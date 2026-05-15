അധിനിവേശത്തിന്റെ വെറും കൂട്ടുപ്രതിയല്ല, യുഎഇ അധിനിവേശക്കാരന്; ഇറാന്
ഇറാനെതിരെ നടക്കുന്ന സൈനിക നടപടികളെ യുഎഇ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഘരിബാബാദി കുറ്റപ്പെടുത്തി
By ANI
Published : May 15, 2026 at 7:05 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: യുഎഇയെ ഇറാന് ആക്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഇറാന് നിയമവിദേശകാര്യ ഉപമന്ത്രി കാസിം ഘരിബാബാദി. ന്യൂഡല്ഹിയില് നടന്ന ബ്രിക്സ് വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ രണ്ടാം യോഗത്തിലായിരുന്നു മന്ത്രി യുഎഇ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ പരാമര്ശങ്ങള്ക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമര്ശനങ്ങള് അഴിച്ച് വിട്ടത്.
ഇറാനെതിരെ നടക്കുന്ന സൈനിക നടപടികളെ യുഎഇ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഘരിബാബാദി കുറ്റപ്പെടുത്തിയതായി ഇന്ത്യയിലെ ഇറാന് സ്ഥാനപതി കാര്യാലയം അറിയിച്ചു. സംഘര്ഷം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് ഇറാനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങള് ഉന്നയിക്കാന് യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 1974 ലെ ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭയുടെ പ്രമേയം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി ആയിരുന്നു ഘാരിബാബാദിയുടെ വിമര്ശനങ്ങള്. അധിനിവേശക്കാര്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെ അധിനിവേശക്കാരായി തന്നെ പരിഗണിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആ പ്രമേയത്തില് പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ യുഎഇ കേവലം അധിനിവേശത്തിന് കൂട്ടുനില്ക്കുകയല്ല മറിച്ച് യുഎഇ തന്നെ ഒരു അധിവേശ രാജ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങള് ഇനിയും സഹിക്കാന് തങ്ങള്ക്കാകില്ലെന്നും ഇറാന് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളുടെ ജനങ്ങളെയും നിര്മ്മിതികളെയും ഇവര് ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്.
തങ്ങള് അന്തസുള്ള ശക്തമായ മഹത് രാഷ്ട്രമാണ്. അക്രമികള് തങ്ങളുടെ ജനങ്ങളെയും നിര്മ്മിതികളെയും അക്രമിക്കുന്നത് കയ്യും കെട്ടി നോക്കിനില്ക്കാനാകില്ല. അതും തങ്ങളുടെ ഒരു അയല്രാജ്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങള് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല.
തങ്ങള് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നിയമങ്ങള് പ്രകാരം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. തങ്ങള്ക്ക് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാന് അവകാശമുണ്ട്. തങ്ങള്ക്ക് യുഎഇയിലെ അമേരിക്കന് സൈനികത്താവളങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റ് മാര്ഗങ്ങളില്ല. ഇതൊരു യുദ്ധമാണ്. ഈ യുദ്ധത്തില് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ഞങ്ങള്ക്ക് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പൂര്ണമായും യുഎന് ചാര്ട്ടര് പാലിച്ച് കൊണ്ടാണ് തങ്ങള് നടത്തുന്നത്. യുഎഇ ഒരു അക്രമി രാഷ്ട്രമാണ്. നിങ്ങള്ക്ക് ഈ നുണകളുടെ പിന്നില് ഒളിച്ചിരുന്ന് ആരോപണങ്ങള് ഉന്നയിക്കാനാകില്ല. രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങള് യുഎഇ പാലിക്കണമെന്നും ഇറാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ആക്രമണം നടത്താന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന കാര്യം തങ്ങള് യുഎഇ അടക്കമുള്ള അയല്രാജ്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. അവരുടെ ഭൂമിയും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും അവര്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാന് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കില് തങ്ങള് സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനുള്ള എല്ലാ മാര്ഗങ്ങളും തേടുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
നിങ്ങള്ക്ക് ചിലപ്പോള് ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയില്ലായിരിക്കും. എന്നാല് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ മുതിര്ന്ന അധികൃതര്ക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ബോധ്യമുണ്ട്. നിങ്ങള് ഈ മുന്നറിയിപ്പുകളെല്ലാം അവഗണിച്ചു. ഇപ്പോള് ഇരവാദം ഉയര്ത്തുന്നു. എന്നാല് യഥാര്ത്ഥ ഇരകള് ഇറാനാണ് അല്ലാതെ യുഎഇ അല്ല.
തങ്ങള്ക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളില് യുഎഇ നേരിട്ട് പങ്കു ചേരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പതിനായിരങ്ങളാണ് ആക്രമണത്തില് മരിച്ച് വീഴുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഇതുവരെ ഇറാനില് 130000 സാധാരണക്കാര് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായി. നാലായിരത്തിലധികം സാധാരണക്കാര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിങ്ങള്ക്ക് ഈ നുണകള്ക്ക് പിന്നില് അധികകാലം ഒളിച്ചിരിക്കാനാകില്ല. നിങ്ങളുടെ വാദങ്ങളെല്ലാം യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. നിങ്ങളാണ് ആക്രമി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങള്ക്ക് ഇറാനെ കുറ്റപ്പെടുത്താന് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല.
വിഷം രാജ്യാന്ത്ര നിയമ വഴികളിലൂടെ തങ്ങള് ഉന്നയിക്കുമെന്നും ഘാരിബാബാദി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനകം തന്നെ 120 ഔദ്യോഗിക നയതന്ത്ര കുറിപ്പുകള് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സുരക്ഷ സമിതിക്ക് മുമ്പാകെ സമര്പ്പിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത് മൊത്തത്തില് അഞ്ഞൂറ് പേജുകളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുഎഇയില് നിന്ന് പറന്നുയര്ന്ന യുദ്ധ വിമാനങ്ങള് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ഇതില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമയം, തീയതി, വിമാനത്തിന്റെ പാത തുടങ്ങിയവ അടക്കമുള്ളവ ഇതില് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കന് ഭീഷണിക്കെതിരെ ഒന്നിച്ച് അണിനിരക്കാന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളോടും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സയീദ് അബ്ബാസ് അരാഘ്ചി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്ക്ക് ചരിത്രത്തിന്റെ ചവറ്റുകുട്ടയിലാകും സ്ഥാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബ്രിക്സ് വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്ശങ്ങള്. ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടായും ശക്തമായും പ്രതികരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ബ്രിക്സ് രാജ്യങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.