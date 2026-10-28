യു.എ.ഇയുടെ ഉന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റിന്; യാത്രക്കാരെ രക്ഷിച്ചതിന് ആദരം
സ്മിത് മച്ഛറിനും മറ്റ് ഫ്ലൈദുബൈ ജീവനക്കാർക്കുമാണ് യു.എ.ഇ പ്രസിഡൻ്റ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ 'ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓർഡർ ഓഫ് സായിദ് രണ്ട്' പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത്
By PTI
Published : October 28, 2026 at 11:19 AM IST
ദുബൈ: ദുബൈയിൽനിന്ന് ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈദുബൈ വിമാനത്തിൽ ആകാശത്തുവച്ചുണ്ടായ ആക്രമണശ്രമത്തെ ധീരമായി നേരിട്ട ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റിനും മറ്റ് ജീവനക്കാർക്കും യു.എ.ഇയുടെ ഉന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി. വിമാനത്തിലെ കാപ്റ്റനായ സ്മിത് മച്ഛറിനും മറ്റ് ഫ്ലൈദുബൈ ജീവനക്കാർക്കുമാണ് യു.എ.ഇ പ്രസിഡൻ്റ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ 'ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓർഡർ ഓഫ് സായിദ് രണ്ട്' പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത്.
ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ആണ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്വീകരണച്ചടങ്ങിൽ മെഡലുകൾ സമ്മാനിച്ചത്.സെപ്റ്റംബർ 30നാണ് ദുബൈയിൽനിന്ന് ഇസ്രയേലിലെ ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈദുബൈ എഫ്.ഇ.സെഡ് 1073 വിമാനത്തിൽ നടുക്കുന്ന സംഭവം അരങ്ങേറിയത്.
UAE President confers the First Class Order of Zayed II on the flydubai crew members involved in September’s in-flight incident, in recognition of their courageous efforts to ensure the safety of passengers. The honours were presented by Hamdan bin Mohammed, who commended the crew’s actions and sense of responsibility.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 27, 2026
വിമാനത്തിൽ 170ൽ അധികം യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. പറക്കുന്നതിനിടെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കോക്പിറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കാറുള്ള കോടാലി ഉപയോഗിച്ച് ഒമാൻ പൗരനായ സഹപൈലറ്റ് ഹമാം അൽ ഹമാമി ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ഛറിനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. തുടർന്ന് 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വിമാനം 14000 അടി താഴേക്ക് പതിക്കാൻ സഹപൈലറ്റ് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു.
കോക്പിറ്റിലെ ധീരത
തറയിൽ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുകിടന്ന ക്യാപ്റ്റൻ മച്ഛർ തൻ്റെ അവസാന ഊർജം സംഭരിച്ച് കോക്പിറ്റ് വാതിലിൻ്റെ ലോക്ക് തുറക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ യാത്രക്കാർക്കും മറ്റ് ജീവനക്കാർക്കും കോക്പിറ്റിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് സഹപൈലറ്റിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു. തുടർന്ന് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് രണ്ട് ഫ്ലൈദുബൈ പൈലറ്റുമാർ ചേർന്ന് വിമാനം സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡിങ് നടത്തി. വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ക്യാപ്റ്റൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഒഴിവായത്.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഒമാൻ പൗരനായ സഹപൈലറ്റിനെ സുരക്ഷാസേന കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മച്ഛറിന് സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിലുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം തുടർചികിത്സയ്ക്കായി അബുദബിയിലേക്ക് മാറ്റി. ജീവനക്കാരുടെ പ്രവൃത്തികളെയും ഉത്തരവാദിത്തബോധത്തെയും ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു. സേവനം, അർപ്പണബോധം, പ്രതിബദ്ധത എന്നീ മൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ അംഗീകാരമാണ് ഈ പുരസ്കാരമെന്നും ഇത് ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും ജീവനക്കാർ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി.
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പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോർട്ട് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഫാളൻ ഹീറോസ് അഫയേഴ്സ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ശൈഖ് ദിയാബ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ, ദുബൈ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി പ്രസിഡൻ്റും ദുബൈ എയർപോർട്ട്സ് ചെയർമാനും എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ സഈദ് അൽ മക്തൂം തുടങ്ങി നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. മികച്ച സേവനം, ധീരത, ഉഭയകക്ഷി അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സംഭാവനകൾ എന്നിവ മാനിച്ച് വ്യക്തികൾക്കും നയതന്ത്രജ്ഞർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും യു.എ.ഇ പ്രസിഡൻ്റ് നൽകുന്ന ഉന്നതതല സിവിലിയൻ ബഹുമതിയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓർഡർ ഓഫ് സായിദ് രണ്ട്.
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