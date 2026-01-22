ETV Bharat / international

"ഗ്രീൻലാൻഡ് കൈവിട്ടു", ഒടുവില്‍ പിന്മാറി ട്രംപ്; യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള തീരുവ പിൻവലിച്ചു

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ദാവോസിൽ നടക്കുന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൽവച്ചു നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാർക്ക് റൂട്ടെയുമായി നിർണായക കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനം.

EUROPEAN NATIONS TARIFF TARIFF THREATS US PRESIDENT DONALD TRUMP NATO
President Donald Trump speaks during the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Wednesday, Jan. 21, 2026. (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 22, 2026 at 8:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ദാവോസ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്: യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ താരിഫ് ചുമത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. എട്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ ചുമത്തുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന തീരുവ പ്രഖ്യാപനമാണ് പിൻവലിച്ചത്. നാറ്റോയുമായി ധാരണയിലെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നു മുതൽ താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ട്രംപ് പിൻമാറിയതായി അറിയിച്ചത്.

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ദാവോസിൽ നടക്കുന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിൽവച്ചു നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാർക്ക് റൂട്ടെയുമായി നിർണായക കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനം. താരിഫ് പിൻവലിച്ചതിന് പിന്നാലെ ട്രംപ്, നാറ്റോ മേധാവിയുമായി ഒരു കരാറിന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഗ്രീൻലാൻഡ് വിഷയത്തിൽ ചില യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മേൽ തീരുവ ചുമത്താനുള്ള പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നതായും അവ ഇപ്പോൾ പിൻവലിക്കുന്നതായും ട്രംപ് ബുധനാഴ്‌ച പറഞ്ഞു.

"ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ താരിഫ് നടപ്പാക്കുമെന്ന തീരുമാനം പിൻവലിച്ചു. നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാർക്ക് റുട്ടെയുമായി നടത്തിയ വളരെ ഫലപ്രദമായ കൂടിക്കാഴ്‌ചയെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം. ഗ്രീൻലാൻഡിനെയും വിശാലമായ ആർട്ടിക് മേഖലയെയും സംബന്ധിച്ച ഭാവി കരാറിൻ്റെ രൂപരേഖയ്‌ക്ക് തുടക്കമിട്ടു" എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയ്ക്കും നാറ്റോ സഖ്യകക്ഷികൾക്കും ഇത് ഗുണകരമാകുമെന്ന് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ പങ്കുവച്ച ഒരു പോസ്റ്റിൽ ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയ്ക്കും എല്ലാ നാറ്റോ രാജ്യങ്ങൾക്കും മികച്ച ഒന്നായിരിക്കും ഈ നിർണായക നീക്കം. ഈ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന താരിഫുകൾ ഞാൻ ചുമത്തില്ല' എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗ്രീൻലൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗോൾഡൻ ഡോം പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഗ്രീൻലാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗോൾഡൻ ഡോമിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കും. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ ഡി വാൻസ്, സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ, സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ് തുടങ്ങിയവരും ചർച്ചകളിൽ പങ്കാളികളാകും" എന്ന് ട്രംപ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

ട്രംപ് വളരെ കുറച്ച് വിശദീകരണം മാത്രമെ ഈ വിഷയുമായി പുറത്തുവിട്ടുള്ളൂ. നിർണായകമായ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ട്രംപുമായുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗ്രീൻലാൻഡിൽ കൂടുതൽ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിന് ഡെൻമാർക്കും സഖ്യവും യുഎസുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് തുടങ്ങിയ ചർച്ചകൾ നാറ്റോ അംഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്‌തു.

"എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ഗ്രീന്‍ലാന്‍ഡുമായി ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കണം. പക്ഷേ അത് എളുപ്പത്തില്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ കഠിനമായ വഴികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും'' എന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്താമെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു കരാറിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ 2026 ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ 10 ശതമാനവും 2026 ജൂൺ 1 മുതൽ 25 ശതമാനവും താരിഫ് വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ഡെൻമാർക്കും സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതിനാൽ, ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നാറ്റോ ആശങ്കകൾ അറിയിച്ചു. ഗ്രീൻലാൻഡിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന യുഎസ് സഖ്യത്തിന് ഒരു ഭീഷണിയും ഉയർത്തില്ലെന്നും സഖ്യ ശേഷി വലിയ തോതിൽ വർധിപ്പിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം യുഎസിനോട് "നാറ്റോ വളരെ അന്യായമായി പെരുമാറി" എന്ന് ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ഇത് നാറ്റോയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകില്ല. ഇത് മുഴുവൻ സഖ്യത്തിൻ്റെയും സുരക്ഷയെ വളരെയധികം വർധിപ്പിക്കും" എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ദേശീയ സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ അർദ്ധ സ്വയംഭരണ പ്രദേശമായ ഗ്രീൻലാൻഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്ന് ട്രംപ് ആവര്‍ത്തിച്ചു.

ഗ്രീൻലാൻഡിന്‍റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനവും ധാതുസമ്പത്തും അതിന്‍റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് അമേരിക്ക അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഡെൻമാർക്ക്, ഗ്രീൻലാൻഡ്, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നേതൃത്വം ഇതിനെ പൂർണമായി തള്ളി. ഗ്രീൻലാൻഡ് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള യുഎസിൻ്റെ ശ്രമം നാറ്റോ സഖ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്ന് ചില യൂറോപ്യൻ നേതാക്കൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഈ സാഹചര്യം നാറ്റോയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: വെനസ്വേലയുടെ ഏഴാമത്തെ എണ്ണ ടാങ്കറും പിടിച്ചടക്കി; എണ്ണ കടത്തലെത്ത് അമേരിക്ക

TAGGED:

EUROPEAN NATIONS TARIFF
TARIFF THREATS
US PRESIDENT DONALD TRUMP
NATO
TRUMP WITHDRAWS TARIFF THREATS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.