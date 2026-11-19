ഷി-ട്രംപ്-പുടിന് കൂടിക്കാഴ്ച ഉറ്റുനോക്കി ലോകം; ആണവായുധ നിയന്ത്രണവും ആഗോള സംഘര്ഷങ്ങളും ചര്ച്ചയായേക്കും
ആഗോള ആണവായുധ നിയന്ത്രണം, ഇറാനിലെ സംഘര്ഷം, റഷ്യ-യുക്രൈന് യുദ്ധം, അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ നിര്ണായക വിഷയങ്ങള് ഉച്ചകോടിയില് ചര്ച്ചയായേക്കും.
By ANI
Published : November 19, 2026 at 10:27 AM IST
ഷെൻഷെൻ: ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന അമേരിക്ക-റഷ്യ-ചൈന ത്രിരാഷ്ട്ര ഉച്ചകോടിക്കായി ചൈനയില് എത്തി അമേരിക്കന് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തില് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താന് സാധ്യതയുളള ഉച്ചകോടി ചൈനയിലെ ഷെന്ഷെനില് വച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ലോകത്തെ എറ്റവും വലിയ ആണവശക്തികളുടെ തലവന്മാര് ഒരുമിച്ച് ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് ഇതാദ്യമായാണ് ചര്ച്ച നടത്തുക. ആഗോള ആണവായുധ നിയന്ത്രണം, ഇറാനിലെ സംഘര്ഷം, റഷ്യ-യുക്രൈന് യുദ്ധം, അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ നിര്ണായക വിഷയങ്ങള് ഉച്ചകോടിയില് ചര്ച്ചയായേക്കും.
33-മത് എഷ്യ പസഫിക്ക് സാമ്പത്തിക ഉച്ചകോടിക്ക് എത്തിയ ട്രംപിനെ ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിന് പിങ് സ്വീകരിച്ചു. തുടര്ന്ന് റഷ്യന് പ്രസിഡൻ്റ് വ്ളാദിമിര് പുടിനുമായി ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ലോക നേതാക്കള് ഒരുമിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് മുന്പ് പരസ്പരം ഹസ്തദാനം നല്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സ്വാഗതചടങ്ങിലും മൂവരും ഒരുമിച്ചെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് മൂന്ന് നേതാക്കളും ഒരുമിച്ചുളള ഔദ്യോഗിക ത്രികക്ഷി ചര്ച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.
President Donald J. Trump greets Chinese President Xi Jinping as he arrives at the APEC Summit in Shenzhen. https://t.co/En2EK0FX7s— The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026
എഷ്യ- പസഫിക്ക് സാമ്പത്തിക ഉച്ചകോടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ റഷ്യക്കെതിരെ അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയ സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തികമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഇപ്പോൾ അസാധ്യമായ കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. റഷ്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാ-പസഫിക് മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളുമായാണ്. യൂറോപ്പിന് പകരമായി ഏഷ്യൻ വിപണിയെ റഷ്യ വിജയകരമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണിത്.
ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം മാത്രം ലോക കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതി അവസാനിച്ചതായും, പകരം ഒന്നിലധികം ശക്തരായ രാജ്യങ്ങൾ നയിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ലോകക്രമം നിലവിൽ വന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചൈനയുമായുള്ള റഷ്യയുടെ സൗഹൃദം ഇതിന് കൂടുതൽ കരുത്തുപകരുന്നു. ട്രംപും ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി നടക്കുന്ന മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ യോഗത്തിൽ വെറും വാക്കുകൾക്കപ്പുറം, ആഗോള സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള നിർണായകമായ ചർച്ചകൾ സാധ്യമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര പ്രാധാന്യം
അമേരിക്ക, ചൈന, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങള് ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിലും സാമ്പത്തികരംഗത്തും സൈനിക മേഖലയിലുമെല്ലാം തന്നെ നിര്ണായ സ്വാധീനമുളള ശക്തികളാണ്. മുന്ന് രാജ്യങ്ങളും തമ്മില് വ്യാപാര തര്ക്കങ്ങള്, സൈനിക സുരക്ഷ ആശങ്കകള്, ഉപരോധങ്ങള്, അന്താരാഷ്ട്ര സംഘര്ഷങ്ങള് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഉത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില് മൂന്ന് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും ചേര്ന്ന് ഒരേ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് ചര്ച്ച നടത്തുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്രത്തില് വലിയ പ്രാധാന്യമുളള സംഭവമാണ്.
ആണവായുധ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രതീക്ഷ
ആഗോള സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ആണവായുധ ശേഖരങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ചർച്ചയിൽ പ്രധാന വിഷയമാകാം. അമേരിക്കയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ആണവായുധ നിയന്ത്രണ കരാറുകളുടെ ഭാവിയും ചൈനയുടെ പങ്കാളിത്തവും ഇതിൽ നിർണായകമാണ്. ആണവായുധ മേഖലയിലെ സുതാര്യതയും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും ചർച്ചയായേക്കും.
യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ പുതിയ നീക്കമുണ്ടാകുമോ?
റഷ്യയും യുക്രെയ്നും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾക്കും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ടാകും. യുദ്ധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റഷ്യയുടെ നിലപാടും അമേരിക്കയുടെ ഇടപെടലും ചൈനയുടെ സ്വാധീനവും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.
ഇറാൻ വിഷയത്തിലും ചർച്ചകൾ
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയും ഇറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയുടെ പരിഗണനയിൽ വരാനിടയുണ്ട്. മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സംഘർഷം കൂടുതൽ വ്യാപിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനുമുള്ള നയതന്ത്ര സാധ്യതകൾക്ക് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച എത്രത്തോളം സഹായകരമാകുമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
അമേരിക്ക–ചൈന വ്യാപാരബന്ധം
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് സാമ്പത്തിക ശക്തികളായ അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരബന്ധവും പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാണ്. തീരുവകൾ, സാങ്കേതികവിദ്യാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലകൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും കഴിയുമോ എന്നതാണ് സാമ്പത്തിക ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വലിയ നയതന്ത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യക്തമായ ധാരണകൾ രൂപപ്പെടുമോ, അതോ നിലവിലെ നിലപാടുകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുമോ എന്നത് തുടർന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ.
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