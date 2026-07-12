ട്രംപിൻ്റെ വിമാനത്തിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച പുറത്തുവിട്ടു; ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ യുഎസ് നീതിന്യായ വകുപ്പ്
പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മാധ്യമവിരുദ്ധ നിലപാടുകളുടെ വലിയൊരു തീവ്രതയായാണ് ഈ നീക്കം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്
Published : July 12, 2026 at 1:35 PM IST
വാഷിംഗ്ടൺ: ഖത്തർ സമ്മാനമായി നൽകിയ പുതിയ 'എയർഫോഴ്സ് വൺ' വിമാനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് വാർത്ത നൽകിയ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ സമൻസ് അയച്ച് അമേരിക്കൻ നീതിന്യായ വകുപ്പ് (DOJ). മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ നടപടിക്കെതിരെ യുഎസിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ്.
പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ മാധ്യമവിരുദ്ധ നിലപാടുകളുടെ വലിയൊരു തീവ്രതയായാണ് ഈ നീക്കം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത ആഴ്ച മാൻഹട്ടനിലെ ഫെഡറൽ ഗ്രാൻഡ് ജൂറിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായി മൊഴി നൽകാനാണ് റിപ്പോർട്ടർമാർക്ക് സമൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എഫ്ബിഐ ഡയറക്ടർ കാഷ് പട്ടേലും മറ്റ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ നടപടി. ജൂലിയൻ ഇ. ബാൺസ്, എറിക് ലിപ്റ്റൺ, ടൈലർ പേജർ, എറിക് ഷിമിറ്റ് എന്നീ പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കാണ് സമൻസ് ലഭിച്ചത്. വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സോഴ്സ് വെളിപ്പെടുത്താൻ എഫ്ബിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും പത്രം അത് നിരസിച്ചിരുന്നു.
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ഖത്തർ സമ്മാനിച്ച, ഏകദേശം 400 മില്യൺ ഡോളർ ചെലവഴിച്ച് നവീകരിച്ച പുതിയ എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ തുർക്കിയിൽ നടന്ന നാറ്റോ ഉച്ചകോടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ ട്രംപ് ഈ പുതിയ വിമാനത്തിന് പകരം പഴയ മോഡൽ വിമാനമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇറാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഭീഷണികളെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് പിന്നീട് പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
പുതിയ വിമാനത്തിൽ മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക സുരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവുണ്ടെന്നും, രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ട്രംപ് വിമാനം മാറിയതെന്നുമാണ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ട്രംപ് നിഷേധിച്ചു. സൈനികർക്ക് വിമാനം കാണിച്ചുകൊടുക്കാനാണ് മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തതെന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ വാദം.
പ്രതിഷേധവുമായി മാധ്യമ ലോകം
മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ വീടുകളിൽ നേരിട്ടെത്തി ഫെഡറൽ ഏജൻ്റുമാർ സമൻസ് കൈമാറിയ നടപടി ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ ഡേവിഡ് മക്രോ പറഞ്ഞു. ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രസ്സ് ഫ്രീഡം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് ബ്രൂസ് ഡി. ബ്രൗൺ വിമർശിച്ചു.
എന്നാൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരല്ല തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും, ദേശീയ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ടെത്താനാണ് അന്വേഷണമെന്നുമാണ് നീതിന്യായ വകുപ്പിൻ്റെ വിശദീകരണം. മുൻപ് ജോ ബൈഡൻ ഭരണകൂടം മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയിരുന്ന സംരക്ഷണം കഴിഞ്ഞ വർഷം അറ്റോർണി ജനറൽ പാം ബോണ്ടി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെപ്പോലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിയമങ്ങൾ മാറിയത്. ഈ വർഷം ആദ്യം വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ്, വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ എന്നിവടങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ടർമാർക്കെതിരെയും സമാനമായ നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
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