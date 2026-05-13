വൻശക്തികളുടെ തലവന്മാർ നേർക്കുനേർ; ട്രംപ്-ഷി ജിൻപിങ് ഉച്ചകോടി ഇന്ന് ബെയ്ജിങ്ങിൽ, അറിയാം പ്രത്യേകതകള്
സൈനിക-സാമ്പത്തിക ശക്തികളിൽ ലോകത്ത് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന അമേരിക്കയുടെയും ചൈനയുടെയും തലവന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഈ കൂടിക്കാഴ്ച വരും ദശകങ്ങളിലെ ആഗോള സമവാക്യങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോന്നതാണ്
Published : May 13, 2026 at 9:41 AM IST
ബെയ്ജിങ്: യുദ്ധഭീതിയും വ്യാപാര തർക്കങ്ങളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വിപ്ലവവും ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ആശങ്കകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനിടയിൽ, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ന് ചൈനയിലെത്തും. ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായുള്ള ട്രംപിൻ്റെ ഈ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമാണ്.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് സാമ്പത്തിക ശക്തികളുടെ തലവന്മാർ ബെയ്ജിങ്ങിൽ നേർക്കുനേർ കാണുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി ട്രംപ് വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തും. "ഞങ്ങൾ രണ്ട് വൻശക്തികളാണ്. സൈനിക ശേഷിയിൽ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാജ്യം അമേരിക്കയാണ്, രണ്ടാമത് ചൈനയുമാണ്." ചൈനയിലേക്ക് തിരിക്കും മുൻപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വച്ച് ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ട്രംപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കൂടിക്കാഴ്ച വളരെയധികം വെല്ലുവിളികള് നിറഞ്ഞതുകൂടിയാണ്. ഇറാനുമായി യു.എസും ഇസ്രയേലും നടത്തുന്ന യുദ്ധവും അതിൻ്റെ ഫലമായുണ്ടായ പണപ്പെരുപ്പവും കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ജനപ്രീതി ഇടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ചൈനയുമായി കൂടുതൽ അമേരിക്കൻ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളും വിമാനങ്ങളും വാങ്ങാനുള്ള കരാറുകളിൽ ഒപ്പിട്ട് ഒരു വലിയ വിജയം നേടാനാണ് ട്രംപ് ശ്രമിക്കുന്നത്. മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഉപരി താൻ ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി വ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും സംസാരിക്കുകയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വ്യാപാരയുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ 'ബോർഡ് ഓഫ് ട്രേഡ്'
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ചൈനയുമായി ചേർന്ന് ഒരു “ബോർഡ് ഓഫ് ട്രേഡ്” (വ്യാപാര ബോർഡ്) രൂപീകരിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ നികുതി വർധനവിനെ തുടർന്ന് ഉടലെടുത്ത വ്യാപാര യുദ്ധം തടയാൻ ഈ ബോർഡിന് സാധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. അപൂർവ്വ ധാതുക്കളുടെ മേലുള്ള തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയായിരുന്നു അന്ന് ചൈന ഇതിനെ പ്രതിരോധിച്ചത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഒരു വർഷത്തെ താൽക്കാലിക സമാധാന ഉടമ്പടിയിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്നു.
ചര്ച്ചയില് മുന്നില് ഇറാൻ
എന്നാൽ, ട്രംപ് ബെയ്ജിങ്ങിൽ എത്തുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര അജണ്ടകളിൽ ഇറാൻ വിഷയം തന്നെയാണ് ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത്. യുദ്ധം കാരണം ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഇത് എണ്ണ-വാതക ടാങ്കറുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനും ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുന്നതിനും കാരണമായി. ഈ പ്രതിസന്ധി ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ തകിടം മറിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ, ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഷി ജിൻപിങ്ങിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് യു.എസ് പ്രസിഡൻ്റ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. “ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇറാൻ അതിലൊന്നാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, കാരണം ഇറാൻ ഞങ്ങളുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്,” ചൊവ്വാഴ്ച ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
തായ്വാനും വ്യാപാരവും അജണ്ടയിൽ മുൻപന്തിയിൽ
സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള തായ്വാന് ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കാനുള്ള യു.എസ് നീക്കത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ചൈനീസ് സർക്കാർ തായ്വാനെ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ തായ്വാൻ്റെ പദവിയും ചർച്ചകളിൽ ഒരു പ്രധാന വിഷയമായിരിക്കും. ഡിസംബറിൽ യു.എസ് ഭരണകൂടം അനുമതി നൽകിയതും എന്നാൽ ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങാത്തതുമായ 11 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ആയുധ പാക്കേജിനെക്കുറിച്ച് താൻ ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.
തായ്വാനോട് യു.എസ് നേതാവ് കൂടുതൽ ഉദാസീനമായ സമീപനമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ജനാധിപത്യ ദ്വീപിനുള്ള പിന്തുണ ട്രംപ് കുറച്ചേക്കുമോ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതാണ് ഈ സമീപനം. അതേസമയം, ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ ചിപ്പ് നിർമാതാക്കളായ തായ്വാൻ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൻ്റെ വികസനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ വർഷം ഇതുവരെ ചൈനയേക്കാൾ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ യു.എസ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് തായ്വാനിൽ നിന്നാണ്. ബൈഡന്റെ കാലത്തെ പദ്ധതികളും സ്വന്തം ഉടമ്പടികളും ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ചിപ്പ് നിർമാണം അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ട്രംപ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഷി ജിൻപിങ്ങുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തമായ അടിത്തറയിലെന്ന് ട്രംപ്
വൈറ്റ് ഹൗസ് വിടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ട്രംപ് ഈ യാത്ര ഒരു വിജയമായി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. “വരും ദശകങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മികച്ചൊരു ബന്ധമായിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്,” യു.എസും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. “നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ, പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് ആവേശകരമായിരിക്കും”ചൈനീസ് നേതാവുമായി താൻ സംസാരിച്ചതായും കൂടിക്കാഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കും എന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ട്രംപിൻ്റെ പുറമെയുള്ള ആത്മവിശ്വാസം എന്തുതന്നെയായാലും, ചൈന കൂടുതൽ ശക്തമായ നിലയിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് വാഷിങ്ടണ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സെൻ്റർ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസിലെ ചൈനീസ് ബിസിനസ്സ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്സ് സീനിയർ അഡ്വൈസറായ സ്കോട്ട് കെന്നഡി പറഞ്ഞു. കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലുള്ള സാങ്കേതിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും നികുതികൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്താനുമാണ് ചൈന പ്രധാനമായും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
ത്രികക്ഷി ആണവ കരാർ ട്രംപ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു
അമേരിക്ക, ചൈന, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള ആണവായുധങ്ങൾക്ക് പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പിടുക എന്ന ആശയം ഉന്നയിക്കാൻ ട്രംപ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ വിവരമറിയിച്ച ഒരു മുതിർന്ന ട്രംപ് ഭരണകൂട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. വൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത വ്യവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇത്തരമൊരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനോട് ചൈന മുൻപ് വിമുഖത കാണിച്ചിരുന്നു. പെൻ്റഗണിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ചൈനയുടെ ആയുധശേഖരത്തിൽ 600-ലധികം ആണവായുധങ്ങളുണ്ട്.
ഇത് 5,000-ത്തിലധികം ആണവായുധങ്ങളുള്ള യു.എസിൻ്റെയും റഷ്യയുടെയും ഒപ്പമെത്താൻ തക്കവണ്ണമുള്ളതല്ല. റഷ്യയും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള അവസാന ആണവ ആയുധ കരാറായ ‘ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട്’ ഉടമ്പടി കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ആദ്യമായി ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും ആണവശേഖരത്തിന് മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാതായി.
കരാറിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാറായപ്പോൾ, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കരാർ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടണമെന്ന റഷ്യയുടെ ആവശ്യം ട്രംപ് നിരസിച്ചിരുന്നു. പകരം ചൈനയെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയതും മെച്ചപ്പെടുത്തിയതുമായ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഒരു കരാറിനായി അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിൽ ചൈനയ്ക്ക് 600-ലധികം ആണവായുധങ്ങളുണ്ടെന്നും 2030 ഓടെ ഇത് 1,000 കടക്കുമെന്നുമാണ് പെൻ്റഗൺ വിലയിരുത്തുന്നത്.
