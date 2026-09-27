ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ബാറിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ 17 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; 15 പേർക്ക് പരിക്ക്
രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലായെത്തിയ എട്ടോളം വരുന്ന അജ്ഞാതരായ അക്രമികൾ ബാറിന് പുറത്തിരുന്ന് മദ്യപിക്കുകയായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് നേരെ ആദ്യം തുരുതുരാ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു
By PTI
Published : September 27, 2026 at 1:19 PM IST
ജോഹന്നാസ്ബർഗ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഗൗട്ടെങ് പ്രവിശ്യയിലെ വെഡേല ടൗൺഷിപ്പിലെ ഒരു മദ്യശാലയിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ ദാരുണമായ വെടിവെപ്പിൽ 17 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 15 പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. മരിച്ചവരിൽ 13 പുരുഷന്മാരും 4 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
പ്രാദേശിക സമയം രാത്രി 9:30 ഓടെയാണ് സംഭവം. രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലായെത്തിയ എട്ടോളം വരുന്ന അജ്ഞാതരായ അക്രമികൾ ബാറിന് പുറത്തിരുന്ന് മദ്യപിക്കുകയായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് നേരെ ആദ്യം തുരുതുരാ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവർ ബാറിനുള്ളിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറുകയും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ വെടിവെപ്പ് തുടരുകയും ചെയുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ബാറിലുണ്ടായിരുന്ന ചിലരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ തട്ടിയെടുത്ത പ്രതികൾ, രണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്ക് തീയിട്ട ശേഷമാണ് സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്.
അക്രമികൾ AK-47 റൈഫിളുകളും പിസ്റ്റളുകളും അടക്കമുള്ള മാരകശേഷിയുള്ള അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളാണ് ആക്രമണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പൊലീസ് സർവീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെടിയേറ്റ 15 പേരെയും അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കായി സമീപത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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ആക്രമണത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെയും ഡിറ്റക്ടീവുകളെയും നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൊലീസ് വൻ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്താൻ പൊതുജനങ്ങൾ പൊലീസുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ജൊഹന്നാസ്ബർഗിലെ വെഡേലയിലുണ്ടായ ദാരുണമായ വെടിവെപ്പിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നഗരമായ കേപ് ടൗണിലും സമാനമായ രീതിയിൽ കൂട്ടവെടിവെപ്പ് നടന്നു. കേപ് ടൗണിന് സമീപമുള്ള ല്വാൻഡ്ലെ ടൗൺഷിപ്പിലെ ഒരു വിനോദകേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ 10 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 11 പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
വെഡേലയിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ 17 പേരും കേപ് ടൗണിൽ 10 പേരും ഉൾപ്പെടെ ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ആകെ 27 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ഈ രണ്ട് വലിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാത്രമാണ് കിഴക്കൻ തീരദേശ നഗരമായ ഡർബന് സമീപം ഒരു ഹൗസ് പാർട്ടിക്ക് നേരെയുണ്ടായ മറ്റൊരു വെടിവെപ്പിൽ ഒരു ഗർഭിണി ഉൾപ്പെടെ 11 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ച് വലിയ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
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