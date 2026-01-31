'മദർ ഓഫ് ഓൾ ഡീൽ'; ഇന്ത്യ-യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാർ സ്വാഗതം ചെയ്ത് യുഎഇ
രണ്ട് ബില്യൺ ആളുകളുടെ വിപണി സൃഷ്ടിക്കാനും വ്യാപരവും പ്രതിരോധവും വർധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള കരാറിലാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പ് വച്ചത്...
Published : January 31, 2026 at 4:21 PM IST
അബുദാബി: ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെ സുസ്ഥിര വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ പ്രോത്സഹാപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ കരാർ ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പായിരിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
'മദർ ഓഫ് ഓൾ ഡീൽ' എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിൽ ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഒപ്പ് വച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ആഗോളതലത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന സംഘര്ഷങ്ങള് തടയുക, വ്യാപാരവും പ്രതിരോധവും വലിയ തോതിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള അഞ്ച് വർഷത്തെ അജണ്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നേതാക്കളും അനാച്ഛാദനം ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ശക്തമായ സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരം, സുസ്ഥിര വളർച്ച എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ കരാറെന്നും ഒരു മാതൃകയായി ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുമെന്നും യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറിനെ (സിഇപിഎ) വിപുലമായ തന്ത്രപരമായ വ്യാപാര പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദാഹരണമായി യുഎഇ ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു.
പരസ്പര താത്പ്പര്യങ്ങൾ, മെച്ചപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സംയോജനം, സുസ്ഥിര വികസനത്തിനുള്ള പിന്തുണ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ കരാർ. ഇതില് ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും വ്യക്തമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകാൻ അത്തരം സമഗ്ര കരാറുകൾ സഹായിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അൽ ഹജേരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായുള്ള യുഎഇയുടെ നിലവിലുള്ള ചർച്ചകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാകുമെന്നും, ഇരുപക്ഷവും തമ്മിൽ സമാനമായ ഒരു സമഗ്ര കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
2032 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 200 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയര്ത്താന് നീക്കം. ഇതിനുള്ള ചര്ച്ചകള്ക്കായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും. ജനുവരി 19 നായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന മേഖലകളിലെ സഹകരണവും അവലോകനം ചെയ്തു.
ഇറാൻ-യുഎസ് പ്രശ്നങ്ങള്, സൗദി അറേബ്യയും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള യെമൻ പ്രശ്നത്തിൽ രൂക്ഷമായ സംഘർഷം, ഗാസയിലെ അസ്വസ്ഥമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്നിവ കാരണം മിഡിൽ-ഈസ്റ്റിലെ അസ്ഥിരമായ സാഹചര്യം ഉടലെടുത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച.കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ പ്രസിഡൻ്റ് അൽ നഹ്യാൻ്റെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള അഞ്ചാമത്തെ സന്ദർശനവും യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനവുമാണിത്. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ ഇന്ത്യ-യുഎഇ ബന്ധത്തിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുന്നത് തുടരുകയാണെന്ന് ഇരുവരും സമ്മതിച്ചു.
