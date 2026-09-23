റഷ്യ-യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന് വൈകാതെ അന്ത്യം? നിർണായക ചർച്ചകളുമായി ട്രംപും സെലെൻസ്കിയും
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ മികച്ച ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
By IANS
Published : September 23, 2026 at 8:11 AM IST
ന്യൂയോർക്ക്: ശൈത്യകാലത്തിന് മുൻപ് റഷ്യ-യുക്രൈൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികൾ തേടുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും യുക്രൈൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കിയും. ചൊവ്വാഴ്ച ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇരു നേതാക്കളും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ മികച്ച ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഈ ശ്രമങ്ങൾ വൈകാതെ ഫലം കാണുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമേരിക്ക നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് സെലെൻസ്കി നന്ദി അറിയിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ ഇരു പാർട്ടികളുടെയും പിന്തുണയെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.
റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർ ലിൻഡ്സെ ഗ്രഹാം കൊണ്ടുവന്ന ഉപരോധ നടപടികളെക്കുറിച്ചും സെലെൻസ്കി പരാമർശിച്ചു. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ശൈത്യകാലത്തിന് മുൻപ് തന്നെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശൈത്യകാലത്തിന് മുൻപ് പ്രശ്നപരിഹാരം കാണേണ്ടത് വലിയ കാര്യമാണെന്ന് ട്രംപും വ്യക്തമാക്കി.
ചർച്ചയിലെ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യം
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ ഇരു നേതാക്കളും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. യുക്രൈന് നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ തിരികെ ലഭിക്കുമോ അതോ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയാറാകേണ്ടി വരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ചർച്ചകൾക്ക് മുൻപ് സാധ്യമായ കരാറുകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ താത്പര്യമില്ലെന്നായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ മറുപടി.
റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി ഇക്കാര്യം നിരന്തരം സംസാരിക്കാറുണ്ടെന്നും വൈകാതെ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുക്രൈൻ സൈന്യത്തെയും ഭരണനേതൃത്വത്തെയും ട്രംപ് പ്രശംസിച്ചു. അവർ മികച്ച പോരാളികളാണെന്നും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവർക്ക് അഭിമാനിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വളരെ കഴിവുള്ള ജനതയും നേതൃത്വവുമാണ് യുക്രൈനിലേതെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റഷ്യയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി
റഷ്യയുടെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകൾക്ക് നേരെയുള്ള യുക്രൈൻ്റെ ആക്രമണം വലിയ തിരിച്ചടിയാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് വിലയിരുത്തി. ഈ ആക്രമണങ്ങൾ ഡീസൽ വിലയെയും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ട്രംപ്, സെലെൻസ്കി, പുടിൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ചർച്ചകൾ നടത്താൻ പുടിൻ തയാറാണെന്ന് ട്രംപ് മറുപടി നൽകി. അലാസ്കയിൽ നേരത്തെ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച അദ്ദേഹം, മിയാമിയിൽ മറ്റൊരു യോഗം ചേരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് നൽകിയില്ല. അലാസ്കയിലേത് പോലെ മറ്റൊരു കൂടിക്കാഴ്ച കൂടി നടത്താൻ കഴിയുമെന്നും എന്നാൽ മിയാമിയുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ സജീവം
യുദ്ധം അവസാനിക്കണമെന്ന് പുടിനും സെലെൻസ്കിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നാണ് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. നിരവധി ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സൈനിക ഉത്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും നേതാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്തു. യുക്രൈനിൽ പാട്രിയറ്റ് മിസൈലുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഈ വിഷയം യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചു.
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സെപ്റ്റംബർ ആറിന് യുഎസ് പ്രതിനിധികളായ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ്, ജാരെഡ് കുഷ്നർ എന്നിവർ കീവ് സന്ദർശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. ശാശ്വതമായ സമാധാനത്തിനുള്ള രൂപരേഖ, തുടർ ചർച്ചകൾക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ, വ്യോമപ്രതിരോധം, ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ശൈത്യകാലത്ത് യുക്രൈന് നൽകേണ്ട പിന്തുണ എന്നിവയായിരുന്നു പ്രതിനിധികളുടെ സന്ദർശനത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങൾ.
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