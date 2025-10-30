ETV Bharat / international

ഡീലുറപ്പിച്ച് ട്രംപും ഷി ജിൻപിങ്ങും; ചൈനയ്‌ക്ക് മേൽ തീരുവ 47 ശതമാനം, വിജയം കണ്ട് ചർച്ച

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും തമ്മില്‍ കൂടിക്കാഴ്‌ച. ചർച്ചകള്‍ അനുകൂലമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.

CHINA US TRADE XI JINPING US PRESIDENT DONALD TRUMP TRUMP XI JINPING MEETING
us president donald trump and chinese president xi jinping in meeting (AFP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 30, 2025 at 10:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ദക്ഷിണ കൊറിയ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും തമ്മില്‍ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ യുഎസിന് അനുകൂല ഡീലുകൾ ഉറപ്പിച്ച് ട്രംപ്. ഇതോടെ ചൈനയ്‌ക്ക് മേലുള്ള മൊത്തം ഇറക്കുമതി തീരുവ 57 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 47 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചൈനയുമായി ഡീൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്ക് മേൽ 100 ശതമാനം വരെ തീരുവ ചുമത്തും എന്നായിരുന്നു ട്രംപ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്.

ലോകം തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു കൂടിക്കാഴ്‌ചയായിരുന്നു നടന്നത്. ലോകത്തെ വലിയ രണ്ട് സമ്പദ്‌ശക്തികള്‍ തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര യുദ്ധം അവസാനിക്കുമോ എന്നാണ് ലോകം നോക്കി കണ്ടത്. ട്രംപിൻ്റെ തീരുവ ചുമത്തൽ മാസങ്ങളായി വിപണികളെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുകയും വിതരണ ശൃംഖലകളെ സ്‌തംഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു വരികയായിരുന്നു. എന്നാൽ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ യുഎസും ചൈനയും കൈകോർക്കുകയും സുഹൃത്തുക്കളും പങ്കാളികളുമാണെന്ന് ഷി ജിൻപിങ്ങ് അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ചൈനീസ് ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്ക് 100% അധികം ഇറക്കുമതി തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ സമീപകാല തീരുമാനം. എന്നാൽ ചൈനയിലെ ധാതു, സെമി കണ്ടക്‌ടർ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണം ഒരു വർഷത്തേക്ക് മരവിപ്പാക്കാമെന്ന് ഷി ജിൻപിങ് സമ്മതം മൂളി. അമേരിക്കൻ സോയാബീൻ വാങ്ങുന്നത് തുടരുമെന്നും അറിയിച്ചു. ഏറ്റവുമധികം സോയാബീൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ സോയാബീൻ ഇറക്കുമതിക്ക് മേൽ ട്രംപ് ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവ വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ചൈനക്ക്.

കൂടാതെ പതിനായിരക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ ഫെൻ്റനൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചൈനീസ് ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്ക് 20 ശതമാനം തീരുവയായിരുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഫെൻ്റനൈലിന് മേലുള്ള തീരുവ 10 ശതമാനമായി ട്രംപ് കുറക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നേരത്തെ ഇന്ത്യ, ബ്രസീൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ ട്രംപ് 50 ശതമാനം ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്തിയിരുന്നു. ഏറ്റവുമധികം തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ത്യയും ബ്രസീലും. പിന്നീട് ഫെൻ്റനൈൽ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കാനായി ചൈനയ്‌ക്ക് മേൽ ട്രംപ് 57 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തുകയായിരുന്നു.

ട്രംപുമായി ആഴത്തിലുള്ള വ്യാപാര ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ച നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. "പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ചൈന-യുഎസ് ബന്ധത്തിന്‍റെ സുസ്ഥിരമായ വികസനത്തിന് പുതിയ മാനം നൽകുന്നിനും യുഎസ്‌ പക്ഷവുമായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്" എന്ന് ചൈനീസ് മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഗുവോ ജിയാകുൻ പറഞ്ഞു.

2019 ന് ശേഷമുള്ള ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്‌ചയായിരുന്നു ഇത്. ഏഷ്യ പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ ഉച്ചകോടിക്കിടെയാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടന്നത്. ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ ബുസാനിൽ രാവിലെ 7.30 ന് ആരംഭിച്ച ചർച്ചകൾ നാൽപത് മിനിറ്റോളം നീണ്ടുനിന്നു.

Also Read: ആണവ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ വീണ്ടും തുടങ്ങാന്‍ അമേരിക്ക, എത്രയും വേഗം ആരംഭിക്കാന്‍ യുദ്ധ വകുപ്പിന് ട്രംപിന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശം

TAGGED:

CHINA US TRADE
XI JINPING
US PRESIDENT DONALD TRUMP
TRUMP XI JINPING MEETING
TRUMP XI JINPING MEETING LIVE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

സ്വര്‍ണവില യൂടേണടിക്കും, ഡോളര്‍ കുതിക്കും, യുദ്ധവും നിര്‍ണായകം; യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര കരാര്‍ വന്നാലുള്ള ഗുണം എന്തൊക്കെ?

ഇലക്‌ടറൽ ബോണ്ട്, ആർട്ടിക്കിൾ 370, പെഗാസസ്; സുപ്രധാന വിധികളിലെ പ്രാതിനിധ്യം, ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്?

ഇനി കേരളത്തിലും ഇവന്‍റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കോഴ്‌സ് പഠിക്കാം

കണക്ഷണൻ മാറ്റുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില്‍ തീപടർന്നു, എന്തു ചെയ്യണം? കോഴിക്കോട് ദുരന്തം ഒഴിഞ്ഞത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.