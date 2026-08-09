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പാക്‌-സൗദി-തുർക്കി പ്രതിരോധ കരാർ; ഇറാനെയോ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തെയോ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതല്ലെന്ന് തുർക്കി

സഖ്യത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള സായുധ ആക്രമണം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്കും എതിരെയുള്ള ആക്രമണമായി കണക്കാക്കും. എന്നാൽ ഇറാനെയോ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തെയോ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കരാറല്ല ഇതെന്നും തുർക്കി വ്യക്തമാക്കി.

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From left, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif sign a trilateral defense agreement in Mecca, Saudi Arabia, Friday, Aug. 7, 2026 (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2026 at 9:23 AM IST

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അങ്കാറ: സൗദി അറേബ്യ, പാകിസ്ഥാൻ, തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവച്ച 'മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാർ' ഇറാനെയോ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തെയോ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതല്ലെന്ന് തുർക്കി വ്യക്തമാക്കി. ഇത് തികച്ചും പ്രതിരോധപരവും പ്രാദേശിക സമാധാനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതുമാണെന്ന് തുർക്കി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ, തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റ് റെസെപ് തായിബ് എര്‍ദോഗനും പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ് എന്നിവർ സൗദിയിലെ പുണ്യനഗരമായ മക്കയിൽ വച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറില്‍ ഒപ്പുവച്ചത്.

സഖ്യത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള സായുധ ആക്രമണം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്കും എതിരെയുള്ള ആക്രമണമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് കരാറിൽ പറയുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്തെയും പൊതു ഭീഷണിയായി കരാറിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് തുർക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹകൻ ഫിദാൻ വ്യക്തമാക്കി. 'മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാർ' എണ്ണ സമ്പന്നമായ സൗദി അറേബ്യയെയും ആണവശക്തി പാകിസ്ഥാനെയും നാറ്റോയുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സൈന്യവും അതിവേഗം വളരുന്ന പ്രതിരോധ വ്യവസായവുമുള്ള തുർക്കിയെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇറാനിലെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന പ്രാദേശിക അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെയും ഭീഷണികളുടെയും സമയത്ത് ഇത് സഹകരണവും പ്രതിരോധവും വർധിപ്പിക്കുന്നു.

മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും അവർക്കെതിരെ ശത്രുതാപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെയും ഒരു എതിരാളിയായി കാണരുതെന്ന് കരാറിൽ ഊന്നിപ്പറയുന്നുവെന്ന് തുർക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹകൻ ഫിദാൻ പറഞ്ഞു. തുർക്കിയുടെ സർക്കാർ അധീനതയിലുള്ള അനഡോലു ഏജൻസിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. "പൊതുവായ ഭീഷണിയെ നിർവചിക്കുന്ന ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ കൈവശമില്ല, ഞങ്ങൾ അത്തരത്തിലൊരു കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല, ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കാത്ത ഒരു രാജ്യവും ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളല്ല അവയെ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കുന്നുമില്ല," വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

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സംവിധാനം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ചോദ്യത്തിന്, ഒരു അംഗം ഔദ്യോഗികമായി സഹായം അഭ്യർഥിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മറ്റ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം ഇൻ്റലിജൻസ് പങ്കിടൽ മുതൽ ലോജിസ്റ്റിക് പിന്തുണ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിയെ ആശ്രയിച്ച് സൈനിക യൂണിറ്റുകളുടെ വിന്യാസം വരെയാകാമെന്നും ഹകൻ ഫിദാൻ പറഞ്ഞു. “ഇവ ഭീഷണിയുടെ വ്യാപ്‌തി അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന ബഹുതല കാര്യങ്ങളാണ്. വേറെയും രാജ്യങ്ങൾ കരാറിൽ ചേരാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കരാർ പ്രകാരം, മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെയും വിദേശകാര്യ, പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാരും അവരുടെ സൈനിക മേധാവികളും പതിവായി കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ നടത്തും. സൗദി അറേബ്യ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റും മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് സ്ഥാപിക്കുമെന്നും തുർക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളുടെ വിശുദ്ധ നഗരത്തില്‍ വച്ച് ഒപ്പ് വച്ച ഈ കരാറിന് പ്രാധാന്യമേറെയുണ്ടെന്ന് പശ്ചിമേഷ്യന്‍കാര്യ വിദഗ്ദ്ധനും മുന്‍ നയതന്ത്രജ്ഞനുമായ തല്‍മീസ് അഹമ്മദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇത് വളരെ നിര്‍ണായകമായ ഒരു കരാറാണ്. ഇത് മക്കയില്‍ വച്ച് ഒപ്പ് വച്ചു എന്നത് ഇതിന് തീര്‍ച്ചയായും ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രതീകാത്മക മൂല്യം നല്‍കുന്നു. ഇത്തരമൊരു ഇസ്‌ലാമിക സൈനിക കരാര്‍ അടുത്തിടെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ സഖ്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ അംഗങ്ങള്‍ ഭാവിയില്‍ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

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