണമായും ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞമാസം പാകിസ്ഥാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിൽ നേരിട്ട് സമാധാന ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
ഇപ്പോഴത്തെ കനത്ത മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ആക്രമണം വ്യാപിക്കുന്നത് ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയെ വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യാന്തര വേദികളിൽ അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
