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റഷ്യൻ എണ്ണശാലകൾ തകർക്കരുത്, ഇന്ധനക്ഷാമം രൂക്ഷം; യുക്രൈനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ട്രംപ്

ഇരുരാജ്യങ്ങളും പരസ്‌പരം നടത്തിയ ശക്തമായ ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇരുവശത്തും ആളപായവും നാശനഷ്‌ടങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തതിനിടയിലാണ് സമാധാന ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചന

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റഷ്യൻ വ്യോമാക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് വെയർഹൗസ് സ്റ്റോറുകളിൽ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തം അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ അണയ്ക്കുന്നു. (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 13, 2026 at 8:24 PM IST

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കീവ്: റഷ്യൻ ഡീസൽ ശുദ്ധീകരണ ശാലകളെയും ഇന്ധന സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ യുക്രൈൻ ഉടനടി നിർത്തിവയ്‌ക്കണമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ കടുത്ത ഇന്ധന ക്ഷാമത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ യുക്രൈൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളോഡിമിർ സെലൻസ്‌കിയോട് സംസാരിച്ചോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു ട്രംപ്. യുക്രൈന് മറ്റ് സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ആക്രമണം നടത്താമെന്നും എന്നാൽ റഷ്യയിലെ ഡീസൽ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളെ തകർക്കരുതെന്നും അയർലൻഡിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇരുരാജ്യങ്ങളിലും രൂക്ഷമായ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; ആളപായം

ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്‌താവന പുറത്തുവരുമ്പോഴും ഇരുരാജ്യങ്ങളും പരസ്‌പരം ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ച് കനത്ത ആക്രമണമാണ് നടത്തുന്നത്. റഷ്യയിലെ തതാർസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിലെ നിഷ്നേകാംസ്‌ക് നഗരത്തിൽ യുക്രൈൻ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 14 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. പ്രമുഖ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകളും പെട്രോകെമിക്കൽ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇവിടെ വലിയ തീപിടുത്തമുണ്ടായി.

കൂടാതെ, ക്രാസ്നോദാർ മേഖലയിലെ സ്ലാവ്യാൻസ്‌ക് -ഓൺ-കുബാനിലെ പ്രധാന എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയിലും യുക്രൈൻ ഡ്രോണുകൾ വൻ നാശനഷ്‌ടമുണ്ടാക്കി. 389 യുക്രേനിയൻ ഡ്രോണുകൾ തകർത്തതായി റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അവകാശപ്പെട്ടു.

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ഒഡേസയിലും പോളണ്ട് അതിർത്തിയിലും റഷ്യൻ ആക്രമണം

മറുഭാഗത്ത്, യുക്രൈൻ്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ കരിങ്കടൽ തുറമുഖ നഗരമായ ഒഡേസയിൽ റഷ്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഒന്‍പത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾക്കും നേരെ റഷ്യ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

പോളണ്ട് അതിർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള യാഹോദിൻ ദൊറോഹുസ്‌ക് അതിർത്തി പരിശോധനാ കേന്ദ്രത്തിന് അടുത്തുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിന് റഷ്യൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ തീപിടിച്ചു. പോളണ്ട് അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൻ്റെ ലോക്കോമോട്ടീവിന് നേരെയും റഷ്യൻ ഡ്രോൺ പതിച്ചു. നാറ്റോയുടെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെയും വാതിലിലാണ് റഷ്യൻ പ്രാകൃതത്വം മുട്ടുന്നതെന്ന് സംഭവത്തോട് പ്രതികരിച്ച് യുക്രൈൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആൻഡ്രി സിബിഹ പറഞ്ഞു.

സമാധാന ചർച്ചകൾ ഒക്ടോബറിൽ പുനരാരംഭിച്ചേക്കും

അതേസമയം, റഷ്യയും യുക്രൈനും യു എസും ഉൾപ്പെടുന്ന സമാധാന ചർച്ചകൾ വരും മാസങ്ങളിൽ പുനരാരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ക്രെംലിൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ക്രെംലിൻ സൂചന നൽകുന്നത്. യു എസ് പ്രതിനിധികളായ ജാരെഡ് കുഷ്‌നറും സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും പുടിനുമായും സെലൻസ്‌കിയുമായും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നീക്കം. എന്നാൽ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ വിട്ടുനൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.

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