ജോർദാനിൽ ഇറാൻ്റെ വ്യോമാക്രമണം; രണ്ട് യുഎസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഒരാളെ കാണാനില്ല
വെള്ളിയാഴ്ച (ജൂലൈ 17) രാത്രിയാണ് പ്രദേശത്ത് ഇറാൻ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത്. യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡാണ് ആക്രമണം സംബന്ധിച്ച വാർത്ത പുറത്ത് വിട്ടത്.
Published : July 19, 2026 at 9:14 AM IST
അമ്മാൻ: ജോർദാനിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് യുഎസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തിൽ ഒരു സൈനികനെ കാണാനില്ലെന്ന് യുഎസ് സൈന്യം അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച (ജൂലൈ 17) രാത്രിയാണ് പ്രദേശത്ത് ഇറാൻ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത്. യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡാണ് ആക്രമണം സംബന്ധിച്ച വാർത്ത എക്സിൽ പങ്കുവച്ചത്.
ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ പ്രദേശത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ വിവരങ്ങൾ അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചതിന് ശേഷമേ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടകയുള്ളൂ എന്നാണ് യുഎസ് സൈന്യം അറിയിച്ചത്.
നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തുടങ്ങിയ യുദ്ധത്തിൽ ഇതുവരെ 16 യുഎസ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 400 ലധികം സൈനികർക്കും ഇതുവരെ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ ആണവായുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ യുദ്ധം അനിവാര്യമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
CENTCOM Statement on Recently Fallen, Missing U.S. Service Members— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026
TAMPA, Fla. — On July 17, two U.S. service members in Jordan were killed in action as U.S. Central Command (CENTCOM) and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Additionally,…
ഇതുവരെ 16 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഫെബ്രുവരി 28 ന് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം കുവൈത്തിലെ സിവിലിയൻ തുറമുഖത്ത് നടന്ന ഇറാൻ്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ആറ് സൈനികരായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സപ്ലൈ ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് യൂണിറ്റിലെ സൈനികരായിരുന്നു ഇവർ.
മാർച്ച് ഒന്നിന് സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രിൻസ് സുൽത്താൻ വ്യോമതാവളത്തിൽ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് എഴാമത്തെ സൈനികൻ മരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് കെസി-135 ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന വിമാനം ഇറാഖിൽ തകർന്നുവീണ് ആറ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ നാവിക പൈലറ്റ് മരിച്ചതായി യുഎസ് സൈന്യം അറിയിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഇറാനിയൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലും ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രണ്ട് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
അതേസമയം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമാവുകയാണ്. ഇറാനിൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 38 പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും 400ലധികം പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇറാന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഹോർമോസ്ഗാൻ, ബുഷെഹർ, സിസ്റ്റാൻ, ബലൂചിസ്ഥാൻ, ഖുസെസ്ഥാൻ, ലോറെസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളില് വ്യാഴാഴ്ച മുതല് ആക്രമണം തുടരുകയാണ്.
തുടർച്ചയായ ഏഴാം ദിവസവും ഇറാനിൽ അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണം തുടർന്നതോടെ ഇതിന് തിരിച്ചടിയായാണ് കുവൈത്ത്, ഇറാഖ്, ബഹ്റൈൻ, ജോർധാൻ, സൗദി അറേബ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ യുഎസ് സൈനിക കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയത്.
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