റഷ്യൻ ഡീസൽ ഇടപാടിനെച്ചൊല്ലി ട്രംപും സെലെൻസ്കിയും തമ്മിൽ തർക്കം; യുക്രെയ്ന് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് വരാന് സമയമായെന്ന് ട്രംപ്, റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിൽ 21 മരണം
ട്രംപും സെലെൻസ്കിയും തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് കടുക്കുന്നു. റഷ്യ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ 4 കുട്ടികളടക്കം 21 സിവിലിയന്മാർ കൊല്ലപെട്ടു.
Published : October 11, 2026 at 10:49 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: റഷ്യൻ ഡീസലിന്മേലുള്ള ഉപരോധം അമേരിക്ക ലഘൂകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കിയും തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് കടുക്കുന്നു. നയതന്ത്ര തർക്കങ്ങൾക്കിടെ യുക്രെയ്നിലെ സപോറീഷ്യയിൽ റഷ്യ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ നാല് കുട്ടികളടക്കം 21 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ ഇന്ധന വര്ധനവ് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് മുന്നില് കണ്ടാണ് ട്രംപിൻ്റെ നീക്കം. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനുമായി സംസാരിച്ചതായും ആഗോള വിപണിയിൽ വൻതോതിൽ ഡീസൽ എത്തിക്കാൻ റഷ്യയെ അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ അമേരിക്കന് പ്രസിഡൻ്റും സെലന്സ്കിയുമായി വാക്പോര് ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ട്രംപിനോട് അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി ലോക രാജ്യങ്ങള്
അതേസമയം ഈ നീക്കത്തിൽ യുക്രെയ്ന് പിന്നാലെ യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികളും അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതൊരു ദുർബലമായ തീരുമാനമാണെന്ന് സെലൻസ്കി മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. റഷ്യൻ ഡീസലിന്മേലുള്ള ഉപരോധം നീക്കുന്നത് യുക്രെയ്നിനെതിരായ ക്രെംലിൻ്റെ യുദ്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ മാത്രമേ സഹായിക്കൂമെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിദേശനയ മേധാവി കജ കല്ലാസ് വ്യക്തമാക്കി. റഷ്യയ്ക്കെതിരായ സമ്മർദം കുറയ്ക്കാനുള്ള സമയമല്ലിതെന്നും യൂറോപ്പ് അതിന് മുതിരുകയുമില്ലെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
റഷ്യയോട് അയവ് വരുത്തിയതോടെ ലോക രാജ്യങ്ങള് ട്രംപിനെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് രംഗത്തെത്തി. റഷ്യൻ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകൾ ആക്രമിക്കരുതെന്ന തൻ്റെ നിർദേശം സെലെൻസ്കി ലംഘിച്ചതായി ട്രംപ് വിമര്ശനങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കി. ഇറാനെതിരായ യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ യുദ്ധം മൂലം നിലനിൽക്കുന്ന ആഗോള ഇന്ധനക്ഷാമം ഈ ആക്രമണങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ട്രംപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"I think it's time for Ukraine to get a new president." US President Donald Trump hits out at Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, criticising him for targeting Russian refineries and saying he should be replaced. Latest: https://t.co/LFWT0RHvhc 📺 Sky 501 and Virgin 602 https://t.co/A6nQgEe5A8— Sky News (@SkyNews) October 10, 2026
"സെലന്സ്കി അത് നിർത്തിയേ തീരൂ. യുക്രെയ്നിന് ഒരു പുതിയ പ്രസിഡൻ്റിനെ ലഭിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. ഒരു കരാറിലെത്താൻ കഴിയുന്ന പുതിയൊരു നേതാവിനെ അവർ കണ്ടെത്തണമെന്ന് ഞാൻ നിർദേശിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പല കരാറുകളിലും ഏർപ്പെടാമായിരുന്നു, എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നില്ല" ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
പിന്നാലെ സെലന്സ്കിക്ക് പിന്തുണ വ്യക്തമാക്കി യു കെ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്ഡി ബര്ണയും രംഗത്തെത്തി. ഇക്കാര്യത്തില് യുക്രെയ്ന് പൂര്ണ പിന്തുണ നല്കുമെന്ന് ബര്ണാം ഫോണ് കോളിലൂടെ സെലന്സ്കിയെ അറിയിച്ചു. റഷ്യയ്ക്കെതിരായ ഉപരോധം യുകെ ശക്തമാക്കുമെന്ന് ബർണാം പറഞ്ഞതായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡൗണിങ് സ്ട്രീറ്റ് ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. യുക്രെയ്ൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആൻഡ്രി സിബിഗയും തൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തി. "അദ്ദേഹത്തിന് യുക്രേനിയൻ ജനതയുടെ പിന്തുണയുണ്ട്, തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ട്" അദ്ദേഹം എക്സില് കുറിച്ചു.
യുക്രെയ്നിനു നേരെയുള്ള മാരകമായ ബോംബാക്രമണം
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി യുക്രെയ്നിനു നേരെയുള്ള മാരകമായ ബോംബാക്രമണങ്ങൾ മോസ്കോ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെത്തുടർന്ന് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുന്നത് വർധിച്ചു. അതേസമയം, നാലര വർഷത്തിലേറെയായി തുടരുന്ന ഈ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ്.
Today, Russia expressed its thanks for the lifting of sanctions on diesel exports by dropping five glide bombs on residential buildings in Zaporizhzhia. As of now, sadly, twelve people have been confirmed killed, including three children. My condolences to all their families and loved ones. Another fourteen people have been injured, and two of them are in critical condition – the doctors are fighting to save their lives. The status of twelve more people who may have been there is still being verified. All emergency services are at the scene, and search-and-rescue operations are underway. Overnight, thirteen of our regions came under attack. Residential buildings, infrastructure, and railway facilities have been damaged. Last night confirmed once again that in Russia, they take any easing of pressure to mean they can keep fighting, to mean they can keep dropping bombs on cities. Different signals are needed. Russia must understand that it needs to stop the war, and for that to happen, Russia must feel its losses. Right now, it is our long-range capabilities that are ensuring this. And we will respond to Russian strikes. I thank everyone who is helping.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2026
ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ തെക്കുകിഴക്കൻ യുക്രേനിയൻ നഗരമായ സപോരിസിയയിൽ റഷ്യ നടത്തിയ 'ഗ്ലൈഡ് ബോംബ്' ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളടക്കം 20 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യുക്രെയ്നിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക രക്ഷാപ്രവർത്തന വിഭാഗം അറിയിച്ചു. "ഡീസൽ കയറ്റുമതിക്കുള്ള ഉപരോധം നീക്കിയതിന് നന്ദി പറയുന്നതിനായി റഷ്യ ഇന്ന് സപോരിസിയയിലെ പാർപ്പിട കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നേരെ അഞ്ച് ഗ്ലൈഡ് ബോംബുകൾ വർഷിച്ചു" സെലൻസ്കി എകസില് കുറിച്ചു.
സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് എഎഫ്പി ലേഖകൻ കണ്ടതായി വാര്ത്ത ഏജന്സി വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ആളുകളെ കണ്ടതായി ഡാനിൽ പിഷ്കിൻ എന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തകൻ വാര്ത്ത ഏജന്സിയോട് പറഞ്ഞു. " അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ആളുകളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ഒരു സ്ത്രീയും അവരുടെ ഭർത്താവും ഒരു കുട്ടിയും. തകർന്ന കെട്ടിടാവശിഷടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടു. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി മരിച്ചുപോയി എന്നും" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Russian strikes killed over 80 Ukrainian civilians in two days. Moreover, it has stepped up its hybrid attacks against Europe, both EU Member States and NATO Allies. Suspending sanctions on Russian diesel provides Moscow with more revenues to wage war. This is not the time to ease pressure on Russia, and Europe won’t. On Monday, EU Foreign Ministers intend to approve the biggest set of sanctions listings targeting Russia’s war machine since the start of the war.— Kaja Kallas (@kajakallas) October 10, 2026
വ്യോമാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ശുചിമുറിയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ മാത്രമേ തനിക്ക് സമയം ലഭിച്ചുള്ളൂവെന്ന് ആക്രമണത്തിനിരയായ കെട്ടിടങ്ങളിലൊന്നിലെ താമസക്കാരിയായ 69-കാരി ഐറിന പറഞ്ഞു. തൻ്റെ രണ്ട് അയൽക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അവർ പറഞ്ഞു.
യുക്രെയ്നിൻ്റെ മധ്യമേഖലയായ ഡിനിപ്രോപെട്രോവ്സ്കിൽ റഷ്യ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ 11 വയസുള്ള ആൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി മേഖലയിലെ ഗവർണർ അറിയിച്ചു. റഷ്യൻ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ വ്യാപകമായ വൈദ്യുതി മുടക്കം ഉണ്ടായതായി യുക്രെയ്നിൻ്റെ ഊർജ്ജ വിതരണ കമ്പനിയായ ഡിടിഇകെ അറിയിച്ചു. നഗരത്തിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റിനു നേരെയും ആക്രമണം നടന്നതായി മേയർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
A very good and timely conversation with UK Prime Minister @AndyBurnham. Thank you for the support and for your condolences to all those who have lost loved ones because of Russian attacks. I briefed the Prime Minister on such Russian strikes that have continued unabated throughout the day today against various Ukrainian cities – aerial bombs, “shaheds,” ballistic missiles. Air defense is, of course, the first priority. And, importantly, there should be real decisions to protect lives in Ukraine and to support our joint work in Europe for security. British leadership is always significant, and it matters that the UK will continue to ramp up sanctions pressure on Russia for its escalation. We discussed this and what could truly help diplomacy work. We are preparing the right joint steps and a meeting. Thank you.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2026
യുക്രേനിയൻ സൈന്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഡാറ്റാ സെൻ്റർ തകർത്തതായി റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അവകാശപ്പെട്ടു. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മിയാമിയിൽ യുഎസ്, യുക്രേനിയൻ, യൂറോപ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഡീസൽ കരാർ സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം വന്നത്.
തലക്കെട്ട് ഒഴികെ, ഈ വാർത്ത ഇടിവി ഭാരത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു സിൻഡിക്കേറ്റഡ് ഫീഡിൽ നിന്നാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Also Read:റിയാദ് വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ഹൂതി ആക്രമണം; 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്